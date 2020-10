'Hiệp sĩ' SBC Biên Hoà tử vong khi bắt trộm: Bữa cơm còn dang dở với người vợ

Ngày 16/10, rất đông người thân, bạn bè, đồng đội của "hiệp sĩ" Cao Võ Minh Quang (SN 1993, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã tổ chức tang lễ cho người thanh niên nghĩa hiệp xấu số vừa qua đời khi đang truy bắt trộm xe máy.

Trong căn nhà nhỏ nằm trên đường Nguyễn Tri Phương (đường HL11), phường Bửu Hòa, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, chị Võ Thị Thảo (25 tuổi, vợ của "hiệp sĩ" Cao Văn Quang) ngồi thất thần trước linh cữu của người chồng vừa qua đời, xung quanh bạn bè, đồng đội đang tất bật chuẩn bị cho tang lễ.

Người thân, bạn bè cùng đồng đội tổ chức tang lễ cho "hiệp sĩ" Cao Võ Minh Quang tại tư gia. Ảnh: V.D

Quẹt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên má, chị Thảo cho biết vợ chồng chị cưới nhau đã 5 năm, nhưng bây giờ chị mới có thai (hiện chị Thảo đang mang song thai được 3 tháng - PV). Thường ngày, chị đi làm công nhân cho một công ty gần nhà, còn anh Quang bán hủ tiếu và phụ giúp ba mẹ nấu tiệc cưới. Mỗi buổi sáng, sau khi bán hết nồi hủ tiếu, anh Quang lại xách xe máy chạy theo các đồng đội trong CLB SBC Biên Hòa để tuần tra, phòng, chống trộm cướp trên địa bàn thành phố.

"Anh Quang đam mê bắt cướp lắm. Nhiều lần em khuyên can, nhưng anh vẫn không nghe. Chồng em thường nói thấy người ta mất tài sản vậy, mình xót lắm, phải bắt bằng được bọn trộm cướp để mang lại sự yên tâm cho mọi người. Thấy chồng thường xuyên đối mặt với nguy hiểm để giúp người dân như vậy, em cũng lo lắm, nhưng nói mãi không được nên em cũng đành chấp nhận và ủng hộ anh ấy", chị Thảo nghẹn ngào nói.

Chị Thảo (vợ anh Quang) hiện đang mang song thai tháng thứ 3. Ảnh: V.D

Cũng theo chị Thảo, 5 năm chung sống với nhau, anh Quang luôn là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, yêu vợ, thương ba mẹ và thường xuyên giúp đỡ bạn bè.

Nhiều lần anh đi bắt trộm cướp về, bị ngã xe, trầy xước hết cả chân tay, nhưng miệng vẫn tươi cười vì đã giúp người dân lấy lại được tài sản.

Khoảng 20h tối 14/10, khi đang ăn cơm cùng vợ, anh Quang nhận được tin nhắn của đồng đội thông báo về việc chiếc xe hiệu Honda Winer X, biển số 85D1-526.76 của anh Huỳnh Trần Minh Chương (ngụ phường Tam Phước, TP.Biên Hòa) bị mất khi đang để trước phòng trọ và đang chạy về hướng ngã tư Vũng Tàu, trên xe có gắn định vị.

Nhiều tổ chức, đoàn thể khi hay tin đã đến viếng, động viên và chia buồn cùng gia quyến của "hiệp sĩ" Quang. Ảnh: V.D

Nhận được tin báo, anh Quang bỏ bát cơm đang ăn dở, khoác vội chiếc áo, rồi chạy ra xe phóng đi, tăng tốc theo hướng tín hiệu mà chiếc định vị gắn trên xe phát ra.

Chiếc xe sau đó bị đối tượng trộm điều khiển với tốc độ cao, chạy trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc địa bàn TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đến khu vực cầu Phú Long (phường Lái Thiêu, TP,Thuận An, tỉnh Bình Dương), nghi can trộm xe phát hiện bị truy đuổi, liền tăng tốc bỏ chạy vào tuyến đường bờ kênh thuộc phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An. Lúc này, anh Quang chạy xe vượt lên thì bị nghi can đạp xe khiến anh Quang ngã xuống rìa kênh, bị thương nặng.

Riêng tên trộm loạng choạng chạy thêm 60m thì ngã xuống đường và vứt xe nhảy xuống kênh bơi ra ngoài, nhưng bị "hiệp sĩ" lao xuống bắt giao cho công an. Bước đầu, công an xác định nghi can trộm xe máy là Lang Văn Lăng (29 tuổi, quê Nghệ An).

Mẹ của anh Quang không thể tin con trai bà đã mãi mãi ra đi. Ảnh: V.D

Anh Quang sau đó được đưa vào Bệnh viện quốc tế Becamex (Bình Dương) cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, anh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến trưa 15/10, anh Quang bị chẩn đoán chết não và được người thân đưa về nhà, rồi tử vong.

"Em không ngờ đó lại là bữa cơm cuối cùng còn dang dở mà vợ chồng em được ngồi ăn cùng nhau. Rồi mai đây, một mình em sẽ ra sao khi đang mang trong mình 2 sinh linh bé nhỏ?", chị Thảo nghẹn ngào.

Ngồi khuất sau góc tường nhà, bà Võ Thị Thanh Nhàn (54 tuổi, mẹ của Quang) không tin rằng con trai bà đã mãi mãi ra đi. Bởi theo bà, cách đây ít hôm, Quang còn hứa sẽ đưa mẹ và vợ đi chơi để mừng ngày 20/10.

"Nó (tức anh Quang - PV) là một đứa con hiếu thảo, biết lo cho gia đình và đặc biệt là rất thương ba mẹ. Cái đam mê bắt cướp đã ngấm vào trong máu của nó nhiều năm nay rồi. Giờ nó nằm xuống, không biết ai sẽ lo cho vợ con nó nữa đây", bà Nhàn bùi ngùi nói.

Anh Nguyễn Mạnh Hưng (áo đen) - Đội trưởng CLB SBC Biên Hòa kể về quy mô, hoạt động của CLB. Ảnh: V.D

Chia sẻ về người đồng đội của mình, anh Nguyễn Mạnh Hưng (40 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) - đội trưởng CLB SBC Biên Hòa cho biết Quang vốn là người hiền lành, chất phác và biết lắng nghe, chia sẻ cùng đồng đội.

Quang gia nhập CLB SBC được 3 năm. Trước đó, Quang từng nhiều lần xin gia nhập, nhưng không được chấp nhận. Thời điểm đó, Quang nhiều lần chạy xe máy bám theo các thành viên trong CLB để học hỏi kinh nghiệm bắt trộm cướp, đồng thời hỗ trợ khi có tình huống xấu xảy ra.

"Quang là một thành viên rất năng nổ, nhiệt huyết. Trước khi được gia nhập CLB, Quang từng nhắn tin xin được tham gia bắt cướp cùng đội. Sau đó, Quang thường xuyên chạy xe máy ra các ngã tư để đứng chờ đội đi tuần tra, rồi đi theo để học hỏi kinh nghiệm. Quang mất đi là một tổn thất lớn cho gia đình, cho CLB SBC Biên Hoà. Quang là một tấm gương sáng cho các thành viên trong CLB noi theo", anh Hưng tự hào kể.

"Hiệp sĩ" Cao Võ Minh Quang ra đi khi tuổi đời còn trẻ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vợ đang mang song thai. Ảnh: V.D

Liên quan vụ việc, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho hay đã lập hồ sơ đề nghị UBND TP.Biên Hòa khen thưởng đột xuất cho anh Quang và anh Văn Viết Cường (35 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp) vì có thành tích truy bắt tội phạm.

Anh Cường là một trong những "hiệp sĩ" tham gia truy đuổi nghi can trộm xe máy với anh Quang. Tuy nhiên, trong quá trình chạy xe trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, anh Cường bị té ngã và bị thương. Sau khi băng bó tại bệnh viện, anh Cường đã xuất viện.

Còn anh Quang đã lập gia đình, vợ đang mang thai song sinh mới được 3 tháng. Trước đó, anh Quang từng được Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa tặng giấy khen do có thành tích tham gia bắt nghi can trộm cắp tại phường Tam Hòa vào đầu năm 2020.