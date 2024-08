Hồ sơ “khủng” về Thiên Minh Đức của gia đình "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa vừa bị quản lý thị trường điểm tên

Thường xuyên được "xướng" tên do vi phạm

Như Dân Việt đã thông tin, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử phạt một số thương nhân đầu mối như Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức; Công ty Cổ phần Appollo Oil; Công ty TNHH Trung Linh Phát. 3 doanh nghiệp này trên vi phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (Thiên Minh Đức) là cái tên thường xuyên "dính" vi phạm.

Trước đó, theo Thông báo số 15/TB-TTCP ngày 4/1/2024, kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu của Thanh tra Chính Phủ, Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; Không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp.

Mặc dù còn nợ ngân sách nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường, nhưng Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức vẫn cho ông Chu Đăng Khoa (đại gia kim cương Chu Đăng Khoa - PV), Phó Tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT mượn số tiền 7.485 tỷ đồng (đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân nêu trên còn nợ Công ty tổng số tiền 1.396 tỷ đồng). "Đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa là con trai của "đại gia" xăng dầu xứ Nghệ Chu Thị Thành.

Ngoài ra, Thiên Minh Đức cũng là 1 trong 3 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính từ 3 lần trở lên do những vi phạm liên quan đến sử dụng sai mục đích Quỹ Bình ổn giá.

Thiên Minh Đức còn liên quan đến nợ thuế. Cụ thể, Công ty lọt vào danh sách doanh nghiệp nợ thuế tại thông báo 49/TB-CT ngày 28/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 5/1/2024, Cục thuế tỉnh Nghệ An có Quyết định số 96/QĐ-CT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ. Đối tượng bị cưỡng chế trong Quyết định này là Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức; bên thứ ba nắm giữ tiền và tài sản của đối tượng bị cưỡng chế là Công ty TNHH thương mại vận tải Song Lê.

Phải tới ngày 5/8/2024, Cục thuế tỉnh Nghệ An mới có Quyết định chấm dứt hiệu lực cưỡng chế thuế nêu trên đối với Công ty CP Thiên Minh Đức. Theo Cục thuế tỉnh Nghệ An, lý do cưỡng chế bởi Công ty TNHH thương mại vận tải Song Lê đã thực hiện nộp thay cho Công ty CP tập đoàn Thiên Minh Đức số tiền thuế bị cưỡng chế tại Quyết định 96/QĐ-CT.

Tháng 8/2024, Thiên Minh Đức mới được "cởi" lệnh cưỡng chế thuế.

Hệ sinh "khủng" của "đại gia" họ Chu

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, Thiên Minh Đức thành lập tháng 9/2001 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Công ty có người đại diện là bà Chu Thị Thành, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Thiên Minh Đức tăng vốn điều lệ từ 260 tỷ đồng lên thành 555 tỷ đồng vào tháng 4/2018.

Thời điểm này, Công ty có 3 cổ đông, trong đó bà Chu Thị Thành giữ 65% tỷ lệ sở hữu, cổ đông Chu Đăng Khoa giữ 34,7%, 3% còn lại thuộc về cổ đông Vương Đình Quán.

Từ tháng 7/2018 đến tháng 10/2022, Thiên Minh Đức liên tục tăng vốn điều lệ, lần lượt thành 855 tỷ đồng lên 1.155 tỷ đồng trong tháng 12/2019, 1.455 tỷ đồng tháng 11/2021 và 2.022 tỷ đồng trong tháng 10/2022.

Mặc dù liên tục "dính" tai tiếng về mặt tài chính, nhưng ngoài doanh nghiệp nghìn tỷ ngành xăng dầu, hệ sinh thái xoay quanh Chủ tịch HĐQT Thiên Minh Đức Chu Thị Thành xuất hiện hàng loạt công ty với đa ngành nghề như du lịch, kho bãi, điện mặt trời, hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản, viễn thông.... trong đó nhiều công ty có quy mô nghìn tỷ đồng.

Trong ngành năng lượng, hệ sinh thái của Thiên Minh Đức có Công ty CP Điện mặt trời Miền trung MK (Điện mặt trời MK). Doanh nghiệp thành lập tháng 9/2019 tại địa chỉ số 2A, đường Lê Mao, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày đầu thành lập, vốn điều lệ của Công ty là 450 tỷ đồng, trong đó Thiên Minh Đức góp 202 tỷ đồng, tương ứng 45% tỷ lệ sở hữu. Đến tháng 1/2024, Công ty tăng vốn điều lệ lên thành 1.470 tỷ đồng.

Sau 2 năm hoạt động, Điện mặt trời MK tham gia góp vốn thành lập một công ty con trong ngành.

Cụ thể, tháng 12/2020, Công ty CP Điện mặt trời Hồ Vực Mấu MK được thành lập với vốn điều lệ 760 tỷ đồng. Trong đó Công ty CP điện Mặt trời miền trung MK giữ 80% tỷ lệ sở hữu, tại đây bà Chu Thị Thành giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Hệ sinh thái Thiên Minh Đức trong ngành năng lượng tiếp tục được mở rộng với việc Công ty CP Điện mặt trời Hồ Khe Gỗ MK thành lập vào tháng 3/2021, vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Bà Chu Thị Thành giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Đến tháng 3/2022, Công ty tăng vốn lên thành 860 tỷ đồng, Công ty CP điện Mặt trời miền trung MK giữ 85% tỷ lệ sở hữu.

Không chỉ xây dựng nhóm doanh nghiệp ngành năng lượng, Thiên Minh Đức cũng "lấn sân" sang ngành bất động sản.

Hệ sinh thái Công ty CP Thiên Minh Đức.

Có thể kể tới như Công ty CP Đầu tư Bất động sản MK, doanh nghiệp thành lập năm 2021 với vốn điều lệ 650 tỷ đồng. Tại đây Thiên Minh Đức của bà Chu Thị Thành là cổ đông nắm 40% tỷ lệ sở hữu, đồng thời bà Chu Thị Thành giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Đầu tư và phát triển bất động sản MK Quảng Ninh, thành lập tháng 5/2021 tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Trong cơ cấu 500 tỷ vốn điều lệ, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức giữ 45% tỷ lệ sở hữu, bà Chu Thị Thành giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Bên cạnh những ngành "hái ra tiền", hệ sinh thái đa ngành nghề của bà Chu Thị Thành còn bao gồm một số doanh nghiệp như Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp MK Quảng Ninh, Công ty CP Tasfood, Công ty CP Du lịch Hà Nội..