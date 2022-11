Hình phạt các đối tượng vụ cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 6 nghìn tỷ đồng phải đối mặt

Đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 6 nghìn tỷ đồng bị triệt phá

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với công an các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô hơn 6 nghìn tỷ đồng.

Nhóm bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một trang web có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Ngày 17/10, cảnh sát đồng loạt triển khai 20 tổ công tác, bắt giữ 20 nghi phạm trong đường dây tại nhiều địa điểm ở tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Trần Quang Nam, 36 tuổi, ngụ xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bị xác định trực tiếp cầm đầu điều hành.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận đã chia, cấp 7 tài khoản cho 7 người ở Quảng Bình, Hà Tĩnh để những người này này chia, cấp tiếp tài khoản cho nhiều người khác tham gia cá độ bóng đá.

Từ năm 2020 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này tổng cộng lên đến hơn 6 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can trong đường dây này để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đối mặt hình phạt cao nhất của của các tội danh đã khởi tố

Bình luận về vụ việc này với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá thời gian gần đây diễn biến rất phức tạp, với quy mô lớn gây bất ổn xã hội, đẩy nhiều gia đình vào cảnh đổ vỡ và là nguyên nhân nảy sinh nhiều tội phạm khác.

Qua thông tin ban đầu cho thấy đây là một trong các đường dây đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, phạm vi hoạt động rộng, thủ đoạn hoạt động tinh vi nên việc cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can trong đường dây này để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc là có căn cứ.

Theo luật sư Khuyên, với số tiền cá độ lớn lên đến hơn 6 nghìn tỷ đồng và sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội nên các đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự 2015.

Hình phạt cao nhất các đối tượng cầm đầu có thể đối mặt lên đến 10 năm tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản thu lợi bất chính.

Trong khi đó, các đối tượng tham gia đánh bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự 2015, hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1 đến 50 triệu đồng.

Vị luật sư cho biết, tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc là tội xâm phạm đến trật tự công cộng, mà trực tiếp xâm phạm đến trật tự, nếp sống văn minh của xã hội do đây được xem là một tệ nạn của xã hội.

Người phạm tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý, bởi nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện.