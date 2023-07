HLV Phan Như Thuật chỉ ra nguyên nhân khiến SLNA thua Khánh Hòa

Trận đấu thuộc vòng 2 giai đoạn 2 V.League 2023 diễn ra trên sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang giữa Sông Lam Nghệ An và Khánh Hòa đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về chủ nhà. Đây là trận thua đầu tiên của huấn luyện viên Như Thuật kể từ khi ông chính thức lên nắm quyền dẫn dắt đội bóng.

Hàng thủ SLNA đã thi đấu không thật sự tập trung trong trận đấu này. Ảnh: Sỹ Hiếu

Lý giải về trận thua trắng này, nhà cầm quân xứ Nghệ cho rằng: “Hôm nay Khánh Hòa đã tận dụng rất tốt các cơ hội và ghi được 3 bàn thắng vào lưới Sông Lam Nghệ An. Trong trận đấu này, do trời đổ mưa khá nặng hạt vì thế ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của Sông Lam Nghệ An.

Bên cạnh đó, các cầu thủ của chúng tôi đã để mất tập trung trong một vài tình huống nên dẫn đến các bàn thua. Tuy nhiên, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cũng đã chơi cố gắng và tôi xin chúc mừng đội Khánh Hòa vì đã giành được chiến thắng trong trận đấu này”.

Sông Lam Nghệ An đã trụ hạng trước 4 vòng đấu nhưng huấn luyện viên Như Thuật vẫn mong muốn các cầu thủ phải thi đấu với thái độ tích cực, chơi cống hiến để phục vụ khán giả. Trong các trận đấu tiếp theo, huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An đề ra mục tiêu: “Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, nhưng tôi sẽ xem xét phong độ của từng cầu thủ, bạn nào có phong độ tốt tôi sẽ đưa vào thi đấu".

Như vậy, Sông Lam Nghệ An sẽ còn 3 trận đấu nữa ở mùa giải này, trong đó có 2 trận được chơi trên sân nhà để gặp Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai. Ngày 29/7, Sông Lam Nghệ An sẽ trở về sân Vinh để tiếp đón đội cuối bảng Bình Dương.