Hòa Minzy nói gì khi sản phẩm mới bị khán giả đòi “tẩy chay” vì bạn diễn vướng ồn ào?

Hòa Minzy khẳng định chỉ hoàn thành phần việc của mình, không liên quan tới diễn viên trong MV

Mới đây, ca sĩ Hòa Minzy đã phát hành một MV ca nhạc Tết trên kênh YouTube cá nhân. Sản phẩm có tựa đề "Mai! Má Về!", sáng tác bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, có sự tham gia của NSND Bạch Tuyết. Ca khúc gửi gắm thông điệp: Sau một năm vất vả mưu sinh, ai cũng cố gắng để về đoàn tụ với gia đình, cùng sum vầy ngày Tết.

Sau một vài ngày ra mắt, sản phẩm đạt hơn 9 triệu lượt xem và hơn 3 nghìn lượt bình luận tương tác trên kênh YouTube của ca sĩ Hòa Minzy. Tuy vậy, phim ca nhạc nhận về luồng ý kiến trái chiều từ khán giả khi sản phẩm khi có sự xuất hiện của một nữ diễn viên hiện đang vướng phải scandal. Không ít khán giả kêu gọi tẩy chay sản phẩm, thậm chí đặt dấu hỏi về mối quan hệ của Hòa Minzy với diễn viên này.

Ca sĩ Hòa Minzy. (Ảnh: FBNV)

Trước những phản ứng tiêu cực từ phía khán giả, Hòa Minzy đã chính thức lên tiếng. Cô cho biết: "Ê-kíp tôi chỉ tham gia hát và hoàn thành vai diễn của mình không có liên quan đến việc mời diễn viên kia, không trong khả năng quyết định. Tôi và diễn viên kia không quen biết, chưa từng gặp nhau trước đó cho đến khi diễn chung một phân đoạn duy nhất lúc kết phim".

Hòa Minzy cũng cho biết thêm, do công việc và con cái bận rộn, cô không thể nào nắm bắt được mọi thứ diễn ra xung quanh cuộc sống, của những người cô không biết là ai. Lý do cô biết tới scandal của nữ diễn viên là do thường xuyên đọc bình luận của khán giả. "Tôi đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, vượt qua bao khó khăn để đến ngày hôm nay, không ngu ngốc gì mà lao vào những sự việc có thể gây ảnh hưởng. Trước mắt, để thể hiện thái độ luôn lắng nghe ý kiến mọi người của mình, tôi sẽ ra mắt ngay một MV mới mà chỉ một mình tôi làm nữ chính".

Hòa Minzy sinh năm 1995, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. 8 năm hoạt động âm nhạc, cô có nhiều bài "hit" như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Nếu mai này xa nhau (Nguyễn Minh Cường)... Trong năm 2023, nữ ca sĩ cũng gặt hái nhiều thành công với hai khúc Bật tình yêu lên (kết hợp cùng Tăng Duy Tân) và Thị Màu.

Không chỉ thể hiện tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, Hòa Minzy còn là ngôi sao truyền hình được khán giả mến mộ bởi tính cách vui vẻ, khả năng ứng biến thông minh, linh hoạt tại các gameshow, chương trình trò chuyện mà cô tham dự.