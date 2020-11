Hồ Ngọc Hà vừa hạ sinh hai "thiên thần nhỏ", bạn thân vô tình để lộ bí mật đằng sau

Sáng 4/11, Hồ Ngọc Hà hạ sinh một bé trai, một bé gái thu hút sự chú ý của công chúng. Được biết, nữ ca sĩ đã sinh mổ tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Người thân luôn bên cạnh để cổ vũ tinh thần "Nữ hoàng giải trí" vượt cạn. Hiện tại, sức khỏe của Hồ Ngọc Hà và hai con đều ổn định.

Biết tin Hồ Ngọc Hà, Kim Lý chào đón hai con yêu chào đời, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi tới cặp đôi những lời chúc tốt đẹp nhất. Họ còn nóng lòng muốn biết diện mạo và tên của hai "thiên thần nhỏ" nhà Hồ Ngọc Hà – Kim Lý. Nhiều fan cho rằng, Hồ Ngọc Hà sở hữu nhan sắc đỉnh cao, "trẻ mãi không già" trong khi Kim Lý được đánh giá là một trong những nam thần của showbiz thì nhan sắc của cặp song sinh chắc hẳn rất xinh xắn, đáng yêu.

Trưa 4/11, một người bạn thân thiết của Hồ Ngọc Hà – Kim Lý đã đăng tải bức ảnh gây chú ý lên mạng xã hội. Đó là bức ảnh chụp bánh kem chúc mừng Hồ Ngọc Hà vượt cạn thành công. Chi tiết gây chú ý là dòng chữ tên bánh kem: "Welcome Leon & Lisa to the beautiful world" (Tạm dịch: Chào mừng Leon và Lisa đến với thế giới xinh đẹp). Bức ảnh chụp bánh kem của người bạn này vô tình để lộ tên thân mật của hai bé nhà Hồ Ngọc Hà ngay sau đó thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Vài ngày trước, Hồ Ngọc Hà tung bộ ảnh mang bầu đẹp như mơ trước ngày lâm bồn. Giọng ca "Cả một trời thương nhớ" chia sẻ về lần mang thai thứ hai của cô: "Nó khác với lần mang thai Subeo, những ngày cuối bị mất ngủ nhiều, ăn cũng nhiều hơn và khó khăn di chuyển, sinh hoạt".

Trước đó, Hồ Ngọc Hà mượn lời các con để bày tỏ cảm xúc của mình khi mang thai: "Chúng con xin chào cả nhà ạ. Mẹ chúng con hiện giờ không có được như vậy đâu, bụng mẹ Hà bự rồi. Mẹ Hà mất ngủ nhiều, ăn cũng nhiều hơn (dù mẹ luôn sợ mập), nhưng theo lời kể của bác sĩ thì chúng con lớn lắm rồi, chật ních trong bụng mẹ, nên mẹ không đi được nhiều nữa. Giờ chúng con đố mẹ Hà ngồi hát Lovesongs hoặc nhảy bài "Xin hãy thứ tha" như trước. Chịu thua rồi!

Lần này mẹ Hà sẽ có một bộ phim nhỏ kể lại hành trình vừa qua vì chúng con hành mẹ dữ quá! Và mọi người sẽ thấy lý do vì sao đến giờ này mẹ Hà mới chia sẻ câu chuyện của chúng con đến với thế giới, và cũng có thể vì ba chúng con dễ thương nên mẹ không ngần ngại đưa mọi người đi sâu hơn với cuộc sống của gia đình mình. Vậy là không lâu nữa chúng con sẽ bước ra thế giới để được nhìn ngắm mọi thứ mà mẹ Hà vẫn luôn kể cho chúng con nghe trong nhiều tháng qua. Chúng con hy vọng chúng con sẽ có được thật nhiều sự yêu thương từ mọi người ạ!".