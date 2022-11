Hoãn phiên tòa xét xử vụ thất thoát hơn 2,3 tỷ đồng tại Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND Gia Lai

Ngày 2/11, TAND tỉnh Gia Lai đã có thông báo hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai.

Theo thông báo này, lý do hoãn phiên tòa là luật sư của một bị cáo có đơn xin hoãn vì đang bị sốt xuất huyết phải điều trị.

Được biết, 3 bị cáo của vụ án là ông Nguyễn Thế Quang (65 tuổi, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Lựu (55 tuổi, nguyên Phó chánh Văn phòng) và bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (32 tuổi, nguyên kế toán Văn phòng).

Bị hại trong vụ án là UBND tỉnh Gia Lai, người đại diện tham gia tố tụng là bà Trần Thị Huệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai, từ năm 2013-2016, ông Nguyễn Thế Quang, bà Nguyễn Thị Lựu và bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi đã lập dự toán kinh phí của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai trùng dự toán kinh phí 7 biên chế của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai (đã được Văn phòng Quốc hội cấp dự toán riêng) và được cấp tổng cộng hơn 2,3 tỷ đồng. Sau khi được cấp dự toán trùng, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai đã chi hết số tiền này.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh nhận định, bị can Nguyễn Thế Quang là thủ trưởng đơn vị, đã ký vào các văn bản chứng từ liên quan có tính chất quyết định đến việc dự toán kinh phí trùng, chi phí kinh phí trùng sai trái, gây thiệt hại cho ngân sách. Do vậy, bị can Quang có vai trò cao nhất trong vụ án.

Trong khi đó, bị can Nguyễn Thị Lựu biết rõ 7 biên chế của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã được Văn phòng Quốc hội cấp dự toán ngân sách nhưng vẫn tham mưu cho bị can Quang lập dự toán kinh phí cấp trùng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Bị can Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi phát hiện việc đưa 7 biên chế của Đoàn ĐBQH vào lập dự toán ngân sách cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là sai và đã loại ra. Tuy nhiên, bị can Lựu không đồng ý mà yêu cầu bị can Vi phải tiếp tục đưa 7 biên chế này vào để lập dự toán xin cấp kinh phí. Bản thân bị can Vi tuy biết rõ việc làm này là sai trái nhưng thực hiện theo sự chỉ đạo của bị can Lựu.

Đối với trách nhiệm người đứng đầu HĐND tỉnh, theo cáo trạng, bị cáo Quang không báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai biết việc lập dự toán trùng 7 biên chế của Đoàn ĐBQH. Mặt khác, bị can là thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình về sử dụng biên chế, kinh phí được giao. Do đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai không đề nghị xử lý trách nhiệm các cá nhân của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai giai đoạn từ 2013-2016.

Được biết, vào năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác tài chính tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai từ năm 2013 - 2016 với số tiền hơn 11 tỷ đồng.