HIEUTHUHAI và dàn “anh trai” thay đổi thị trường thế nào?

HIEUTHUHAI đang hot bậc nhất thị trường biểu diễn. Ảnh: Nhà sản xuất



Trao đổi với phóng viên Lao Động, giới bầu show và các công ty tổ chức biểu diễn cho biết, sức nóng của dàn nghệ sĩ bước ra từ 2 chương trình Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai là “chưa từng có”. Hàng loạt cái tên được liệt kê trong danh sách nghệ sĩ đang đắt show bậc nhất thị trường hiện nay gồm có HIEUTHUHAI, Soobin Hoàng Sơn, Isaac, Dương Domic, Jun Phạm, Bùi Công Nam...

Giới bầu show và các công ty tổ chức biểu diễn nhận định, dàn “anh trai” hot tới mức làm thay đổi cục diện thị trường biểu diễn cuối năm, phá giá cát-xê, và tạo nên những bước ngoặt mới.

Sẵn sàng mời nghệ sĩ theo mô hình nhóm

Chỉ một năm trước, mô hình nhóm nhạc được cho là không thể tồn tại được ở thị trường biểu diễn Việt Nam. Rất nhiều lý do đã được giới chuyên môn đưa ra, trong đó có việc, bầu show “ngại” mời nhóm nhạc khi chi phí lớn, từ ăn uống đi lại đến giá cát-xê cao.

Thực tế đã chứng minh qua hàng loạt nhóm nhạc được thành lập theo mô hình Kpop đều lần lượt tan rã. Thị trường biểu diễn ở Việt Nam trong nhiều thập kỷ nay vẫn chuộng ca sĩ solo, khi chi phí cho ca sĩ hát đơn luôn “nhẹ nhàng” hơn.

Tuy nhiên, sau sức nóng của 2 chương trình thực tế “anh trai”, giới tổ chức biểu diễn cho biết, “khi các nghệ sĩ ở 2 chương trình này cùng nhau xuất hiện, sức hút của họ dường như cộng hưởng, tăng lên gấp nhiều lần”.

Hiện, nhiều công ty tổ chức biểu diễn tận dụng sức hút của dàn “anh trai” liên tục tổ chức nhiều show diễn lớn nhỏ. Các nhãn hàng, doanh nghiệp đua nhau tổ chức lễ kỷ niệm, chương trình tri ân khách hàng cuối năm, cũng “quán triệt” mời nhiều “anh trai” tham gia để tăng sức hút.

Một doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên vừa tổ chức thành công concert thu hút 15.000 khán giả khi mời 3 “anh trai” Dương Domic, Isaac, Erik cùng tham gia.

Đại diện một doanh nghiệp chia sẻ, “Dường như sau thời gian dài cùng nhau tham gia truyền hình thực tế, giữa các nghệ sĩ có sự gắn kết, hiểu nhau, họ tương tác và diễn cùng nhau rất ăn ý. Vì vậy, hiện các đơn vị khi tổ chức show sẽ có xu hướng mời nhiều nghệ sĩ cùng chương trình Anh trai say hi, hoặc Anh trai vượt ngàn chông gai đến tham gia để tăng sức hút”.

Dàn nghệ sĩ bước ra từ 2 chương trình thực tế về âm nhạc đang đắt show với giá cát-xê cao. Ảnh: Nhà sản xuất

Giá cát-xê tăng vọt theo thời gian

Giá cát-xê của dàn “anh trai” được nhận định có xu hướng tăng lên theo thời gian khi concert và các show diễn lớn, nhỏ được tổ chức liên tục vào cuối năm.

“Giá cát-xê của Dương Domic đã tăng lên gấp đôi, kể từ khi cậu ấy còn tham gia Anh trai say hi và tính đến hiện tại. HIEUTHUHAI rất đắt show, kể cả có tiền cũng không mời được HIEUTHUHAI vào thời điểm này, do rapper quá dày lịch, cộng với việc anh ấy lựa chọn show để tham gia” - đại diện một doanh nghiệp chia sẻ.

Theo đó, giá cát-xê của HIEUTHUHAI có thể lên tới 750 triệu đồng cho 3 bài hát ở một concert quy mô lớn do doanh nghiệp tổ chức. Giá cát-xê không cố định, sẽ tùy thuộc vào quy mô, mục đích tổ chức show của các đơn vị.

Với đêm diễn quy mô lớn do doanh nghiệp, nhãn hàng tổ chức, nhiều “anh trai” như Erik, Isaac, Dương Domic có thể nhận từ 300 - 500 triệu đồng cho 3 ca khúc.

Cháy vé sau vài phút

Concert Anh trai say hi trên sân vận động Mỹ Đình với chỗ chứa 30.000 khán giả đã treo biển “Hết vé” chỉ sau 2 khung giờ mở bán ngày 7.11. Theo đó, mỗi khung giờ, số lượng vé “sold out” được tính bằng phút. Hiện, trên khắp các nền tảng mạng xã hội, giao dịch “vé chợ đen” và sang nhượng diễn ra sôi động. Nhiều mức vé đã được “thổi” lên mức cao vẫn được khán giả săn tìm để được dự concert tối 7.12 tới.

Vào ngày 12.11 tới đây, Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ mở bán vé cho concert tại Hưng Yên diễn ra tối 14.12. Vé xem concert này đã được săn tìm từ khi chưa mở bán. Dịch vụ “canh vé” đã được “chào bán” trên thị trường. Công việc này hỗ trợ những ai không có thời gian mua vé sẽ trả một khoản phí nhờ người “canh vé” giúp, nhằm có được một vị trí dưới khán đài xem dàn “anh tài” biểu diễn.

Thị trường bán vé sôi động với sức hút chưa từng có của 2 concert “anh trai” cũng cho thấy những biến động lớn khiến 6 tháng cuối năm 2024 trở thành kỳ tích của ngành biểu diễn.