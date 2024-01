Cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 dự kiến diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 2/2024. Tuy nhiên ngày 20/12/2023, chuyên trang sắc đẹp Missosology đưa tin, Miss World tiếp tục dời lịch tổ chức. Theo đó, Hoa hậu Mai Phương và dàn thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ bắt đầu có mặt tại Ấn Độ vào ngày 18/2/2024 và chung kết Miss World dự kiến diễn ra ngày 9/4 sắp tới.



Trước khi chính thức có mặt tại Ấn Độ để tham gia "đường đua" Miss World lần thứ 71, Hoa hậu Mai Phương bất ngờ nhận "tin vui" khi cô được chuyên trang sắc đẹp Pageanthology dự đoán lọt Top 12 chung cuộc. Theo chuyên trang sắc đẹp này, 5 người đẹp nổi bật nhất tại cuộc thi Miss World 2023 lần lượt là các đại diện: Thổ Nhĩ Kỳ; Trinidad & Tobago; Thái Lan; Bờ Biển Ngà và Cộng hòa Séc. Trong đó, người đẹp Nursena Say - đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ được chuyên trang Pageanthology dự đoán trở thành chủ nhân vương miện Miss World 2023. Đáng chú ý, người đẹp Tharina Botes - đại diện Thái Lan được chuyên trang sắc đẹp này dự đoán dừng chân ở vị trí thứ Á hậu 2.

Hoa hậu Mai Phương được chuyên trang sắc đẹp Pageanthology dự đoán lọt Top 12 Miss World 2023. (Ảnh: FBNV, Pageanthology)

Người đẹp Tharina Botes - đại diện Thái Lan tham gia Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 được tổ chức ở Ấn Độ. Cô được đánh giá là đối thủ "đáng gờm" của Hoa hậu Mai Phương tại cuộc thi sắc đẹp này. (Ảnh: FB Tharina Botes)

Hiện tại, Hoa hậu Mai Phương đang tích cực tập luyện và chuẩn bị trước khi lên đường tham gia cuộc thi Miss World được tổ chức ở Ấn Độ. Chia sẻ với PV Dân Việt, Hoa hậu Mai Phương cho biết: "Tôi đang bung sức tập luyện, trau dồi không ngừng nghỉ vì lịch trình của tôi khá dày đặc khi vừa phải cân bằng giữa việc đi học ở trường mỗi tối và tham gia các khóa đào tạo kỹ năng để bổ trợ cho cuộc thi quan trọng này. Tôi cảm thấy vui vì mình được bận rộn như thế!".

Theo bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam tiết lộ, Hoa hậu Mai Phương sẽ trình diễn điệu nhảy nổi tiếng từ ca khúc See tình tại phần thi "Dance of the World" trong khuôn khổ của cuộc thi Miss World.

"Với sự thành công của ca khúc See tình trên bản đồ âm nhạc quốc tế, đồng thời là bài hát được thực hiện bởi thế hệ trẻ Việt Nam và mang những âm điệu dân gian vô cùng tự hào, chúng tôi quyết định lựa chọn đây là ca khúc đồng hành cùng Mai Phương trong phần biểu diễn Dance of the World tại Miss World 2023. Chúng tôi tin rằng, See tình sẽ là chất liệu khác biệt, hội đủ cả vẻ đẹp hiện đại và truyền thống của Việt Nam, là một màu sắc mới mẻ mà Miss World được thấy về đất nước chúng ta từ trước đến nay", Chủ tịch Miss World Vietnam chia sẻ.

Nhan sắc của Hoa hậu Mai Phương được khen ngợi ngày càng thăng hạng. (Ảnh: FBNV)

Huỳnh Nguyễn Mai Phương (sinh năm 1999) đăng quang Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Người đẹp gốc Đồng Nai là một trong những Hoa hậu nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc bởi sở hữu thành tích học tập "khủng" và thành tích tham gia cuộc thi sắc đẹp đáng nể. Cô từng đoạt giải Nhì và giải Ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm 2017 và 2018, thành tích IELTS 8.0.

Mỹ nhân sinh năm 1999 được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng sẽ tiến xa tại cuộc thi Miss World lần thứ 71 được tổ chức tại Ấn Độ. (Ảnh: FBNV)