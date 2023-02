Hòa Bình: Tước giấy phép lái xe say rượu, chống đối khiến CSGT nhập viện

Tước giấy phép lái xe say rượu, chống đối khiến CSGT nhập viện ở Hòa Bình

Chiều nay (13/2), thông tin từ Công an thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe Đỗ Đình Tám (SN 1957, trú tại xóm Máy 2, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình).

Lái xe Tám đã thực hiện hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Đối tượng Đỗ Đình Tám tại cơ quan chức năng. Ảnh: Cục CSGT.

Căn cứ theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lái xe Tám bị xử phạt số tiền 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hòa Bình đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hòa Bình đề nghị truy tố và hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng Đỗ Đình Tám (SN 1957, trú tại xóm Máy 2, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình) ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 2/2, khi Tổ công tác đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại Km142+90m Quốc lộ 70, thuộc địa phận tổ 9, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình phát hiện ôtô BKS 28A-130.05 do Đỗ Đình Tám điều khiển đang di chuyển theo hướng thành phố Hòa Bình đi xã Yên Mông có dấu hiệu vi phạm.

Trung úy Ngô Văn Thịnh ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Đỗ Đình Tám không chấp hành mà quay đầu cố tình tăng ga đâm thẳng vào môtô tuần tra của tổ công tác, gây thương tích cho trung úy Ngô Văn Thịnh và thượng úy Bùi Văn Thái.

Sau khi ôtô dừng lại, chị Đ.T.M.N. (SN 1978, đi cùng xe với Đỗ Đình Tám) xuống xe, còn Đỗ Đình Tám tiếp tục ngồi trên xe xúc phạm, chửi bới tổ công tác. Sau đó, Tám xuống xe, xông vào túm cổ áo thượng úy Vũ Huy Thành vật ngã xuống đất.

Tổ công tác đã kịp thời khống chế Đỗ Đình Tám áp giải về cơ quan công an để làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy, lái xe Tám có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/l khí thở.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông, thành phố Hoà Bình đã phối hợp với công an địa phương lập biên bản bắt người phạm tội, phối hợp cùng đơn vị liên quan để điều tra vụ việc, đồng thời, đưa thượng úy Thành đi cấp cứu tại bệnh viện.

Qua kiểm tra tại bệnh viện, thượng úy Thành bị rạn đốt xương ngón tay và tổn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tám về tội “Chống người thi hành công vụ” và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can.