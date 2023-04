"Hô biến" quả khô không rõ nguồn gốc thành táo đỏ Hàn Quốc

Sản phẩm táo đỏ Hàn Quốc bị làm giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH XNK nông sản và gia vị sạch.

Các sản phẩm làm giả bị lực lượng chức năng phát hiện bao gồm lượng lớn nấm hương khô, mộc nhĩ khô có nguồn gốc từ Trung Quốc không qua chế biến đang được đóng gói thành phẩm hoàn chỉnh có bao bì ghi "Nấm hương rừng Tây Bắc"; "Nấm hương sạch Tây Bắc",...và có in logo, nhãn hiêu "3K", "Food Library" thể hiện xuất xứ Việt Nam do Công ty TNHH XNK nông sản và gia vị sạch sản xuất.

Đặc biệt, các nhân công tại đây sử dụng táo đỏ khô, có nguồn gốc Trung Quốc không qua chế biến đóng gói thành sản phẩm hoàn chỉnh có bao bì ghi chữ Hàn Quốc và tiếng Anh nhãn hiệu Samsung, Made in Korea.

Qua quá trình giám định, cơ quan chức năng kết luận sản phẩm Táo đỏ khô Hàn Quốc Kim Hong Bok Boeun – Trọng lượng: 1000g – Thành phần và hàm lượng táo đỏ Hàn Quốc 100% (Boeun,chungbuk)", "Nhà sản xuất: Boeun Samga Korean Date Farm, mã vạch "8809489180010" được tạo thành từ việc đặt in bao bì và đóng gói sản phẩm.

Còn táo đỏ khô xuất xứ Trung Quốc hoặc không rõ nguồn gốc, xuất xứ là hàng giả thuộc trường hợp hàng hóa có bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ, tổ chức, cá nhân sản xuất và giả mạo về nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vụ việc được phát hiện bởi Đội QLTT số 4 - Cục QLTT thành phố Hải Phòng phối hợp với Đội 5 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng. Lực lượng chức năng đã khám nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính đối với Kho hàng tại địa chỉ thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng thuộc Công ty TNHH đầu tư XNK Mai Dương Gia. Lực lượng chức năng đồng thời khám 2 phương tiện vận tải, biển kiểm soát 15C-352.xx và 98C-108.xx.

Hiện, toàn bộ hồ sơ và tang vật đã được Cục QLTT thành phố Hải Phòng chuyển giao cho Cơ quan điều tra, Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.