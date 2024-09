Hòa Bình đề nghị Thủ tướng hỗ trợ trên 600 tỷ đồng ổn định đời sống, sản xuất người dân vùng thiên tai

Hòa Bình: 7 người chết, 2 người bị thương do bão số 3

Hòa Bình thiệt hại gần 110 tỷ đồng do ảnh hưởng bão số 3

Ngày 12/9, UBND tỉnh Hòa Bình đã có báo cáo số 365/BC-UBND về tình hình thiên tai và thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, từ ngày 6/9 - 9 giờ ngày 12/9, do ảnh hưởng bão số 3, tỉnh Hòa Bình đã có 7 người chết và 2 người bị thương. Trong đó, 4 người chết do bị sạt lở, vùi lấp đất tại huyện Đà Bắc; 1 người tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn bị đuối nước; 2 người chết do sạt lở đất vào nhà tại huyện Kim Bôi. 2 người bị thương do sạt lở đất vào nhà tại huyện Đà Bắc và huyện Kim Bôi.

Gần 1.900 hộ dân đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Thiệt hại 7.301ha lúa, hoa màu, cây ăn quả, cây hàng năm và lâu năm của người dân. Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 18 điểm trường bị ảnh hưởng do mưa bão.

Nhiều tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình bị sạt lở taluy dương tại 180 vị trí với tổng khối lượng ước tính khoảng 44.890m3 đất đá; sạt lở taluy âm tại 22 vị trí với chiều dài khoảng 252m. Trên một số tuyến đường xảy ra tình trạng nhiều vị trí cây bị gãy đổ đã đang được tiếp tục thu gọn đảm bảo an toàn giao thông.

Nhiều tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình bị sạt lở taluy dương tại 180 vị trí với tổng khối lượng ước tính khoảng 44.890m3 đất đá... Ảnh: Ngọc Hoài.

Mưa bão cũng đã gây những thiệt hại lớn về chăn nuôi, toàn tỉnh có trên 9.000 con gia súc, gia cầm bị chết; có 39 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, hư hỏng nhẹ không ảnh hưởng nhiều đến an toàn công trình. Qua thống kê sơ bộ về cơ bản, 100% hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn và thực hiện chảy tràn.

Mưa lũ lớn đã gây ngập, tràn nước và vỡ ao nuôi trồng thủy sản của các hồ dân, lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các khu vực sông suối. Theo thống kê sơ bộ có 29 ao cá, 9 lồng cá bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 6,1 tấn cá. Khoảng 13ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng và một số thuyền đánh cá bị chìm nhưng đã trục vớt được. Bên cạnh đó còn là một số thiệt hại về y tế, nước sạch, điện...

Tổng thiệt hại ước tính do ảnh hưởng bão số 3 gây ra gần 110 tỷ đồng.

Hòa Bình đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ trên 600 tỷ đồng

Trước những thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3 gây ra, tỉnh Hòa Bình đã huy động lực lượng xung kích tại cơ sở tham gia ứng phó thiên tai, giúp người dân sơ tán, khôi phục nhà cửa…, đồng thời trực 24/24h tại 151/151 xã, phường, thị trấn; các lực lượng công an, quân đội từ tỉnh đến xã trực, ứng phó thiên tai và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả với 100% quân số.

Các địa phương hiện tại đang tập trung khắc phục các thiệt hại, tiếp tục ở tại nơi sơ tán đối với khu vực vẫn có nguy cơ sạt lở, hỗ trợ tu sửa nhà cửa, dọn dẹp cây gãy đổ, thống kê thiệt hại đợt thiên tai theo quy định. Đến thời điểm hiện tại còn mưa nhỏ tại một số nơi, các địa phương đã chuyển một số hộ dân có nguy cơ thấp về sạt lở, ngập lụt trở lại nhà để ở; thực hiện các thủ tục mai táng, hỗ trợ cho người tử vong; chăm sóc, cứu chữa cho người bị thương.

Đồng thời, sửa chữa các nhà cửa hư hỏng, tốc mái; rà soát đánh giá mức độ an toàn của các khu vực sinh sống để đưa người dân đang đi sơ tán về để ổn định cuộc sống và sinh hoạt; dọn dẹp các trường học, cơ sở giáo dục, chuẩn bị điều kiện an toàn để học sinh tiếp tục đến trường.

Các tuyến đường giao thông, các tuyến đường điện… đã được khôi phục bước đầu để đảm bảo không có khu vực nào bị cô lập hoặc mất liên lạc.

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại về sản xuất, tài sản của người dân, cũng như hạ tầng cơ sở công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Hòa Bình Đa Chiều.

UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Sở NNPTNT tỉnh cử các đơn vị chuyên môn thuộc Sở xuống các địa phương kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn hồ đập, đê kè, hệ thống công trình thủy lợi; hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản phục hồi sản xuất, chăn nuôi, đảm bảo ổn định sản xuất nông lâm nghiệp cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động trích từ nguồn lực từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2024 số kinh phí 23 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai gây ra...

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại về sản xuất, tài sản của người dân, cũng như hạ tầng cơ sở công cộng trên địa bàn tỉnh. Trước tình thế cấp bách hiện nay cần sớm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ tỉnh Hòa Bình với tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ là: 616,112 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ kinh phí để phục hồi nhà cửa, sản xuất nông lâm nghiệp,... với kinh phí đề xuất (80% giá trị thiệt hại) là 87,842 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí để phục hồi các công trình bị hư hỏng (62 công trình) là 353,27tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí để ổn định dân cư vùng thiên tai (18 hạng mục) là 175 tỷ đồng.