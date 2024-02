Clip: Cháy lớn tại chợ Hàng Trạm vào mùng 4 Tết, nhiều ki-ốt, hàng hóa bị thiêu rụi

Chiều ngày 13/2 (mùng 4 Tết), trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, xác nhận, vào chiều ngày 13/2, trên địa bàn thị trấn đã xảy ra cháy lớn tại chợ Hàng Trạm. Hiện, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tầm 13 giờ chiều hôm nay (ngày 13/2), người dân phát hiện ngọn lửa và khói bốc lên từ chợ Hàng Trạm (thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy).

Đám cháy khiên khói bốc lên nghi ngút tại chợ Hàng Trạm, thuộc khu Thắng Lợi, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy vào mùng 4 Tết. Ảnh: NDCC.

Sau khi vụ cháy xảy ra, các lực lượng gồm Công an thị trấn, Công an huyện, đơn vị bộ đội trên địa bàn cùng người dân địa phương và tiểu thương khẩn trương dập lửa, không chế không cho ngọn lửa lan rộng ra ngoài và cứu hàng hóa ra khỏi khu vực cháy. Công an tỉnh Hòa Bình đã điều 1 xe chữa cháy tại đội chữa cháy Lương Sơn và 1 xe chữa cháy từ đơn vị đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng công an, an ninh trật tự vừa dọn mở đường để các lực lượng phòng cháy, chữa cháy làm việc tốt nhất; cố gắng cùng người dân bảo toàn tài sản còn lại.

Sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Ảnh: NDCC.

Chợ trung tâm huyện Yên Thủy có diện tích 700 m2 với gần 200 gian hàng bán các loại hàng hóa. Do có nhiều chất cháy nên ngọn lửa bùng lên và lan khá nhanh. Đến khoảng 15 giờ 40 phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế.



Người dân cùng lực lượng chức năng phá tường rào tham gia chữa cháy, đưa hàng hóa trong các ki-ốt ra ngoài. Ảnh: NDCC.

Đám cháy không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi và gây hư hỏng nhiều ki-ốt và hàng hóa trong khu vực chợ.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.