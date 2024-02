Bé trai chưa biết đi, đang chơi ở sân bỗng mất tích bí ẩn

Một buổi chiều đầu tháng 3/2015, loa phát thanh xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, phát đi thông báo việc một bé trai 14 tháng tuổi bỗng mất tích bí ẩn khiến vùng quê vốn yên bình trở nên "xôn xao". Theo lời trình báo của bố mẹ cháu bé là anh N.P.T. (SN 1981, thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh) và chị Phạm Thị H. (SN 1982, mẹ cháu bé) được biết bé trai là N.S.S. do chưa biết đi, nên vào các buổi trưa bé trai thường "lê la" chơi ở sân nhà đã được khóa cổng.

Trưa 10/3/2015, như mọi ngày trước đó, vợ chồng anh N.P.T. về nhà nghỉ trưa sau khi đi làm đồng. Do đã quá trưa, người thấm mệt, thấy con loáng thoáng ở sân, vợ chồng anh T. tranh thủ vào ăn uống rồi nghỉ trưa. Lúc này, người em gái anh T. sang chơi chỉ nhìn thấy anh chị mà không thấy cháu trai 14 tháng tuổi đâu nên hỏi thăm.

Người dân ở xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai 14 tháng tuổi dưới giếng.

Do trước đó, khi hai vợ chồng anh T. đi làm về và ăn cơm trưa, vẫn thấy con quanh quẩn chơi quanh nhà nên có trả lời em gái rằng bé S. đang "lê la" chơi ngoài sân rồi vào nghỉ trưa. Cũng từ khoảnh khắc này, vợ chồng anh T. không biết rằng, sự lơ là chủ quan đó đã khiến vợ chồng mất đi đứa con của mình.

Đến đầu giờ chiều, 2 vợ chồng gọi mãi không thấy cháu S. đâu mới hốt hoảng kiếm tìm. Gọi mãi không thấy con, lo lắng có chuyện chẳng lành, sợ con bị bắt cóc, vợ chồng anh T. nhanh chóng báo chính quyền địa phương.

Cả chiều hôm đó, gia đình anh T., cùng chính quyền địa phương và người dân đi tìm kiếm cháu bé khắp nơi. Tuy nhiên, tung tích về cháu bé vẫn là con số 0. Một đứa trẻ chưa biết đi, mới chỉ biết bò nhưng bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn, không chút dấu vết khiến những người dân nơi đây không khỏi hoang mang. Lúc này, chị Phạm Thị H. vẫn hy vọng, cậu con trai nhỏ chỉ bị lạc và đang được ai đó giúp đỡ để tìm về với gia đình.

Thi thể bé trai dưới giếng sâu

Xế chiều, ông Trần Văn L. đi ra giếng khơi nằm giữa khu vườn vắng trong thôn múc nước cho lợn ăn. Ông cúi mặt, quăng gầu thì giật mình vì thấy một vật gì đó lập lờ dưới nước.

"Lạ nhỉ, ai lại vứt cái gì xuống giếng rồi", ông vừa lẩm bẩm, vừa nhìn xuống lòng giếng để xem vật gì, thì hoảng hốt phát hiện dưới giếng có thi thể một trẻ nhỏ. Hoảng sợ, ông này vứt tọt dây múc nước xuống, vừa chạy vừa hô hoán "cứu, cháu bé chết đuối dưới giếng, cứu…".

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chính quyền địa phương nhanh chóng báo lên Công an huyện. Nhận tin báo, Công an huyện Kinh Môn và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng tiến hành điều tra.

Tại hiện trường, thi thể được xác định chính là cháu S. con trai của anh T. đã mất tích vào chiều cùng ngày. Cháu S. sinh năm 2014, thời điểm mất tích cháu mới chỉ 14 tháng tuổi.

Giếng nước nơi phát hiện thi thể cháu S. 14 tháng tuổi.

Khi đến hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, trên cơ thể cháu S. không phát hiện vết tác động của ngoại lực, nguyên nhân tử vong là do ngạt nước. Giếng nước nơi cháu bé tử vong nằm giữa vườn, phía sau nhà dân nên khá vắng vẻ. Buổi trưa là thời gian mọi người nghỉ ngơi, nên không có nhân chứng nào nhìn thấy điều gì khả nghi.

Lúc này, người dân bàn tán xôn xao, rất có thể cậu bé ra khu vực giếng nước chơi và bị trượt chân rơi xuống. Bởi trước đó, tại các vùng quê đã có rất nhiều vụ ngạt nước thương tâm do trẻ bị rơi xuống giếng.

Tuy nhiên, dưới con mắt nghiệp vụ, các trinh sát hình sự và điều tra viên nhận thấy đây không phải là vụ tai nạn thông thường. Cháu bé mới 14 tháng tuổi, chưa biết đi, mới chỉ biết bò. Trong khi đó khoảng cách từ nhà ra giếng khoảng 50m, với hơn 30m là đường đất và rãnh nước. Đứa trẻ mới chỉ 14 tháng tuổi không thể bò ra giếng 1 cách dễ dàng như vậy. Cùng với đó, chiếc giếng có thành bao, tuy không cao quá, nhưng để một cháu bé 14 tháng tuổi trèo được qua thành để bị ngã là điều rất khó xảy ra.

Từ những nghi vấn này, kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định có dấu hiệu là vụ án giết người. Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương ngay sau đó đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Công an huyện Kinh Môn triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phá án trong thời gian ngắn nhất.

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Ai đã đưa cháu đến giếng? Vì sao lại ra tay ác độc với 1 đứa trẻ vô tội như vậy? Phải chăng việc sát hại đứa trẻ là nhằm mục đích trả thù bố mẹ cháu S.?...

