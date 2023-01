Những ngày giáp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, phóng viên Dân Việt đã có mặt tại thủ phủ hoa lay ơn lớn nhất nước là xã Hiệp An. Đây là nơi cứ gần đến ngày cúng ông Công, ông Táo hàng năm thì vô số xe tải đông lạnh nườm nượp đổ về để đưa hoa đi miền Trung, miền Bắc tiêu thụ.

Những xe đông lạnh xếp hàng dài chờ nhập hoa lay ơn để cung cấp cho thị trường cả nước.

Trong ngày 23 tháng Chạp, ghi nhận của phóng viên, người dân xã Hiệp An đang phấn khởi thu hoạch hoa lay ơn để bán cho thương lái. Dọc tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp An, không khó để bắt gặp cảnh những chiếc xe máy, công nông chở đầy hoa lay ơn đến vựa để bán cho thương lái.

Đang lựa những cây hoa lay ơn mới nhổ từ ruộng lên, chị Đinh Thị Tưởng (thôn K’Long C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) cho biết: "So với năm 2022, giá hoa lay ơn tại địa phương ổn định và cao hơn. Hiện tại, giá lay ơn loại nhất tôi bán tại vườn đã đạt 53.000 đồng/bó 10 cành. Loại 2 và thấp hơn thì có giá trên 30.00 đồng/bó. Tại xã Hiệp An, năm nay thì vẫn có nhiều vườn nở muộn do họ xuống giống muộn. Bên cạnh đó, do thời gian vừa qua liên tục có mưa và lạnh nên hoa cũng bị nở muộn. Trung bình, 1.000 mét vuông thì tôi trồng được 25.000 cây, với khoảng 8.000 mét vuông thì năm nay tôi thu hoạch được khoảng 210.000 cây lay ơn".

Chị Tưởng phấn khởi vì giá hoa đạt trên 50.000 đồng/bó 10 cành.

Trong khi đó, anh Hoàng Việt Tín – người dân trồng hoa lay ơn tại xã Hiệp An cho hay, gia đình anh trồng 5.000m2 hoa lay ơn, sản lượng dự kiến được khoảng 100.000 cây. Tuy nhiên, do dịch bệnh và thời tiết thì sản lượng đã bị hao hụt khoảng 20%. Hiện nay, giá hoa lay ơn loại 1 màu đỏ vuông đã đạt trên 50 ngàn đồng/bó, loại thấp hơn thì có giá 30-32 ngàn đồng/bó. Với 5.000m2 đất trồng hoa lay ơn được bán với giá hiện nay, anh Tín thu về hơn 200 triệu đồng, sau khi trừ chi phí anh còn lãi hơn 100 triệu đồng.

Với 5.000m2 đất trồng hoa lay ơn của gia đình, anh Tín có thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng nhờ lứa hoa Tết.

Đặc biệt, theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, mặc dù hoa có nở muộn, sản lượng thấp so với dự kiến, tuy nhiên, người dân địa phương vẫn rất phấn khởi. Vào tháng 5/2022, nhiều người dân tại Gia Lai, Bắc Giang, Kon Tum, Phú Yên đã đổ về xã Hiệp An để mua củ hoa lay ơn giống. Không chỉ bán được với số lượng lớn, người dân còn bán được giá cao. Giá củ hoa lay ơn thành phẩm, đã ra rễ được bán với giá từ 90-110 ngàn đồng/kg, củ hoa chưa ra rễ bán với giá 50-60 ngàn đồng/kg. Chính vì vậy, người dân cũng kéo lại được thu nhập bù cho vụ hoa Tết bị sụt giảm.

Các vựa hoa đang khẩn trương đóng hoa để cung cấp cho thị trường Tết do năm nay hoa nở khá muộn.

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Bình Đông – Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp An cho hay, trong những ngày gần đây, lượng xe đông lạnh và thương lái đổ về địa phương thu mua hoa lay ơn để phục vụ thị trường Tết khá đông. Ghi nhận thì xe chủ yếu tập trung về dọc tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã nên UBND xã Hiệp An đã phối hợp với lực lượng chức năng liên quan để đảm bảo an toàn giao thông cũng như thuận tiện cho việc di chuyển hoa của người dân.

Không khó để bắt gặp cảnh người dân chở hoa lay ơn bán cho các thương lái ngoại tỉnh.

"Vụ hoa lay ơn Đông Xuân năm nay, toàn xã Hiệp An có 160ha, hoa lay ơn giống có khoảng 100ha. Do lượng xe đổ về khá đông, để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa, cũng như kiểm soát tình hình giao thông thì chúng tôi đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông của xã điều tiết, hướng dẫn các xe đông lạnh vào thu mua hoa của người dân. Đồng thời bố trí, hướng dẫn xe vào bãi tập kết xe của xã để đảm bảo an toàn giao thông", ông Thái Bình Đông cho biết.

Toàn xã Hiệp An xuống giống khoảng 160ha hoa lay ơn vụ Đông Xuân.

Với diện tích khoảng 160ha hoa lay ơn vụ Đông Xuân, sản lượng hoa tại xã Hiệp An sẽ đạt khoảng 300-320 triệu cành. So với vụ hoa tết năm 2022 thì năm nay người dân đang khá phấn khởi bởi giá khá cao, ổn định. Vì vậy, nếu duy trì được giá hiện tại đến sau ngày cúng ông Táo thì người dân sẽ có mức thu nhập cao nhờ vụ hoa Tết.