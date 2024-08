Thủy điện Thác Bà xả lũ khiến hạ lưu ngập nặng: Người dân đề nghị làm rõ nguyên nhân chính gây ngập úng

Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục, lũ trên thượng nguồn đổ về tăng đột biến nên vào 14 giờ ngày 5/8, nhà máy thuỷ điện Thác Bà (nằm trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) phải mở cửa xả lũ. Tuy nhiên, khi thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt thoát lũ đã gây ngập úng nặng cho 5 xã của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Qua thống kê của UBND huyện Yên Bình, trong đợt xã lũ vừa qua đã gây thiệt hại và ảnh hưởng đến gần 60 hộ gia đình và cơ sở sản xuất gỗ trên địa bàn các xã: Yên Bình, Hán Đà, Vĩnh Kiên và thị trấn Thác Bà.

Sau khi nước lũ rút, đoàn công tác do ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (tỉnh Yên Bái) làm trưởng đoàn đã đi thực tế nắm bắt tình hình các gia đình bị ảnh hưởng do thủy điện Thác Bà xả lũ gây ra.

Lãnh đạo huyện Yên Bình và thủy điện Thác Bà kiểm tra, thăm hỏi các gia đình, cơ sở sản xuất bị thiệt hại do thủy điện xả lũ. Ảnh: Hoàng Hữu.

Tại cơ sở sản xuất gỗ ván bóc Hồng Công, ông Lê Hồng Công (ở tổ dân phố 4, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình) chủ cơ sở cho biết, đây là đợt xả lũ lịch sử từ năm 1996 đến giờ. Các gia đình khi biết thông tin xả lũ không nghĩ lưu lượng nước lại lớn như vậy, không chủ động di dời tài sản đến chỗ cao, khiến nhiều đồ đạc, máy móc của xưởng chế biến bị hư hỏng.

Vì các thiệt hại do lũ gây ra nên gia đình ông Công mong được các cơ quan chức năng quan tâm, đặc biệt đối với khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh. Gia đình ông mong muốn được ngân hàng khoanh và gia hạn nợ để có thời gian ổn định sản xuất.

Ông Công cho biết thêm, trước đây, khi thủy điện xả lũ nước tiêu thoát nhanh, nhưng hiện tại thủy điện Thác Bà 2 (cách thủy điện Thác Bà khoảng 9km) đang xây dựng dưới hạ lưu, các hạng mục chưa hoàn thành, gây tắc dòng chảy, dẫn đến ùn ứ, ngập úng và sạt lở nhiều vị trí giáp bờ sông.

Xưởng xản xuất chế biến gỗ ván bóc Hồng Công bắt đầu hoạt động trở lại sau khi nước rút. Ảnh: Hoàng Hữu.

"Các cơ quan cần phải xem việc lũ lên cao và nhanh gây ngập có liên quan đến việc thi công của thủy điện Thác Bà 2 hay không", ông Công thẳng thắn nói.

Ông Phạm Kim Thao (ở tổ 4 phường, thị trấn Thác Bà) chia sẻ, sau khi nước rút bờ kè và chuồng lợn bị sụt trượt, trôi xuống sông. Nhà cửa bên trong nứt toác và có nguy cơ bị cuốn xuống sông lúc nào không hay. Việc này một phần do thiên tai, lũ từ thượng nguồn đổ dồn xuống, một phần do các thủy điện trên sông Chảy gây ra.

Bí thư Huyện ủy Yên Bình cho biết địa phương sẽ tiếp thu và phối hợp với các đơn vị liên quan để trả lời công khai tới người dân. Ảnh: Hoàng Hữu.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, dọc 2 bên bờ sông Chảy phía hạ lưu thủy điện Thác Bà có nhiều điểm bị sạt trượt nguy hiểm, nhiều ngôi nhà bị nứt gãy phần giáp bờ sông. Dọc thị trấn Thác Bà, nhiều ngôi nhà phải di dời khẩn cấp do bị nứt móng, sạt trượt có nguy cơ bị trôi sụt xuống sông. Các địa điểm khác, người dân đã dọn đồ đạc về nhà, hiện đang dọn dẹp, vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống.

Trao đổi với phóng viên, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình cho biết, đối với ý kiến của người dân về nguyên nhân nhà máy thủy điện Thác Bà xả lũ, nhà máy thủy điện Thác Bà 2 thi công chưa đúng gây ngập thì hiện tại chưa thể khẳng định nguyên nhân cụ thể do đâu. Địa phương sẽ tiếp thu và phối hợp với các đơn vị liên quan để trả lời công khai tới người dân.

Thủy điện Thác Bà xả lũ gây ngập úng, sau khi nước rút xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Hữu.

Hiện, địa phương đang rà soát các hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại cùng phối hợp Nhà máy thủy điện Thác Bà kịp thời tới thăm hỏi, chia sẻ, động viên người dân nhanh chóng ổn định sản xuất và đưa cuộc sống sinh hoạt sớm trở lại bình thường.

Huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn để chủ động, kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của người dân. Ngoài ra, xác định các khu vực trọng điểm xung yếu, các khu vực có nguy cơ sạt lở, bị ngập sâu ven sông, suối để chủ động tổ chức di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi nước rút, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Hoàng Hữu.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Thác Bà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết, sau khi nước rút đã chỉ đạo phòng khám của thị trấn phun khử khuẩn, xử lý các giếng nước ăn để đảm bảo nguồn nước sạch cho bà con nhân dân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà nói: "Công ty rất chia sẻ, thấu hiểu những khó khăn của bà con. Hiện, đơn vị đang phối hợp cùng chính quyền địa phương lên danh sách những hộ bị ảnh hưởng, trước tiên sẽ đi thăm hỏi, động viên một phần. Việc sau này hỗ trợ người dân như thế nào, công ty chưa thể cam đoan, do chưa hết mùa mưa, không biết tới đây tình hình thời tiết như thế nào, có tiếp tục xả lũ nữa không? Việc này sẽ lên phương án sau khi mùa mưa lũ kết thúc".

Ngày 5/8, nhà máy thuỷ điện Thác Bà (nằm trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) mở cửa xả lũ. Ảnh: Hoàng Hữu.

Ông Cường cho biết thêm, điều quan tâm nhất trong thời gian tới là nếu công ty tiếp tục xả lũ, việc phối hợp cần được quyết liệt hơn trong việc di dời để giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra. Đề nghị các địa phương khu vực hạ du trong thời gian tới quyết liệt hơn trong việc tuyên truyền người dân di dời, chủ động cảnh báo sớm để người dân nắm bắt tình hình.