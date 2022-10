Hình ảnh đầu tiên BOT Cai Lậy thu phí trở lại: Phương tiện đông đúc, an ninh đảm bảo

Lo ngại vấn đề an ninh trật tự ở khu vực này mà trước đây đã từng xảy ra, cụ thể như một số cá nhân cố tình cản trở giao thông, đưa tiền lẻ, đậu nhiều giờ ngay trạm thu phí, Phó giám đốc Công an Tiền Giang đại tá Nguyễn Văn Tảo khẳng định: Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp địa phương kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm không chấp hành qui định của Nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng.

"Cá nhân vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự thì xử lý hành chính, còn đủ yếu tố và có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý về hình sự", đại tá Tảo nhấn mạnh.