Mong muốn để con trai được biết mặt bố và cả "gia đình" được đón cái Tết đoàn viên có đầy đủ bố mẹ như bao bạn bè bằng trang lứa khác, chị My làm mọi cách để đưa cậu con trai 4 tuổi được gặp người tình. Câu chuyện đau lòng cũng bắt đầu từ đây...

Chuyện tình ngang trái

Một ngày giữ tháng 2/2018, người dân thôn Nội Lang Bắc, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, bàng hoàng khi nhận tin cháu Lê Hữu T. (SN 2014) tử vong do bị điện giật. Tưởng rằng đây chỉ là vụ tai nạn đơn thuần, cháu T. không may xấu số qua đời. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Thái Bình, đã tìm ra "chân tướng sự thật", xác định đây là vụ án mạng. Nghi phạm được xác định là Đặng Thanh Tuyền (SN 1969, trú tại xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, bố đẻ cháu T).

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Đặng Thanh Tuyền để 2 con cho vợ cũ nuôi rồi rời khỏi địa phương đi lang bạt. Cuối năm 2013, Tuyền gặp chị Lê Thị My. Sau buổi gặp gỡ, người phụ nữ "lỡ một lần đò" đang một mình nuôi con nhỏ đã đem lòng yêu Tuyền.

Sau một thời gian sống chung với nhau như vợ chồng, đầu năm 2014, chị My cảm thấy trong người không khỏe, có biểu hiện nôn ói. Bằng giác quan của người phụ nữ, chị biết mình đã mang thai. Vui mừng khi có con với người mình yêu, người phụ nữ này vội vàng báo cho Tuyền biết. Tưởng chừng đứa trẻ sẽ là sợi dây gắn kết 2 người, chị My bất ngờ nhận được sự hắt hủi của "người tình". Người đàn ông này quyết phủ nhận đứa bé trong bụng không phải con của anh ta.

Thời gian đầu chung sống, chị My và người tình vẫn êm đềm và không xảy ra vấn đề gì. Từ lúc nghe tin chị My mang thai, người đàn ông này vội "lật mặt" với thái độ hoàn toàn khác. Tuyền vội vàng bỏ đi làm lái xe ở Quảng Ninh, tìm cách cắt đứt liên lạc với chị My. Quyết không bỏ con, chị My một mình bươn chải kiếm tiền để sinh con, với mong muốn biết đâu khi sinh con ra, Tuyền sẽ suy nghĩ lại và trở về.

Khi chị My mang thai được 8 tháng, Tuyền vẫn không chút mảy may để ý. Trong một lần đi đường, chị bị tai nạn xe máy. Một thân một mình, chẳng biết gọi cho ai, chị vội nhờ người quen gọi điện cho Tuyền để thông báo bị tai nạn. Đáp lại cuộc gọi từ bạn của chị My, Tuyền "lạnh lùng" trả lời bằng câu nói như vết cứa vào lòng chị: "Tôi không có quan hệ gì với My, chúng tôi chỉ là bạn".

Tháng 11/2014, chị My hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Chị vui mừng báo tin cho Tuyền, nhưng người đàn ông này vẫn lạnh lùng, không hề quan tâm, hỏi han.

Câu chuyện đau lòng từ người đàn ông "không nhận con"

Sau khi sinh con được ít ngày, chị My nhiều lần gọi điện thoại cho Tuyền. Không mong người đàn ông ấy về thăm con, chị chỉ muốn con mình có được cái tên do bố đẻ đặt. Khi nghe cuộc gọi từ chị My, Tuyền liền gắt gỏng: "muốn đặt tên gì thì đặt". Một thời gian sau, chị gọi điện và vẫn muốn Tuyền làm đúng trách nhiệm của một người bố, đi đứng tên giấy khai sinh cho con. Vẫn như những lần trước, Tuyền tiếp tục thoái thác trách nhiệm, bỏ mặc người tình cùng đứa con nhỏ chưa được đặt tên.

Chị My quyết định đặt tên con theo họ mẹ là Lê Hữu T. Một mình nuôi con, cậu bé lớn lên từng ngày và luôn miệng hỏi bố là ai khiến chị My luôn đau đáu việc "đi tìm" bố cho con thêm lần nữa.

Đầu năm 2015, chị My bế cháu T. tìm về nhà gia đình của Tuyền để nói cho họ biết hai người đã có con chung. Đồng thời, người phụ nữ này mong được con mình nhìn thấy bố dù chỉ một lần.

Mặc cho chị My có cố gắng níu kéo, Tuyền bỏ ngoài tai và không chút đoái hoài. Từ tháng 9/2017, Tuyền cắt đứt mọi liên lạc với chị My và yêu cầu chị không đưa con về nhà của anh ta nữa.

Tối 15/2/2018 (tức 30 Tết), chị My đưa cháu T. đến nhà ông M (anh trai Tuyền) để tìm gặp người tình. Tại đây, chị vẫn giãi bày mong Tuyền về nhà để con được một lần biết bố mình là ai và được đón cái Tết có đầy đủ bố mẹ. Bi kịch bắt đầu từ đây, chị My cũng không thể ngờ đó là cái Tết cuối cùng của bé trai 4 tuổi.

