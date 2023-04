HLV Lê Quốc Vượng: "CLB Hòa Bình cần thêm thời gian để "chạy" trơn tru"

Do Cần Thơ và Sài Gòn FC thông báo xin rút khỏi giải hạng Nhất QG 2023 vì thiếu kinh phí hoạt động, nên giải sẽ chỉ còn 10 đội bóng: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF Công An Nhân Dân, Phù Đổng, Phú Thọ, Quảng Nam.

Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách chọn đội vô địch giành vé thăng hạng V.League 2024.

Đội cuối bảng sẽ thi đấu play-off với đội bóng giành quyền chơi play-off ở giải hạng Nhì QG. Đội thắng trận play-off sẽ giành suất chơi hạng Nhất QG 2024, đội thua xuống hạng Nhì.