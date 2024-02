Hoa hậu Mai Phương thi Miss World 2024 bị chê "thiếu đầu tư" khiến dân mạng xôn xao, BTC Miss World Vietnam nói gì?

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương nhận về nhiều phản hồi trái chiều từ cộng đồng yêu nhan sắc sau khi chia sẻ đoạn clip ghi lại phần thử thách Head to Head trong khuôn khổ cuộc thi Miss World 2024 tại Ấn Độ. Được biết, trong phần thi này, đại diện Việt Nam và các thí sinh sẽ gửi đoạn clip ngắn đến BTC Miss World với mục tiêu trình bày về một thực trạng, vấn đề xoay quanh cuộc sống hiện nay. Theo đó, Top 20 cô gái xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tiến thẳng vào vòng chung kết thử thách Head to Head được diễn ra vào ngày 23/2 sắp tới.

Hoa hậu Mai Phương - đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2024. (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Mai Phương thi Miss World 2024 gây chú ý với phần thi mở màn

Với thử thách này, Hoa hậu mai Phương thực hiện ngay tại phòng khách sạn khi cô vừa đến Ai Cập tham gia cuộc thi Miss World 2024. So với clip thực hiện thử thách của các đại diện khác được cắt dựng, đầu tư chỉn chu thì clip của đại diện Việt Nam không được nhiều người hâm mộ đánh giá cao. Thậm chí, không ít người tỏ ra thất vọng vì clip của Hoa hậu Mai Phương bị cho là "thiếu đầu tư", "sơ sài"... dù người đẹp gốc Đồng Nai có khoảng thời gian khoảng 10 tháng để chuẩn bị tham gia "đường đua" Miss World 2024.

Mới đây, phía BTC Miss World Vietnam, đại diện quản lý của Hoa hậu Mai Phương chính thức lên tiếng xoay quanh việc đại diện Việt Nam phải tự quay clip phần thi Head to Head Challenge khi vừa sang Ấn Độ. Cụ thể, BTC Miss World Vietnam cho biết, Hoa hậu Mai Phương và một số đại diện khác như: Colombia, Australia, Anh đã nhận thông tin về phần thi này muộn hơn so với các người đẹp đến từ quốc gia khác. Vì vậy, ngay khi nhận được thông tin từ BTC Miss World, Hoa hậu Mai Phương và ê-kíp tại Việt Nam đã phối hợp thực hiện clip phần thi Head to Head Challenge ở Ấn Độ. Phía quản lý của Hoa hậu Mai Phương cho rằng, đây là sự ứng biến nhanh nhạy của người đẹp gốc Đồng Nai trước tình huống bất ngờ phát sinh.

Hoa hậu Mai Phương nhận về nhiều phản hồi trái chiều xuất hiện trong phần thi thử thách Head to Head trong khuôn khổ cuộc thi Miss World 2024. (Ảnh: Chụp màn hình)

"Trước khi đến Miss World, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng chuỗi series Road to Miss World cùng video Beauty with a purpose. Hơn ai hết, chúng tôi là người rất lo lắng mỗi khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra trong quá trình Mai Phương đi thi. Về việc Mai Phương phải tự quay, biên tập, cắt dựng clip, chúng tôi mong muốn được giữ màu sắc và yếu tố cá nhân, Mai Phương hiện độc lập quản lý các thông tin trên Instagram của cô ấy", phía đại diện quản lý của Hoa hậu Mai Phương chia sẻ.

Phía đại diện quản lý của Hoa hậu Mai Phương cũng cho biết thêm, phần thi Head to Head Challenge trong khuôn khổ cuộc thi Miss World 2024 có sự thay đổi. Theo đó, thay vì chia nhóm để hùng biện trực tiếp với MC thì các thí sinh tự chuẩn bị đoạn video với thời lượng 1 phút. Quy định mới được BTC Miss World thông báo vào ngày 7/2, nhiều ngày trước khi Hoa hậu Mai Phương tới Ấn Độ (ngày 16/2 vừa qua). Ngoài ra, phía quản lý của Hoa hậu Mai Phương cũng để người đẹp tự đăng tải thông tin, clip trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian qua.

“Bên cạnh các hoạt động trong cuộc thi, chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực bổ sung đăng tải các thông tin từ trước đến nay của Mai Phương để hình ảnh được lan tỏa đến tổ chức Miss World nhiều hơn”, đại diện phía quản lý của Hoa hậu Mai Phương nhấn mạnh.

Trước đó, Hoa hậu Mai Phương lên đường sang Ấn Độ dự thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 vào chiều 16/2. Chia sẻ với Dân Việt, người đẹp gốc Đồng Nai tiết lộ cô mang theo 140kg hành lý cho hành trình gần một tháng dự thi. Bạn cùng phòng của Hoa hậu Mai Phương tại cuộc thi Miss World 2024 là người đẹp Singapore.

Clip: Hoa hậu Mai Phương xuất hiện trong phần giới thiệu tại lễ khai mạc cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71. (Nguồn: FBNV)

Ngay từ khi đến Ấn Độ tham gia "đường đua" Miss World 2024, Hoa hậu Mai Phương tích cực giao lưu với các thí sinh. Cô tự quay clip trong quá trình dự thi để cập nhật trên trang cá nhân. Hiện tại, đại diện Việt Nam cũng đang nhận được sự cổ vũ từ đông đảo cộng đồng yêu nhan sắc vì sự tự tin và khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Phong cách thời trang của Hoa hậu Mai Phương tại Miss World 2024 nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng yêu nhan sắc. Trong ảnh, đại diện Việt Nam tự tin "đọ sắc" với dàn thí sinh tham gia cuộc thi Miss World 2024. (Ảnh: FBNV)