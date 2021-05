Hỗ trợ vật tư phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho BĐBP An Giang

Theo đó, dịp này Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao tặng 1.000 thùng mì tôm, 70.000 khẩu trang y tế, 3.000 lọ dầu gió cho các lực lượng Biên phòng, Công An, Quân sự đang thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới An Giang.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP trao tặng vật chất phòng, chống dịch Covid-19 cho BĐBP An Giang

Ước tính toàn bộ số trang bị, vật tư y tế tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số quà tặng do Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây (TP.Hồ Chí Minh) hỗ trợ.



Đây là hoạt động nhằm kịp thời động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biên giới tỉnh An Giang khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; lập thành tích xuất sắc chào mừng Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Được biết, hiện nay trên tuyến biên giới tỉnh An Giang, BĐBP An Giang đã phối hợp với các lực lượng Quân sự, Công an thành lập 200 tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ trên các tổ, chốt đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Trong quý I năm 2021, các đơn vị BĐBP An Giang đã phát hiện và bắt giữ 721 vụ/1.645 đối tượng.