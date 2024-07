Hoa hậu Việt Nam 2014 từng bị gọi là "cô bé đô con", tiếp tục thi Hoa hậu sau 10 năm nỗ lực "lột xác"

Hoa hậu Kỳ Duyên từng buồn vì bị gắn tên "Hoa hậu nhiều scandal nhất Việt Nam"

Nguyễn Cao Kỳ Duyên (sinh năm 1996) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, cô không ít lần vướng ồn ào khiến dư luận xôn xao, bị gắn tên là "Hoa hậu nhiều scandal nhất Việt Nam"... Không những vậy, vẻ ngoài của Hoa hậu Kỳ Duyên cũng bị cộng đồng yêu nhan sắc đặt lên "bàn cân", so sánh với Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My.

Hoa hậu Kỳ Duyên thời điểm mới đăng quang bị nhận xét gương mặt thiếu sắc nét, hình thể lộ khuyết điểm. (Ảnh: Lao động)

Đối mặt với không ít bình luận trái chiều từ ngoại hình đến cuộc sống riêng tư hậu đăng quang, Kỳ Duyên từng thừa nhận, những ồn ào cô gặp phải đến từ sự vô tư của tuổi trẻ: "Tôi không ý thức được trách nhiệm của mình. Bây giờ, tôi đã trưởng thành hơn. Khi bị mọi người gọi là "Hoa hậu nhiều scandal nhất Việt Nam", tôi buồn chứ. Điều đó cũng là động lực để tôi nỗ lực hơn và chứng minh cho mọi người thấy những thay đổi tích cực từ bản thân".



Khi tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú 2019, Hoa hậu Kỳ Duyên tiếp tục nhận về những ý kiến trái chiều về diện mạo. Thậm chí, cô bị gọi là "cô bé đô con" vì tăng 10kg.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên không ngại công khai hình ảnh cô so sánh vóc dáng thời điểm năm 2019 và năm 2024. (Ảnh: FBNV)

Sau đó, Hoa hậu Kỳ Duyên đã chọn cách giảm cân nhờ chăm chỉ tập luyện thể dục kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh. Nhờ vậy, Hoa hậu Việt Nam 2014 nhanh chóng lấy sở hữu vóc dáng gợi cảm, vòng eo săn chắc.



Ngoài sự "lột xác" về đổi diện mạo, Hoa hậu Kỳ Duyên còn gặt hái được những thành tích đáng nể. Năm 2020, người đẹp sinh năm 1996 xuất sắc trở thành Quán quân Sao nhập ngũ. Kỳ Duyên cũng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...

Hoa hậu Kỳ Duyên gặt hái được những thành tích đáng nể sau khi "lột xác" về ngoại hình, giảm cân. (Ảnh: FBNV)

Sở hữu ngoại hình, thần thái lạnh lùng và phong cách thời trang sành điệu nên Hoa hậu Kỳ Duyên được nhiều nhà thiết kế hàng đầu trong nước "chọn mặt gửi vàng" tin tưởng giao vị trí vedette trong nhiều show thời trang lớn.

Hoa hậu Kỳ Duyên hé lộ mục tiêu tại Miss Universe Vietnam 2024

Hiện tại, Hoa hậu Kỳ Duyên sở hữu chiều cao 1m76 cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 86-60-96cm. Cô vẫn duy trì việc tập luyện đều đặn để vừa giữ được cơ thể cân đối vừa nâng cao sức bền. Ngoài hoạt động nghệ thuật, kinh doanh, cô còn là chủ sở hữu kênh Ky Duyen Fit - mang tới bài học và lối sống healthy cho mọi người.

Những tưởng người đẹp sinh năm 1996 đã "an phận" với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014, ai ngờ cô tiếp tục danh tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024.

Chia sẻ về hành trình chinh phục vương miện Miss Universe Vietnam 2024, Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết: "Đúng 10 năm và một giấc mơ tuổi trẻ luôn đau đáu vẫn còn dang dở, tôi quyết định quay trở lại với mục tiêu giành chiếc vé đại diện nhan sắc Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế - Miss Universe. Những diễn biến và kết quả lần này chưa biết sẽ thế nào nhưng chắc chắn tôi sẽ nghiêm túc, tập trung và chuẩn bị tốt nhất có thể, như cách mà trước giờ tôi vẫn quyết liệt với những quyết định của mình.

Hoa hậu Việt Nam 2014 đăng ký tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 vì "giấc mơ tuổi trẻ còn dang dở". (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên thường xuyên chia sẻ hình ảnh cô tích cực tập luyện để duy trì vóc dáng gợi cảm, săn chắc. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết, mục tiêu của cô tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 là giành chiếc vé đại diện nhan sắc Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế - Miss Universe. (Ảnh: FBNV)