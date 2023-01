Thái Nguyên: Hội Nông dân thị trấn Hùng Sơn nhiều năm liên tục vượt chỉ tiêu kết nạp hội viên

Ngày 11/1, Hội Nông dân thị trấn Hùng Sơn (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội lần này tạo ra sự phấn khởi và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với hội viên nông dân trên địa bàn thị trấn. Đại hội đã xây dựng được Nghị quyết, quyết định về mục tiêu, phương hướng cho công tác và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ, nhằm thu hút tập trung nông dân tham gia vào tổ chức hội, xây dựng hội nông dân vững mạnh, toàn diện, là nòng cốt trong các phong trào.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội nông dân thị trấn Hùng Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Ảnh: Đàm Tuấn)

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân thị trấn Hùng Sơn có 1.348 hội viên được phân bổ tổ chức sinh hoạt ở 24 chi hội thuộc 24 tổ dân phố.

Qua 5 năm hoạt động và trưởng thành, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, của Ban Chấp hành huyện hội, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, cán bộ hội viên Hội Nông dân thị trấn Hùng Sơn đã cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã tích cực phối hợp với các đoàn thể, các ngành chức năng tổ chức học tập, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các quy định của địa phương. Trong đó, phối hợp tổ chức 8 buổi với 1.200 lượt cán bộ, hội viên tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, 12 buổi với 1.300 lượt cán bộ, hội viên tham gia học tập chính sách pháp luật của nhà nước, luật phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông.

Với những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, giáo dục đã thực sự góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội ở địa phương.

Công tác củng cố xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên luôn được Ban Chấp hành Hội bám sát nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động nhất là các hình thức tập hợp thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

Tập trung chỉ đạo công tác Hội như: Phát triển hội viên, làm thẻ, xây dựng quỹ Hội, liên kết tổ chức thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, quan tâm đầu tư hỗ trợ các giống cây trồng, các dòng phân bón, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để áp dụng trong sản xuất.

Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên đều đạt và vượt chỉ tiêu huyện Hội giao. Cụ thể, trong nhiệm kỳ, tổng số hiện viên được kết nạp là 60 hội viên, đạt 120% Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

Qua kinh nghiệm thực tiễn, kết hợp cùng nghiệp vụ tập huấn, chất lượng cán bộ Hội ngày càng được nâng cao, hiệu quả trong công tác đạt kết quả rõ rệt. Chất lượng chi hội vững mạnh tăng cao so với nhiệm kỳ trước.

Phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào mà Hội Nông dân thị trấn Hùng Sơn triển khai phát động được đông đảo hội viên tham gia hưởng ứng.

Phong trào đã tác động mạnh mẽ đến tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân. Các lớp học nghề, lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc vật nuôi, cây trồng các mô hình điểm đang từng bước được nhân ra diện rộng, đem lại hiệu quả kinh tế cho nông dân, ngày càng xuất hiện nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực.

Các mô hình phát triển kinh tế đã giải quyết thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương và đã góp phần thay đổi và nâng cao đời sống của hội viên nông dân trong toàn thị trấn.

Qua bình xét các năm đã có từ 300 – 700 hộ hội viên đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, phong trào thi đua SXKDG đã khơi dậy tinh thần hăng say lao động phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm thường xuyên góp phần vào mục tiêu giảm nghèo của địa phương.

Xác định hội viên nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, Hội Nông dân thị trấn Hùng Sơn đã tập trung tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia các nội dung thiết thực trong phong trào xây dựng NTM xây dựng đô thị văn minh.

Phát động phong trào thi đua nông dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, mở rộng diện tích canh tác sản xuất chăn nuôi theo hướng hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường nhằm tăng thu nhập kinh tế gia đình nâng cao mức sống tạo nguồn lực cơ bản để nông dân đóng góp tiền, tài sản, công trình để xây dựng hạ tầng đô thị.

Tổ chức Hội đã tuyên truyền vận động hội viên tích cực nêu cao tinh thần tự chủ, thi đua lao động sản xuất, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người công dân xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, quan tâm tuyên truyền xây dựng gia đình nông dân văn hoá, người nông dân văn hoá.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thị trấn đã phối hợp cử hội viên nông dân tham gia các lớp dạy nghề do Hội Nông dân huyện tổ chức gồm các lớp nghề kỹ thuật chế biến món; phối hợp với Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên mở các lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả, mở các lớp trồng chè an toàn, trồng rau an toàn, cách sử dụng chế phẩm sinh học trên cây trồng cho hơn 1.000 hội viên nông dân.

Từ đó, một số học viên sau khi kết thúc khóa học đã áp dựng vào thực tiễn trong canh tác sản xuất, một số hội viên đã tìm được việc làm có nguồn thu nhập ổn định cuộc sống.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn đã đạt nhiều kết quả tích cực (Ảnh: Đàm Tuấn)

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân đã có nhiều khởi sắc, đã phát huy được nguồn lực, tính sáng tạo trong nông dân để phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa xã hội, tham gia xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đóng góp tích cực và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết của Hội Nông dân thị trấn.