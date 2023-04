Nữ diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì mua bán ma túy

Ngày 23/4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo điều tra, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10/3/2023, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lệ Hằng bị Công an quận Đống Đa bắt vì mua bán ma túy. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ 0,696 gam ma túy tổng hợp. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận số ma tuý trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Ở một diễn biến khác, Công an quận Cầu Giấy cũng đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Công Liêm (SN 1998, Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cụ thể, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 14/4/2023, Tổ công tác của Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thì phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ có biểu hiện nghi vấn tại trước số 8 Hồ Tùng Mậu.

Khi bị lực lượng Công an kiểm tra, đối tượng thả 1 gói nilon xuống đất. Tại chỗ, đối tượng khai nhận đó là ma tuý đá. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở đên tiếp tục xác minh làm rõ.

Danh tính đối tượng được xác nhận là Lê Công Liêm. Kết quả giám định số tang vật thu được là 0,312 gam Methamphetamine. Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Cũng trong ngày 14/4/2023, vào lúc 12 giờ 30 phút, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tại ngõ 215 Tô Hiệu đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992, Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP.Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là 3,907 gam cần sa.

Tại cơ quan Công an, Tùng khai nhận bản thân có sử dụng cần sa. Trưa ngày 14/4/2023, Tùng mang cần sa đi giao cho khách thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.