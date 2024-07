Phim Phải chăng là định mệnh của Kim So Hyun và Chae Jong Hyeop vừa lên sóng đã thu hút lượng xem "khủng"

Phim Phải chăng là định mệnh vừa lên sóng đã thu hút lượng xem "khủng"

Phim Phải chăng là định mệnh (Serendipity's Embrace) ngay từ khi lên sóng tập đầu tiên vào tối 22/7 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ phim với sự tham gia của hai diễn viên đình đám Kim So Hyun (đóng vai Lee Hong Joo) và Chae Jong Hyeop (đóng vai Kang Hoo Young).

Nội dung phim Phải chăng là định mệnh xoay quanh cặp đôi Lee Hong Joo và Kang Hoo Young. Trong đó, Lee Hong Joo là nữ đạo diễn phim truyền hình, có mối tình đầu day dứt với Bang Jun Ho (Yun Ji On đóng) - một tác giả sách nổi tiếng. Kang Hoo Young là chuyên gia tư vấn tài chính của một công ty lớn tại Mỹ. Trước đó, cả hai từng học cùng trường trung học.

Bộ phim Phải chăng là định mệnh với sự tham gia của diễn viên đình đám Kim So Hyun và Chae Jong Hyeop. (Ảnh: tvN drama)

Duyên nợ của Lee Hong Joo và Kang Hoo Young bắt đầu khi cả hai cùng ngồi trên trên chuyến xe bus tới trường. Trong phim Phải chăng là định mệnh tập 1 và tập 2 có cảnh Hong Joo ngủ quên trên xe bus nên tài xế phải nhờ Hoo Young gọi cô dậy dù hai người chẳng hề quen biết. Để tránh việc bị thầy giáo phạt vì đi học muộn, Lee Hong Joo đã "lợi dụng" Hoo Young đang bị đau chân nên cô giả vờ diễn cảnh đưa anh tới trường. Tuy nhiên, Hoo Young thẳng thắn vạch mặt Hong Joo khiến cô vẫn bị thầy giáo phạt vì lý do đi học muộn.

Thời điểm đó, Kang Hoo Young thu hút người đối diện bởi vẻ ngoài điển trai, tài giỏi, thông minh trong khi Lee Hong Joo sở hữu nụ cười tỏa nắng, nhiệt tình dù thành tích học tập không quá nổi trội. Khi biết bạn thân Kim Hye Ji (Dasom thủ vai) thích Kang Hoo Young, Hong Joo đã chấp nhận giúp bạn thân gửi loạt thư tình cho anh chàng họ Kang. Hong Joo không biết sự thật Kang Hoo Young đã yêu đơn phương cô.

10 năm sau, cả hai vô tình gặp lại nhau khi Kang Hoo Young có chuyến công tác tại Hàn Quốc sau thời gian làm việc tại Mỹ trong khi Hong Joo nhận nhầm anh là đối tượng xem mắt của mình. Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến họ nhớ lại duyên nợ từ 10 năm trước.

Phải chăng là định mệnh là bộ phim chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên. Trong tập đầu tiên lên sóng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, thậm chí người xem kỳ vọng Phải chăng là định mệnh sẽ có thể gặt hái được thành công như Cõng anh mà chạy (Lovely Runner) - bộ phim cũng được phát sóng trên tvN. Nội dung hai bộ phim này cùng khai thác câu chuyện tình yêu của các cặp đôi trẻ, mang đậm hồi ức thanh xuân.

Kang Hoo Young có chuyến công tác tại Hàn Quốc sau thời gian làm việc tại Mỹ. Anh gặp lại Lee Hong Joo - người con gái mình từng yêu thầm. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Diễn xuất của nữ diễn viên Kim So Hyun nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả khi theo dõi phim Phải chăng là định mệnh. (Ảnh: tvN drama)

Với nội dung hấp dẫn và diễn xuất ấn tượng của Kim So Hyun và Chae Jong Hyeop giúp tập đầu tiên phim Phải chăng là định mệnh ghi nhận lượng xem "khủng", "vượt mặt" thành tích phim Cõng anh mà chạy. Cụ thể, tỷ suất người xem phim Phải chăng là định mệnh tập 1 ghi nhận con số 3,9%, theo Nielsen Korea. Trong khi phim Lovely Runner từng mở đầu với tỷ suất người xem là 3,1%.

Lịch chiếu phim Phải chăng là định mệnh của Kim So Hyun và Chae Jong Hyeop

Bộ phim Phải chăng là định mệnh được thực hiện bởi đạo diễn Song Hyun Wook - người đứng sau thành công của The King's Affection; The Beauty Inside; The Golden Spoon, Another Miss Oh...

Diễn viên Kim So Hyun từng được truyền thông Hàn Quốc ưu ái đặt cho biệt danh "Em gái quốc dân", từng ghi dấu trong lòng khán giả khi góp mặt trong phim Mặt trăng ôm mặt trời; Học đường 2015; Mặt nạ quân chủ... Trong khi đó, Chae Jong Hyeop từng gây chú ý khi đóng vai Kang Bo Geol/Jung Ki Ho trong phim Castaway Diva.

Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Phải chăng là định mệnh trên đài tvN vào thứ Hai, thứ Ba hằng tuần vào lúc 20 giờ 40 phút (theo giờ Hàn Quốc).