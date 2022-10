Sau nhiều lần tạm dừng hoạt động thu phí, nhiều cuộc họp giữa ngành, UBND và Bộ GTVT để bàn giải pháp thu phí đối với dự án BOT Cai Lậy (Tiền Giang). Thông tin chính thức từ nhà đầu tự, 7h ngày 7/10 dự án khởi động trở lại sau nhiều ngày thử nghiệm.

Tuyến trên quốc lộ 1, mức thu phí thấp nhất là 14.000 đồng, cao nhất là 118.000 đồng/xe, tùy loại

Giám đốc Công ty TNHH đầu tư QL1 Tiền Giang ông Lê Trung Duy cho biết: Thời gian thu phí trở lại đối với BOT Cai Lậy chính thức triển khai kể từ 7h ngày mai (7/10), trong đó việc thu phí tiến hành song song cùng lúc trên 2 trạm, cụ thể: Trạm trên tuyến tránh và trạm đặt trên quốc lộ 1.

BOT Cai Lậy chính thức thu phí vào ngày mai (7/10) lãnh đạo công an tỉnh Tiền giang thông tin, sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành qui định. Ảnh: Thiên Long

Theo đó, mức thu phí ở tuyến tránh có giá thấp nhất là 24.000 đồng, cao nhất là 137.000 đồng/xe. Tuyến trên quốc lộ 1, mức thu phí thấp nhất là 14.000 đồng, cao nhất là 118.000 đồng/xe, tùy loại.

Cũng theo ông Duy, tính đến thời điểm này đã xét miễn, giảm đợt 1 cho 1.370 phương tiện ở khu vực lân cận của 41 xã, phường, thị trấn trong phạm vi bán kính 10 km quanh trạm thu phí. Việc miễn, giảm được thực hiện trong suốt thời gian thực hiện thu phí hoàn vốn tại dự án.

Hình ảnh BOT Cai Lậy (Tiền Giang) ngày 6/10. Ảnh: Thiên Long

Theo giá ấn định, đối với xe kinh doanh nằm trong 41 xã, phường của thị xã Cai Lậy và các huyện nêu trên sẽ áp dụng mức giá đối với xe nhóm 1 là 6.000 đồng/lượt; xe nhóm 2 là 11.000 đồng/lượt; nhóm 3 là 14.000 đồng/lượt; nhóm 4, nhóm 5 lần lượt áp dụng mức giá vé 24.000 và 59.000 đồng/lượt.

Ông Duy khẳng định, việc thực hiện thu phí liên trạm, khi phương tiện đi qua 2 trạm thu phí trên 1 chiều lưu thông thì chỉ trả tiền 1 lần, tại đây bố trí xe cứu hộ để xử lý trường hợp có sự cố về giao thông.

"Mọi việc đã hoàn tất, chúng tôi cũng chờ đợi tới giờ trên, sau đó rút kinh nghiệm quá trình đi vào vận hành chính thức", ông Duy nói.

Theo ông Duy, hiện trạm BOT Cai Lậy trên QL1 có 8 làn thu phí (6 làn ETC và 2 làn hỗn hợp); Trạm trên tuyến tránh Cai Lậy có 4 làn thu phí (2 làn ETC và 2 làn hỗn hợp). Theo qui định, xe từ 29 ghế ngồi và xe từ 3 trục trở lên bắt buộc đi vào tuyến tránh.

Tuyến đường thông thoáng, đóng phí chuyện bình thường

Trao đổi về vấn đề trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại, anh Nguyễn Tấn Cường (42 tuổi ngụ TP.Tân An, tài xế xe dịch vu du lịch) cho biết: Mức thu phí, tuyến đường này đã được nhà đầu tư nâng cấp, mở rộng nên thoáng và an toàn, việc lưu thông qua đây nộp phí là chuyện bình thường.

Hình ảnh BOT Cai Lậy (Tiền Giang) ngày 6/10. Ảnh: Thiên Long

"Nhà đầu tư họ bỏ vốn ra làm phải thu lợi, mình đi phải trả tiền, mấy năm nay không tốn tiền giờ mua mua vé qua trạm thì cũng chấp nhận" anh Cường nói.

Tương tự, tài xế Hoàng Văn Chung (48 tuổi ngụ huyện Bến Lức chạy ô tô tải) thông tin: Hầu như ngày nào anh Chung cũng đi ngang qua khu vực này về một số tỉnh miền tây lấy hàng chở đi TP.HCM, Đồng Nai, Bình Phước...

"Lâu rồi không nộp phí bây giờ phải đóng để nhà đầu tư nâng cấp tuyến giao thông là đúng. "Tôi không cổ vũ cái sai cho những tài xế tìm cách cản trở giao thông, làm gì cũng có quy định của nhà nước", anh Chung bộc bạch.

Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm như đưa tiền lẻ, đậu nhiều giờ ngay trạm thu phí...

Lo ngại vấn đề an ninh trật tự ở khu vực này mà trước đây đã từng xảy ra, cụ thể như một số cá nhân cố tình cản trở giao thông, đưa tiền lẻ, đậu nhiều giờ ngay trạm thu phí. Phó giám đốc Công an Tiền Giang Nguyễn Văn Tảo khẳng định: Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp địa phương kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm không chấp hành qui định của nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng.

"Cá nhân vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự thì xử lý hành chính, còn đủ yếu tố và có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý về hình sự" đại tá Tảo nhấn mạnh.