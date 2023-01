Hoa, cây cảnh Tết Nguyên đán 2023 ở Thái Nguyên: Nhu cầu cao, nhưng giá nào được "ưng cái bụng"?

Để chuẩn bị cho Hội xuân Quý Mão 2023, ngay từ những ngày 17 tháng Chạp, tiểu thương các hàng hoa, cây cảnh từ khắp mọi nơi đã đổ về khu vực trung tâm TP.Thái Nguyên để trưng bày hàng hóa và phục vụ người tiêu dùng dịp Tết.

Các tiểu thương tại chợ hoa cây cảnh TP.Thái Nguyên chia sẻ về thị trường hoa cây cảnh dịp Tết năm nay (Clip: Hà Thanh)

Dạo một vòng quanh chợ hoa, cây cảnh TP.Thái Nguyên, thấy đa dạng các mặt hàng chủ yếu là đào, quất, hoa lan. Năm nay, theo đánh giá của những người bán hàng, do tình hình kinh tế khó khăn nên nhu cầu của người tiêu dùng cũng hạn chế hơn những năm trước. Mặc dù lượng tiêu thụ hàng hóa cao, nhưng khách hàng chủ yếu lựa chọn những mặt hàng có giá bình dân. Những mặt hàng có giá trị cao khó tiêu thụ hơn.

Tiểu thương từ nhiều nơi đổ về chợ hoa trung tâm TP.Thái Nguyên những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023 (Ảnh: Hà Thanh)

Người bán hàng tỉa cành lá cho những cây bưởi trông đẹp mắt hơn (Ảnh: Hà Thanh)

Mặc dù còn hơn chục ngày nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng đào, quất, hoa lan đã tràn ngập khắp phố phường (Ảnh: Hà Thanh)

Chị Đinh Thị Thuý Hà (phường Quán Triều, TP.Thái Nguyên) - tiểu thương bán quất, bưởi tại chợ hoa cây cảnh TP.Thái Nguyên cho biết: "Gia đình tôi bán cây cảnh được khoảng 5 – 6 năm nay. Thị trường hoa cây cảnh năm nay có sự biến động tương đối lớn so với hai năm trước. Các mặt hàng cây cảnh có giá tăng cao hơn do giá nhập tại các nhà vườn tăng lên từ 30 – 40% so với cùng kỳ những năm trước."

Chị Đinh Thị Thuý Hà cho biết, thị trường hoa cây cảnh năm nay có sự biến động tương đối lớn so với hai năm trước (Ảnh: Hà Thanh)

Nguyên nhân là do sau hai năm dịch bệnh, người trồng cây cảnh bị lỗ và gần như không có lợi nhuận, nên năm nay giá cả tăng lên để họ bù lỗ. Cùng với đó là công chăm sóc cao, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng nên giá cả bị đội lên. Tuy nhiên, năm nay các mặt hàng được người tiêu dùng lựa chọn lại chủ yếu là mặt hàng có giá bình dân.

Năm nay các mặt hàng hoa, cây cảnh được người tiêu dùng lựa chọn lại chủ yếu là mặt hàng có giá bình dân (Ảnh: Hà Thanh)

Năm nay, gia đình chị Hà nhập khoảng trên 1.000 cây quất cảnh các loại từ nhà vườn ở Văn Giang, Hưng Yên. Dịp tết năm ngoái, gia đình chị bán được khoảng 800 – 900 cây. Hoa, cây cảnh chủ yếu được tiêu thụ nhiều nhất vào những ngày 24, 25, 26 âm lịch. Vào những ngày này, các tiểu thương gần như không ngơi tay, ngơi chân để phục vụ khách mua hàng.

Theo chị Hà, năm nay mẫu mã mặt hàng quất cảnh không đẹp bằng những năm trước do thời tiết diễn biến thất thường. Trung bình giá bán quất cảnh dao động từ 300.000 – 500.000 đồng/cây, còn bưởi cảnh có giá vài triệu đồng/cây.

Trung bình quất cảnh có giá bán dao động từ 300.000 – 500.000đ/cây (Ảnh: Hà Thanh)

Trước đây, nhiều người có xu thế chơi những cây cảnh to đặt trong nhà, nhưng một số năm trở lại đây, xu thế của người dân đã có sự thay đổi. Họ chuyển sang chơi những loại cây bon sai nhỏ gọn để đặt trên bàn hay trên kệ trong gia đình nhưng vẫn thể hiện được sắc xuân của những ngày Tết.

Còn theo chị Lý Thị Quýnh (xóm Long Giàn, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ), một người bán đào tại chợ hoa, cây cảnh cho biết: "Gia đình chị bắt đầu làm đào cảnh bán tết khoảng 5 - 6 năm nay. Trong đó, chủ yếu là bán chứ không cho thuê. Gốc đào được gia đình mua từ Lạng Sơn về rồi tự ghép và uốn. Năm nay, gia đình có khoảng 300 cây đào các loại."

Chị Lý Thị Quýnh giới thiệu đào cho khách đến mua hàng tại chợ hoa, cây cảnh (Ảnh: Hà Thanh)

Đào Tết năm nay có giá dao động từ 500.000 – 800.000 đồng cành, còn đào thế, đào uốn có giá dao động từ 800.000 – 2 triệu đồng/cây.

Theo chị Quýnh, với thời tiết như năm nay, việc chăm sóc đào khó khăn hơn những năm trước. Đến thời điểm này, cây nào đã ra hoa thì sẽ nở đúng dịp tết, còn cây nào chưa ra thì rất khó nở vào dịp tết.

"Năm nay mức tiêu thụ cây cảnh của người tiêu dùng lớn hơn so với mấy năm dịch bệnh do kinh tế ổn định hơn nhưng giá cả lại thấp hơn những năm trước. Năm nay xu thế khách hàng chủ yếu lựa chọn những dáng đào gốc to" - chị Quýnh cho biết thêm.

Người mua bán đào tấp nập khắp phố phường (Ảnh: Hà Thanh)

Còn anh Dương Văn Đàm, một tiểu thương chuyên về hoa lan cho biết: "Lan năm nay đa dạng hơn, bắt mắt hơn về mẫu mã và chủng loại, phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Tuy nhiên do tình hình kinh tế khó khăn nên người mua ít hơn so với những năm trước. Về giá cả thì cơ bản vẫn ổn định như mọi năm, trung bình mỗi giò lan có giá dao động từ 150.000 – 250.000 đồng."

Hoa lan năm nay đa dạng hơn, bắt mắt hơn về mẫu mã và chủng loại (Ảnh: Hà Thanh)

Trước thị trường hoa cây cảnh có sự biến động như năm nay, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua cho mình những chậu hoa, cây cảnh phù hợp với túi tiền để chơi Tết mà không quá khó khăn.

Đang lựa cho mình cành đào ưng ý, anh Hưng ở TP.Thái Nguyên cho biết: "Năm nay do dịch bệnh đã được đẩy lùi nên gia đình tôi cũng muốn sắm sửa cho cái Tết được tươm tất hơn. Bởi vậy cũng muốn mua đào và quất về trưng bày ở nhà cho không khí xuân thêm rộn ràng".