"Hiệp sĩ" bị tên trộm xe máy đạp ngã xe tử vong

Chiều 15/10, thông tin từ Đội Săn bắt cướp (SBC) Biên Hoà cho biết, hiệp sĩ Cao Võ Minh Quang (thường gọi là Quang Cao, sinh năm 1993, thành viên đội SBC Biên Hòa) bị thương nặng trong lúc truy đuổi tên trộm xe máy đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiệp sĩ Cao Võ Minh Quang được cấp cứu và chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị nhưng đã không qua khỏi

Theo thông tin ban đầu, vào tối 14/10, Đội SBC Biên Hoà nhận được tin báo của người dân về 1 vụ mất trộm cắp xe máy tại phường Tam Phước (TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Ngay lập tức, đội đã xuống hiện trường toả ra các hướng để tìm kiếm xe máy giúp người dân. Sau đó, thành viên đội phát hiện đối tượng đang điều khiển chiếc xe vừa lấy cắp chạy trên quốc lộ 51 hướng về hầm chui ngã tư Vũng Tàu.

Lúc này, các thành viên trong Đội SBC đã tăng ga tiến hành truy đuổi đối tượng, đồng thời báo cho các đơn vị lực lượng chức năng để cùng phối hợp truy bắt đối tượng.

Đối tượng ngoan cố chạy với tốc độ cao để trốn thoát từ quốc lộ 51 về cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Do chạy đuổi theo với tốc độ quá cao, anh Văn Viết Cường (sinh năm 1985, thành viên đội SBC Biên Hòa) té ngã bị thương, được đồng đội đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cứu chữa.

Trong khi đó, các thành viên còn lại của Đội tiếp tục truy đuổi đối tượng theo hướng đi về Bình Dương. Khi truy đuổi đến khu vực tuyến đường bờ kênh thuộc phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), anh Quang vượt lên để chặn đầu xe thì bị đối tượng đạp vào xe khiến anh Quang cùng phương tiện văng vào rìa kênh.

Đối tượng tiếp tục chạy được 60m thì mất thăng bằng té ngã nên vứt xe rồi nhảy xuống kênh hòng tẩu thoát nhưng bị các thành viên còn lại của Đội SBC không chế bắt gọn. Đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an phường Vĩnh Phú (TP Thuận An).

Đối tượng vứt chiếc xe máy trộm được bên rìa kênh để nhảy xuống kênh hòng tẩu thoát nhưng đã bị bắt giữ

Riêng anh Quang được đồng đội đưa vào Bệnh viện Becamex cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến sáng 15/10, anh Quang được chuyển xuống bệnh viện Chợ rẫy TPHCM để tiếp tục chữa trị. Dù đã được y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng đến trưa cùng ngày, anh Quang đã không qua khỏi.

Tại cơ quan công an, bước đầu đã xác định được danh tính của đối tượng trộm cắp xe máy là Lang Văn Lăng (sinh năm 1991, quê Nghệ An).

Hiện lực lượng Công an TP Thuận An đang tiếp tục phối hợp với Công an TP Biên Hoà để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.