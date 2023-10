HLV Park Hang-seo làm điều bất ngờ khi U18 Việt Nam gặp U18 Hàn Quốc

HLV Park Hang-seo theo dõi, động viên U18 Việt Nam

Hôm qua (15/10), U18 Việt Nam đã có cuộc so tài với U18 Hàn Quốc. Dù đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng U18 Việt Nam vẫn không thể có được kết quả tốt như mong đợi. Chung cuộc, U18 Việt Nam thua U18 Hàn Quốc 0-2 và bị loại từ vòng bảng (trước đó đã thua U18 Morocco và U18 Ukraine).

Dù không có được điểm nào tại giải đấu lần này, nhưng đây là cơ hội cọ xát rất bổ ích với U18 Việt Nam. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng cho rằng, việc được chạm trán với những đội bóng mạnh sẽ giúp các cầu thủ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu để hoàn thiện hơn nữa về khả năng chuyên môn.

HLV Park Hang-seo chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên ban huấn luyện U18 Việt Nam. Ảnh: FBNV

Ở trận đấu giữa U18 Việt Nam và U18 Hàn Quốc, một khán giả rất đặc biệt đã đến sân theo dõi là HLV Park Hang-seo. Cựu HLV ĐT Việt Nam sau đó đã xuống sân chụp ảnh cùng ban huấn luyện và có sự động viên tinh thần với các cầu thủ U18 Việt Nam.

Trên trang cá nhân, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ hình ảnh của mình cùng HLV Hoàng Anh Tuấn và một số thành viên khác của U18 Việt Nam kèm theo chia sẻ: "It's nice to see old friend again" (Luôn thật vui khi gặp lại những người bạn cũ).

Sau khi kết thúc AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã nói lời chia tay ĐT Việt Nam. Mặc dù vậy, HLV Park Hang-seo vẫn thể hiện sự quan tâm và gắn bó sâu sắc cũng như mong muốn có nhiều đóng góp hơn cho bóng đá Việt Nam. Mới đây nhất, học viện bóng đá mang tên ông đã được mở tại Hà Nội và thu hút rất nhiều học viên nhí.

HLV Park Hang-seo động viên các cầu thủ U18 Việt Nam. Ảnh: Park Seong Ho

Sau khi HLV Park Hang-seo rời khỏi "ghế nóng" ở ĐT Việt Nam, HLV Philippe Troussier lên thay và chưa đạt được kỳ vọng như mong đợi. Mặc dù vậy, HLV Park Hang-seo luôn khẳng định mỗi nhà cầm quân có một phong cách, triết lý khác nhau và ông rất tôn trọng quan điểm cũng như cách làm của đồng nghiệp.