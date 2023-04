"Hoài Thatcher" bị bắt vì mua bán ma túy, khung hình phạt thế nào?

"Hoài Thatcher" bị bắt vì mua bán ma túy

Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Lệ Hằng trong vai Hoài Thatcher ở phim truyền hình "Xin hãy tin em". Ảnh chụp màn hình.

Cảnh sát xác nhận bị can Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên Lệ Hằng, từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.

Theo thông tin ban đầu, tối 10/3, khi tuần tra trên phố Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện bà Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai mua số ma túy trên với giá 500 nghìn đồng để bán lại cho người khác.

Đối mặt khung hình phạt 2 đến 7 năm tù

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên - Trưởng Văn phòng luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong vụ án này, cơ quan công an đã bắt quả tang Bùi Lệ Hằng đang thực hiện hành vi mua bán chất ma túy, bắt quả tang số ma túy tổng hợp đang mua bán là 0,7 gram.

Đồng thời cựu nữ diễn viên đã thừa nhận hành vi mua ma túy với giá 500 nghìn đồng, mục đích là để bán kiếm lời. Vì vậy, nếu đúng như khai nhận, hành vi này của Bùi Lệ Hằng đã đủ dấu hiệu cấu thành tội "Mua bán trái phép chất ma túy" quy định tại Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo luật sư Khuyên, bước đầu cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Lệ Hằng để tiến hành điều tra. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định số ma túy này là loại ma túy gì, mua của ai và bán cho ai, đồng thời khám xét nơi ở, thu thập lời khai của những người liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Với khối lượng ma túy tổng hợp là 0,7 gram, nếu bị chứng minh có tội, Bùi Lệ Hằng có thể đối mặt với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù theo quy định tại khoản 1, Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngoài ra, vị luật sư cho biết thêm, theo quy định pháp luật, hành vi mua bán trái phép chất ma túy được hiểu là hành vi trao đổi trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

Về mặt chủ quan của tội phạm, lỗi của người thực hiện hành vi là lỗi cố ý, người phạm tội biết rõ thứ mình mua bán là chất ma túy, biết rõ việc mua bán ma túy là trái pháp luật những vẫn thực hiện để kiếm lời.