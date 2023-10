Hồ sơ vụ án: Thi thể cô gái lõa thể trong đống cát và gã "người yêu" bí ẩn (bài 2)

Sáng ngày 7/8/2012, các công nhân thi công Quốc lộ 21A đoạn qua thôn Câu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, bất ngờ phát hiện một thi thể bị vùi trong đống cát, để lộ phần mặt và cánh tay. Thời điểm phát hiện, thi thể này đã bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Quá trình khám nghiệm, cảnh sát xác định thi thể nạn nhân là nữ giới, bị vùi lấp tại khu vực đống cát trong tình trạng lõa thể, bàn tay đứt rời.

Sau một ngày phát thông báo tìm người, Công an tỉnh Hà Nam nhận thông tin của Công an tỉnh Nam Định về việc một người phụ nữ làm việc trên địa bàn, bị mất tích. Người này tên L.T.H. (SN 1992, quê Yên Bái). Qua đối chiếu vân tay, cảnh sát xác định thi thể người phụ nữ này chính ra cô gái mà Công an tỉnh Nam Định đang truy tìm.

Mất tích khi đến thăm "người yêu"

Theo đó, nạn nhân L.T.H. (SN 1992, trú thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) là người làm thuê tại một ki ốt ở bãi biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Sáng 4/8/2012, biết tin em trai vừa đỗ đại học, chị H. xin nghỉ làm, vay 4,8 triệu đồng của chủ quán rồi đón xe lên Hà Nội. Khi đi, cô gái này mang theo túi xách đựng quần áo, đồ nữ trang, máy nghe nhạc và điện thoại di động. Sau khi rời khỏi nơi làm thuê, không ai có thể liên lạc được với cô này nữa.

Đống cát nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Đ.X.

Qua xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, cảnh sát phát hiện manh mối quan trọng từ một người chị họ. Người chị họ này cho biết trước khi chị H. mất tích có thường xuyên nói chuyện với một nam thanh niên lạ. Chị H. lưu số điện thoại của người này là "người yêu". Chị họ của H. cho biết thêm nạn nhân tâm sự rằng "người yêu" là một người cùng tuổi. Tuy nhiên, chị họ của H. không rõ quê quán người đàn ông kia ở đâu, chỉ biết hai người thường nhắn tin với nhau vào buổi đêm.

Sáng 4/8/2022, người chị họ này chở chị H. đến thị trấn Thịnh Long để đón xe khách về Hà Nội thăm em trai. Trên đường đi, nạn nhân có nói sẽ ghé qua thăm "người yêu".

Từ manh mối này, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam truy vết, tìm được tài xế của chuyến xe chở chị H. đi từ thị trấn Thịnh Long. Nam tài xế này cho biết sau khi đón chị H. ở thị trấn Thịnh Long, xe chạy đến địa phận ga Cầu Họ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, thì cô gái này xuống xe và được một người thanh niên trẻ tuổi đón đi bằng xe máy.

Từ những dữ liệu trên, cơ quan công an nhận định rất có thể nam thanh niên đón chị H. khi xuống xe khách chính là "người yêu" mà người này lưu trong danh bạ điện thoại, đồng thời cũng là nghi phạm số một của vụ án.

Gã "người yêu" bí ẩn sát hại bạn gái

Câu hỏi đặt ra cho Ban chuyên án lúc này là gã "người yêu" mà nạn nhân lưu số kia là ai? Tại sao người này lại đón nạn nhân ở khu vực ga Cầu Họ? Người này có phải là người dân ở đây không hay là một người từ nơi khác tới?

Căn cứ từ hiện trường vụ án, Ban chuyên án nhận định rất có thể nghi phạm là một thanh niên trẻ tuổi ở quanh khu vực này.

Trong số những đối tượng mà Ban chuyên án rà soát, cảnh sát nghi ngờ Trần Văn Sơn (SN 1992, trú thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục) là nghi phạm chính của vụ án. Thông tin từ người dân cho biết thời điểm trước khi phát hiện vụ án mạng, họ nhìn thấy Sơn điều khiển xe máy chở theo một cô gái trẻ không phải là vợ của Sơn.

Cảnh sát lấy lời khai nghi phạm Trần Văn Sơn. Ảnh: Đ.X.

Thời gian họ nhìn thấy Sơn chở cô gái này là vài ngày trước, phù hợp với thời điểm cô gái trẻ này xuống xe khách. Dữ liệu này là một cơ sở nữa để cảnh sát xác định "người yêu" mà nạn nhân lưu số chính là Trần Văn Sơn. Tuy nhiên, thời điểm này, Sơn không có mặt ở địa phương.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, chiều 9/8/2012, Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ Trần Văn Sơn khi đối tượng đang được anh trai chở đi nhận chiếc xe máy mới mua. Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng chức năng thu giữ dây chuyền vàng, máy nghe nhạc, điện thoại di động nhãn hiệu Samsung. Cảnh sát xác định những tài sản này là của chị L.T.H.

Sơn sau đó bị di lý về trụ sở Công an tỉnh Hà Nam để điều tra. Qua nhiều giờ khai thác, Sơn đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội ác của mình.

Tuy nhiên, những lời khai của Trần Văn Sơn tại cơ quan điều tra khiến ai nghe xong cũng không khỏi rùng mình, xót xa...

(Còn tiếp)