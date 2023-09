Kế hoạch giết con trai 4 tuổi



Để níu kéo Đặng Thanh Tuyền (SN 1969, trú xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), chị Lê Thị My đã một mình sinh hạ và nuôi nấng cháu Lê Hữu T. (SN 2014) suốt một thời gian dài.

Ngày 15/2/2018 (tức 30 Tết), chị My đưa cháu T. đến nhà ông Mịch (anh trai Tuyền) và gặp được Tuyền sau một thời gian người đàn ông này cố tình né tránh, không liên lạc. Tại đây, chị đã thuyết phục Tuyền về ăn Tết với 2 mẹ con, để con trai mình cảm nhận tình cảm của bố. Sau thời gian bày tỏ hết nỗi lòng, cuối cùng đến 21h cùng ngày, Tuyền miễn cưỡng đồng ý.

Sáng 16/2 (mùng 1 Tết), Tuyền cùng chị My và cháu T. đến chúc Tết nhà bố mẹ đẻ chị My ở xã Tây Phong (cùng huyện Tiền Hải) rồi cả 3 người cùng trở về nhà. Ngày 17/2, chị My muốn Tuyền cùng đi chúc Tết họ hàng, nhưng người đàn ông này từ chối. Nằm ở nhà một mình, Tuyền nghĩ đến vợ cũ cùng hai con của mình, nên đã gọi điện nói chuyện với chị Na (vợ cũ Tuyền). Khi nghe thấy giọng của người đàn ông bội bạc, chị Na đã chửi mắng Tuyền, nên Tuyền đã tắt máy trong sự buồn bực. Lúc này, Tuyền cho rằng, chính mẹ con chị My đã làm mối quan hệ của mình với vợ cũ trở nên tồi tệ.

Đặng Thanh Tuyền tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Ngày 19/2 (mùng 4 Tết), sau khi đòi chị My đưa xe máy để mình về chúc Tết anh em họ hàng không được, Tuyền rất bức xúc với mẹ con chị My. Khoảng 16h30 cùng ngày, bỗng nhiên khu vực nhà chị My mất điện. Nằm trên gường, nghĩ đến việc chị My dựa vào cháu T. để níu kéo tình cảm của mình và làm sứt mẻ tình cảm của Tuyền với vợ cũ, hắn ta nảy sinh ý định sát hại bé T.

Nhìn lên trần nhà, thấy đường dây điện được làm thủ công lộ ra ngoài, Tuyền nghĩ đến việc dùng điện sinh hoạt để sát hại con trai. Ở chung được ít ngày, nhận thấy cháu T. hiếu động, thường nghịch ngợm đồ đạc trong nhà, Tuyền đã lập ra một kế hoạch tinh vi, tạo hiện trường giả đồng thời đóng kịch như một vụ tai nạn về điện.

Giết con tàn độc

Nghĩ là làm, Tuyền lấy chiếc bóng điện ở sau kệ ti vi, tháo bóng điện, chỉ để chiếc đui lơ lửng ngoài kệ ti vi, đúng tầm với của cháu T. rồi cắm phích điện vào ổ. Với bản tính hiếu động, Tuyền chắc con trai sẽ động vào phần đui đèn đang lơ lửng và sẽ bị giật điện. Thiết kế xong "bẫy" khi nhà vẫn đang trong tình trạng mất điện, Tuyền bỏ vào trong phòng tiếp tục ngủ, còn cháu T. vẫn đang loanh quanh chơi ở gian nhà ngoài.

Đến hơn 17h cùng ngày, Tuyền tỉnh dậy, phát hiện cháu T. ngồi dựa lưng vào bức tường cạnh cửa phòng, đầu ngả sang trái, hai mắt nhắm lại, tay buông thõng, hai chân duỗi thẳng không đi dép. Tay trái cháu T. vẫn đang nắm chiếc đui đèn mà Tuyền treo lơ lửng trên kệ tủ lúc trước.

Biết cháu T. bị giật điện, Tuyền không chạm vào người cháu bé mà tiến về phía ổ điện rút phích cắm trong khe tủ ra, sau đó bế cháu T. vào phòng trong đặt lên giường. Nghĩ cháu T. đã chết, Tuyền lấy chăn đắp lên trên người và xoa dầu gió lên huyệt thái dương của cháu bé.

Ổ điện do Đặng Thanh Tuyền "thiết kế" để sát hại bé trai 4 tuổi. Ảnh: CACC.

Sau khi làm tất cả những việc trên, Tuyền thản nhiên ra phòng khách pha ấm trà, châm lửa hút thuốc rồi gọi điện cho chị My hỏi: "Về đến đâu rồi? Con nó bị làm sao đấy". Hút xong điếu thuốc, Tuyền quay trở lại phòng ngủ dùng tay sờ vào người cháu T. thấy cháu không phản ứng, lúc này Tuyền chắc chắn rằng bé trai 4 tuổi đã tử vong.

18h10 cùng ngày, Tuyền tiếp tục gọi thêm một cuộc điện thoại cho chị My giục chị nhanh chóng trở về nhà và nói "con bị điện giật đấy, về nhanh lên". Ít phút sau, người mẹ vội vàng chạy về và hô hoán người dân trong thôn giúp đưa con trai đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã xác định cháu T. tử vong ngoại viện.

Trong thời gian này , Tuyền ở nhà một mình đã cắm lại phích điện vào ổ điện khuất sau khe kệ để ti vi với mục đích che dấu hành vi độc ác của mình. Khi thấy người dân bàn tán xôn xao về việc bé T. không may bị điện giật, Tuyền ung dung nghĩ kế hoạch giết người của mình đã trót lọt. Tuy nhiên, khi các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đến hiện trường, tội ác của người cha máu lạnh chuẩn bị được phơi bày…

*Tên nhân vật người mẹ đã được thay đổi.

(Còn tiếp)

