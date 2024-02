Hồ sơ vụ án: Thi thể bé trai 14 tháng tuổi dưới giếng và hành ác độc của người cô ruột (Kỳ 2)

Một bé trai mới chỉ mới 14 tháng tuổi được phát hiện tử vong dưới giếng nước. Tai nạn do tự rơi rồi ngạt nước bị loại trừ, bởi cháu bé chưa biết đi, chập chững biết bò, trong khi khoảng cách từ nhà ra giếng khoảng 50m, với hơn 30m là đường đất và rãnh nước, miệng giếng có thành bao quanh nên việc cháu bé tự rơi xuống giếng là điều không thể.

Đánh giá tình hình

Cuối chiều ngày 10/3/2015, ông Trần Văn L. (trú thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) sang đất nhà hàng xóm múc nước giếng cho lợn ăn, bỗng bàng hoàng phát hiện dưới đó có thi thể một trẻ nhỏ.

Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là cháu N.S.S., (SN 2014, 14 tháng tuổi), là con trai anh N.P.T., (SN 1981) và chị P.T.H., (SN 1982, cùng ở thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh). Ngay sau khi nhận được tin, Công an huyện Kinh Môn và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng tiến hành điều tra. Kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu cho thấy, trên cơ thể cháu S. không phát hiện vết tác động của ngoại lực, nguyên nhân tử vong là do ngạt nước. Tuy nhiên, tai nạn đuối nước bị loại trừ, bởi cháu bé mới 14 tháng tuổi, chập chững biết bò, trong khi khoảng cách từ nhà ra giếng khoảng 50m, với hơn 30m là đường đất và rãnh nước.

Giếng nước nơi phát hiện thi thể cháu S.

Với khả năng của một đứa trẻ mới 14 tháng tuổi, cháu bé không thể bò qua thành giếng cao. Do đó, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người và thời gian tử vong chỉ ngay trước thời điểm phát hiện vài giờ đồng hồ, tức là trong khoảng từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 10/3/2015.

Qua đánh giá ban đầu, các điều tra viên cho rằng tuy là vụ án giết người nhưng vụ việc không có dấu hiệu giết người cướp của, vì tài sản gia đình anh T. không bị mất, trên người cháu S. cũng không đeo vật trang sức giá trị.

Như vậy nhiều khả năng là giết người do mâu thuẫn thù tức. Lực lượng chức năng tập trung tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh bố mẹ cháu bé. Qua tìm hiểu, vợ chồng anh T. chỉ đơn thuần làm ruộng. Lúc rảnh rỗi, anh chị tranh thủ buôn bán thêm hàng rau quả để kiếm thêm thu nhập nên không có mâu thuẫn với ai. Qua đó có thể xác định, bố mẹ cháu bé ít tiếp xúc xã hội, cũng không có mối quan hệ gì phức tạp để dẫn đến mâu thuẫn sâu đến mức phải sát hại một đứa trẻ.

Khả năng đối tượng từ tỉnh khác đến gây án cũng được loại trừ, vì thời điểm gây án từ lúc 14 giờ đến 15 giờ ngày 10/3/2015, tức chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Khó có người lạ nào từ địa phương khác đến gây án mà lại thông thạo địa hình, tiến hành nhanh gọn như vậy mà không bị người dân địa phương để ý. Trong khi đó, hiện trường vụ án tại một nơi vắng vẻ, không có nhân chứng trực tiếp nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ dần đi vào ngõ cụt.

Dấu dép bất thường

Vụ án tưởng như sắp đi vào ngõ cụt vì xảy ra ở nơi vắng vẻ, không có nhân chứng nên khó xác định được nghi phạm. Bất ngờ, có thông tin từ hiện trường báo về khi phát hiện dấu dép còn mới. Việc phát hiện ra vết dép ở nơi mà nhiều người đến lấy nước cũng không lạ. Tuy nhiên, bằng sự nhạy cảm trong nghiệp vụ, các trinh sát nhận thấy các dấu dép cỡ 36 có nhiều điều đặc biệt đáng ngờ.

Từ độ sâu của dấu dép, cơ quan công an xác định người mang dép cao khoảng 1,6m, nặng khoảng 50kg. Sàng lọc cho thấy các nhân chứng hay những người phát hiện vụ việc không ai có chiều cao, cân nặng, cỡ dép tương ứng. Thu thập thêm một số dấu vết chân khác, kỹ thuật viên xác định, người mang dép là phụ nữ, khoảng trên dưới 30 tuổi và có dị tật gì đó ở chân nên dấu chân để lại ở hiện trường có độ lún khác hẳn với người khỏe mạnh bình thường.

Một tình tiết nữa cũng được các điều tra viên chú ý là nhà vợ chồng anh T. có cặp chó rất dữ. Rất nhiều lần hàng xóm "phàn nàn" rằng phải rất vất vả để vào được nhà anh T chơi. Các trinh sát đặt ra giả thiết, nếu một người lạ lẻn vào bắt cháu S. đi, vậy tại sao đàn chó vẫn không hề phản ứng gì? Từ đó, cảnh sát có thể xác định để đàn chó không sủa, chỉ có thể là người thân với gia đình anh T.

Ông L. trú cùng thôn, là người đầu tiên phát hiện thi thể cháu bé khi đi múc nước cho lợn ăn.

Cùng với đó, qua lời kể của vợ chồng anh T., bé S. rất lạ người, nên chỉ bám người quen. Nếu người lạ tiến lại, cháu thường sợ và khóc rất lớn.

Từ những tình tiết này, cơ quan điều tra đã thu nhỏ vùng khoanh xác định tội phạm và khẳng định hung thủ chắc chắn là người quen và có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ cháu bé cũng như bản thân cháu bé.

Một mũi trinh sát nhanh chóng tổ chức tiếp cận sâu hơn phía gia đình bị hại. Mọi chi tiết hay di biến động của từng mối quan hệ xung quanh vợ chồng anh T. đều được tổ công tác tìm hiểu kĩ lưỡng. Nổi bật lên trong số đó là Nguyễn Thị Liên (SN 1992, trú tại thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), em gái của anh T.

Liên là người đầu tiên thắc mắc với vợ chồng anh T. về việc bé S. mất tích. Theo đó, vào khoảng 15h45 cùng ngày, khi vợ chồng anh T. ở nhà, Liên xuất hiện và bâng quơ vài câu hỏi cháu S. đi đâu. Trong khi đó, từ lúc anh T. đi làm về, rồi ăn cơm trưa, cậu bé này vẫn chơi quanh nhà. Nghĩ con chỉ quanh quẩn chơi trong sân, vợ chồng anh T. đi nghỉ trưa.

Đặc biệt, thông tin trinh sát báo về cho thấy, từ lúc dự đám tang cháu S. về, Liên không thiết ăn uống và liên tục giật mình khi ai đó vô tình nhắc đến việc bé S. có thể bị sát hại. Với tinh thần khẩn trương cùng quyết tâm phá án của các trinh sát, "nút thắt" của vụ án đã dần được hé mở.

Những biểu hiện bất thường của người cô ruột

Quá trình điều tra nguyên nhân cái chết của cháu bé 14 tháng tuổi N.S.S. (SN 2014), trinh sát phát hiện nhiều điểm nghi vấn liên quan đến Nguyễn Thị Liên (SN 1992, trú thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Liên là em gái và sống gần nhà anh N.P.T, (SN 1981) và chị Phạm Thị H. (SN 1982, cùng ở thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, là bố mẹ cháu bé).

Một tổ trinh sát được phân công theo dõi Liên và nhận thấy người này có một số biểu hiện bất thường. Thông qua những người thân và hàng xóm, trinh sát nắm được từ khi dự đám tang cháu bé về, Liên không thiết đến ăn uống, liên tục giật mình khi ai đó nhắc đến việc bé S. có khả năng bị sát hại, chứ không phải tự ngã xuống giếng rồi ngạt nước tử vong. Ngoài ra, Liên bị dị tật thọt một chân, nên hàng ngày cách đi đứng của Liên cũng khác với người bình thường. Điều này trùng khớp với những dấu dép cỡ 36 "khác lạ" mà các trinh sát thu thập được tại khu vực gần giếng nơi phát hiện cháu S.

Tuy nhiên, theo lời khai của anh T., vào khoảng 15h45 ngày 10/3/2015 khi vợ chồng anh đang ở nhà, thì Liên đến chơi và hỏi "Cháu S. đâu?". Trước đó, khi hai vợ chồng anh T. đi làm về và ăn cơm trưa, vẫn thấy S. quanh quẩn chơi quanh nhà nên khi em gái hỏi "Cháu S. đâu?" anh T. vẫn nghĩ con đang chơi trong sân, liền trả lời "cháu đang lê la chơi ngoài sân" rồi đi nghỉ trưa.

Anh T. không thể ngờ câu hỏi đó của em gái chính là câu hỏi nhằm tạo chứng cớ ngoại phạm sau này.

Lúc này, các trinh sát đặt ra câu hỏi, Liên là cô ruột của cháu S. Lý do gì khiến Liên có thể ra tay tàn độc với chính cháu ruột của mình?

Khi các trinh sát tiến hành xác minh, họ biết được giữa gia đình anh T. và Liên trước đó đã xảy ra những mâu thuẫn. Những mâu thuẫn này tuy không quá to, nhưng nó như ngọn lửa nhỏ, cứ "âm ỉ" trong tâm trí của Liên.

Còn tiếp