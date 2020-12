Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Thuỷ Tiên top những sao Việt bị “ném đá” năm 2020

Ca sĩ Thuỷ Tiên: Làm từ thiện bị nghi ngờ đánh bóng tên tuổi



Còn nhớ tháng 10/2020 miền Trung gặp thiên tai bão lũ gây thiệt hại nặng nề về người và của, ca sĩ Thuỷ Tiên đã kêu gọi từ thiện ủng hộ bà con vùng lũ, đồng thời cô cùng ê kip lên đường đến với bà con miền Trung ngay trong thời điểm lũ lụt đang dân cao hay đến vùng là tâm lũ để giúp đỡ và tặng quà.

Mặc cho trời vẫn mưa, nước lũ vẫn dâng cao gây nguy hiểm ca sĩ Thuỷ Tiên cùng ê kíp vẫn mặc áo mưa đi tới từng hộ gia đình ở miền Trung để trao tiền, quà.

Bên cạnh sự ủng hộ, cổ vũ đối với Thuỷ Tiên thì vẫn có những lời ra tiếng vào nhận xét cô đi làm từ thiện chưa thực tâm, cũng chỉ là cách để đánh bóng tên tuổi, thậm chí cộng đồng mạng soi mói cho rằng, Thuỷ Tiên chỉ làm từ thiện quê hương của cô, còn quê hương của chồng là Nghệ An thì không làm. Hoặc với những bức ảnh cô chụp đăng trên trang cá nhân quá trình đi làm từ thiện cũng bị trách móc là khoe hàng hiệu…

Đặc biệt hơn, cô còn bị không ít tài khoản chỉ trích cách làm từ thiện, một bộ phận cư dân mạng đã lập hẳn một "Group Anti" Thủy Tiên, kêu gọi mọi người tẩy chay cô. Đỉnh điểm của sự việc này là nhiều antifan công kích các nhãn hàng mà Thủy Tiên hợp tác quảng cáo, khiến cô phải lên tiếng trên trang cá nhân rằng cô cảm thấy bị tổn thương, buồn và muốn khóc.

Người đẹp chia sẻ: "Chỉ có điều khác xưa là mình không ghét các bạn. Mình thấy mấy hôm nay các bạn photoshop bình luận giả không đúng sự thật của mình, các bạn bịa ra những câu chuyện kể xấu về mình không đúng sự thật rồi chia sẻ nhau, các bạn tấn công các nhãn hàng mình đang quảng cáo. Mình qua cái thời tuổi trẻ ham muốn nổi tiếng để chứng minh với cả thế giới "Tôi là ai" rồi... và bây giờ mình cũng không còn trẻ để mà mất nghề là mất tất cả không còn đường sống. Mình có công việc ổn định riêng để dù bây giờ mình có ngồi im không làm gì thì thu nhập mỗi tháng cũng đủ để nuôi sống bản thân và gia đình".

Theo Thuỷ Tiên, chính nhờ những hợp đồng quảng cáo mà cô có thể giúp được vài trăm người dân khó khăn mỗi tháng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị chỉ trích thiếu tinh tế

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Tương tự, trường hợp của ca sĩ Thuỷ Tiên, Hoa hậu Đỗ Thị Hà ngay khi vừa đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng đã nhận được nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

Cụ thể ngay sau đêm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã không tránh khỏi những ý kiến cho rằng phần thi ứng xử chưa thuyết phục, eo thô và bị "soi" cách dùng từ quá "thoải mái" trên facebook trong quá khứ.

Người đẹp còn phải giải thích về sự hiểu lầm rằng cô "than nghèo kể khổ" trong khi nhà ở quê khang trang, to đẹp, hay nghi vấn được Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu ưu ái.





Chưa dừng lại ở đó, Hoa hậu Đỗ Thị Hà còn bị "ném đá" khi cô về quê, được cho là tiền hô hậu ủng, có cả dãy xe biển xanh, biển trắng nối đuôi nhau, người người xếp hàng nô nức đứng đón khiến nhiều ý kiến nhận xét: "Nhìn thấy địa vị hoa hậu xứ ta mà thấy oách. Đón rước long trọng, giống như đón quý phu nhân hay lãnh đạo cấp cao về thăm quê thì đúng hơn.

Rốt cuộc hoa hậu là ai? Địa vị hoa hậu thế nào? Sinh mệnh chính trị hoa hậu ra sao? Hoa hậu mang lại giá trị gì cho người dân Việt Nam, cho tỉnh nhà Thanh Hóa?".

Tiếp sau đó, Hoa hậu tiếp tục bị chỉ trích nặng nề khi trở về trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cụ thể, hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc áo dài vàng, đeo băng rôn và đầu đội vương miện, ngồi nghế trong khi thầy Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân đứng chắp tay và đang phát biểu. Hình ảnh này khiến cư dân mạng bày tỏ bức xúc và cho rằng Đỗ Thị Hà thiếu tinh tế, không đứng lên cùng thầy mà ngồi chỗm trệ như bà hoàng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị chỉ trích thiếu nhạy cảm, tinh tế khi để thày giáo đứng nói còn mình cứ ngôi

Nhiều ý kiến bình luận, Hoa hậu làm đảo lộn giá trị tôn sư trọng đạo khi về thăm trường. Gây phản cảm vì Hoa hậu đang là sinh viên hạng thường nhưng về trường lại rình rang.

"Nhà trường làm cái ghế to ngang hàng với các lãnh đạo cao cấp của trường cho hoa hậu ngồi. Thầy hiệu trưởng thường ngày hét ra lửa, nay đứng phát biểu thì 2 tay chắp vào nhau, co ro cúm rúm. Rồi hoa hậu ngồi giữa trịnh trọng, tả hữu là lãnh đạo và khách mời quan trọng nhất tới trường".

Ngay sau những lời chỉ trích này, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã có lời giải thích và đính chính giúp Hoa hậu Đỗ Thị Hà, tuy nhiên dường như lời đính chính của Ban tổ chức chưa làm nguôi đi những bức xúc của cộng đồng mạng.

Ngoài ra, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng bị "ném đá" khi đi làm từ thiện ở Thanh Hoá. Cụ thể, Trong chuyến từ thiện ở quê nhà Thanh Hóa, tân hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà giản dị trong tà áo dài trắng, bộ trang phục cô mặc trong giây phút đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 cách đây không lâu. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng tân hoa hậu Việt Nam chọn trang phục chưa phù hợp khi đi từ thiện. Thậm chí, hình ảnh của Đỗ Thị Hà với chiếc áo dài trắng bó sát lại trở nên rườm rà và có phần đối nghịch với gia cảnh người nhận quà.

Cựu người mẫu Trang Trần nhận định: "Thay vì diện áo dài trắng, xõa tóc hai bên, nàng hậu nên mặc đơn giản và phù hợp với những nơi mình đến".

Theo cựu người mẫu Trang Trần, tại sao cứ phải đi từ thiện sau đăng quang là áo dài trắng bó sát, tóc thẳng tưng mượt mà, mắt nước dày, lông mi 2 cặp? "Hành thiện lan tỏa phải thật sự từ tâm! Hãy lắng nghe trái tim bạn và hãy làm điều bạn muốn dành cho họ! Bài viết không mang tính sân si, đố kỵ. Chỉ mong em sẽ đẹp thật sự khi lan tỏa từ tâm".

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang: Antifan lập nhóm với tên gọi "Anti Nữ hoàng đạo lý"

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang bị anitfan lập nhóm kín Anti nữ hoàng đạo lý

Được đánh giá là người đẹp xinh đẹp, thông minh, hoạt ngôn nên thời gian vừa qua Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đắt show rất nhiều chương trình, gameshow, cụ thể cô tham gia từ chương trình "Quý ông đại chiến", "Khi đàn ông mang bầu" tới gameshow "Người ấy là ai", "Chị em chúng mình", bên cạnh đó là cương vị huấn luyện viên tại hai show truyền hình "Siêu mẫu Việt Nam" và "Giọng hát Việt nhí".

Tuy nhiên cũng vì quá tự tin với khả năng của mình, Hương Giang đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Một group kín được đặt tên "Anti Nữ hoàng đạo lý" với số lượng thành viên tham gia tăng chóng mặt khoảng hơn 100.000 thành viên kêu gọi tẩy chay Hương Giang. Được biết làn sóng tẩy chay Hương Giang bắt nguồn từ việc người đẹp chia sẻ nhiều quan điểm sống, triết lý sống trong những show truyền hình. Cô liên tục "lên giọng dạy dỗ" đồng nghiệp, giới truyền thông, khán giả và cả bố mẹ họ thế nào là đúng, thế nào là sai...

Từ công việc, cuộc sống, ăn ngủ, vận động, thể thao, tâm sinh lý, đến cách giữ chồng giữ vợ. Cộng thêm việc thiếu tiết chế khi bày tỏ quan điểm cá nhân, Hương Giang bị antifan cho rằng cô quá "lộng ngôn".

Antifan quy kết Hương Giang "sống lỗi" khi cô đụng độ với các nghệ sĩ khác trên mọi mặt trận. Cô nói xấu Lâm Khánh Chi và miệt thị giới tính đàn chị. Cô vô lễ với nghệ sĩ gạo cội Trung Dân. Cô nói chuyện tục tĩu với các thí sinh trong cuộc thi siêu mẫu. Cô phát ngôn xem thường ca sĩ Tim, cãi lộn với Trang Trần và "cà khịa" khi siêu mẫu này gặp chuyện không may.

Antifan cho rằng Hương Giang sống hai mặt và giả dối khi dùng câu chuyện giới tính của mình để bước chân vào showbiz nhưng lại phát ngôn sai trái về cộng đồng LGBT.

Cô phẫu thuật chuyển đổi giới tính và thẩm mỹ nhưng nhận xét nghệ sĩ Lê Giang đã "sửa quá nhiều".

Gần nhất, antifan quy kết Hương Giang lợi dụng sự yêu mến của người hâm mộ để kiếm tiền sai trái vì "kinh doanh kem trộn" kém chất lượng.

Trước làn sóng group kín có tên "Anti Nữ hoàng đạo lý" tẩy chay mình, Hương Giang đã nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Tuy nhiên sự can thiệp này tiếp tục vấp phải sự phản kháng của cộng đồng mạng khiến cô rơi vào tình thế một mình chống lại số đông. Cộng đồng mạng còn tẩy chay Hương Giang vào fanpage những thương hiệu do cô làm đại diện, chương trình truyền hình mà cô tham gia để "ném đá".

Sau những ồn ào này, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Đồng thời một số chương trình lớn như Hoa hậu Việt Nam, cô làm đơn xin rút không tham gia. Cô nhìn nhận lại bản thân và xem đây là bài học để hoàn thiện mình hơn trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Ca sĩ Phương Thanh: Cộng đồng mạng yêu cầu Phương Thanh xin lỗi

Ca sĩ Phương Thanh

Tháng 10/2020 ca sĩ Phương Thanh có bài viết trên trang Facebook cá nhân về việc làm từ thiện "tại một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi".

Ca sĩ Phương Thanh cho biết chuyến từ thiện của đoàn cô ở một làng thuộc miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể Phương Thanh viết: "nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh huởng nhẹ không nằm trong vùng lũ cũng canh me, đón đoàn Thủy Tiên tới cho tiền 10 triệu. Toàn canh me 10 triệu, không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền...Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy.

Tiền đi trước có lợi…nhưng về hậu sẽ gây ra nhiễu loạn…vì ai cũng nhắm vào tiền và đồ nhu yếu phẩm bị vứt bỏ (tấm lòng của biết bao người mua ngày thức làm đêm cực khổ). Người đang cần thì không có – người không cần thì bị phát dư thừa xong đem vứt bỏ. Cái gì cũng có hai mặt, cứu được mặt tạm thời…thì mặt trái cũng nổi lên".

Ngay sau ý kiến của ca sĩ Phương Thanh được chia sẻ, rất nhiều người dân tại Quảng Ngãi đã tìm hiểu và cho biết nữ ca sĩ nhầm Quảng Nam thành Quảng Ngãi. Người dân Quảng Ngãi đã yêu cầu Phương Thanh đính chính thông tin và xin lỗi công khai vì cho rằng Phương Thanh đang xúc phạm tới người dân Quảng Ngãi.

Ngay sau đó, rất nhiều tài khoản đã lên tiếng chỉ trích Phương Thanh, facebooker viết: "Chị bức xúc tính xấu trong dân, chia sẻ hướng đi để có giải pháp mới phù hợp hơn. Nhưng không đúng hoàn cảnh, sai địa chỉ rồi gây hiểu lầm, bức xúc cho dân Quảng Ngãi, chị phải có lời xin lỗi với dân Quảng Ngãi".

Facebooker Bin Bê bày tỏ thái độ: "Giờ tất cả chửi Quảng Ngãi, ai là người chịu trách nhiệm? Đi từ thiện mà chị đi gieo tiếng ác cho dân em như vậy chị thanh thản không? Cơn bão số 9 qua đi chị cho thêm cơn bão tai tiếng. Ai nói như vậy chị chụp thẳng mặt người ta nói người ta hiểu. Chị nói chung chung vậy người ta coi dân em ra gì".

Một khán giả khác bức xúc viết: "Tài khoản Trần Khánh bình luận: "Cho dù có là Quảng Nam hay Quảng Ngãi đi chăng nữa, nhưng một khi chị đi làm việc thiện thì nên bớt sân si tạo nghiệp. Nên nhớ chị đi thiện nguyện chứ không phải ban phát. Làm việc thiện là giúp con người lầm lạc hướng thiện, cứu khổ, cứu nạn chứ chị đừng lên án chỗ này thế này chỗ kia thế nọ. Thiện là từ "tâm" mà ra nha chị. Mong chị suy nghĩ và hanh thông".

Trước sự phản ứng gay gắt từ phía cộng đồng mạng cũng như người dân Quảng Ngãi, công an đã vào cuộc xác minh và cho hay ca sĩ Phương Thanh chưa hề đến Quảng Ngãi làm từ thiện. Đại diện Sở Thông tin - Truyền thông (TTTT) Quảng Ngãi cũng đã có buổi làm việc và yêu cầu chị làm rõ có đến Quảng Ngãi để làm từ thiện hay không và việc Phương Thanh nêu nhiều người dân tham tiền chỉ chờ tiền của đoàn Thuỷ Tiên có thật hay không. Sau buổi làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi ngày 12/11, Phương Thanh chính thức lên tiếng chia sẻ về sự việc từ thiện trên trang cá nhân và gỡ bỏ đoạn satus làm từ thiện đó.

Diễn viên hài Hiếu Hiền bị dân mạng ném đá vì hành vi thiếu văn minh, câu like

Ngày 9/12/2020 thông tin danh hài Chí Tài bị đột quỵ qua đời khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ đã sốc và đau xót, tiếc thương trước sự ra đi quá đột ngột của anh.

Nhiều đồng nghiệp như NS Hoài Linh, Trấn Thành, Lê Giang, Ngân Quỳnh…vội vàng đến Trung tâm pháp y TP HCM để tiễn biệt, lo lắng chuyện hậu sự cho người anh thân thiết trong nghề. Giữa giây phút xúc động khi thi thể Chí Tài được đưa xuống, thì trên fanpage có tích xanh (chính chủ) của diễn viên hài Hiếu Hiền chia sẻ đoạn Livestream dài hơn 1 phút ghi lại toàn bộ diễn biến. Điều đáng nói là video này đã quay sát cận mặt, để lại những hình ảnh khá nhạy cảm. Vô tình truyền đi những hình ảnh không mấy tươi đẹp của cố nghệ sĩ Chí Tài.

Ngay sau khi đăng tải được vài phút, video nhận được sự phản ứng từ nghệ sĩ và cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ thất vọng và chê trách không thương tiếc vì hành động kém duyên, thiếu văn minh của chủ nhân clip. Đặc biệt, người hâm mộ đồng loạt phản đối việc video được đăng tải trên fanpage của người nổi tiếng, cho dù mục đích là câu view hay chỉ là thông tin tới khán giả.

Ca sĩ Hari Won viết: "Anh ấy mất rồi! Làm ơn đừng quay anh ấy và up lên được không? Có nhận được sự đồng ý của gia đình không? Có bao giờ nghĩ tới gia đình anh ấy xem clip đó và sẽ đau lòng như nào không? Chúng ta nên tôn trọng anh ấy, đi chào một cách lịch sự được không?".

Khán giả Hoàng Hạc bức xúc: "Cùng là nghệ sĩ với nhau mà sao không thấu hiểu nỗi đau của gia đình người ta?"



Khán giả Anana viết: "Nói hoài mà cũng vậy, chuyện buồn nhà người ta mà cứ live live".

Trước làn sóng chỉ trích, diễn viên hài Hiếu Hiền đã xin lỗi trên trang cá nhân: "Trước tiên, vợ chồng em muốn gửi lời xin lỗi đến...! Sự ra đi đột ngột của anh Tài làm cho em đau xót lắm! Có quá nhiều khán giả cũng như anh chị em gần xa hỏi về tang lễ của anh Tài, trong lúc quá nhiều cảm xúc và thiếu suy nghĩ nên đã đăng hình ảnh của anh lên trang cá nhân cũng chỉ muốn để những ai yêu thương anh sẽ cùng cầu nguyện cho hương linh của anh sớm được siêu thoát.

Em không ngờ sự việc lại đi quá xa hơn suy nghĩ của mình! Vợ chồng Hiếu Hiền xin phép được kính gửi lời xin lỗi đến quý cô chú anh chị em đồng nghiệp, kính gửi lời xin lỗi đến khán giả khắp nơi, xin được hứng chịu mọi lời khiển trách của quý vị! Hiếu Hiền rất mong được xin lỗi và xin lỗi nhiều lắm!"