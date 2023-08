Hoàng đế Trung Hoa thị tẩm phi tần có 1 quy tắc khắt khe, đó là gì?

"Tam cung lục viện" của Hoàng đế Trung Hoa tưởng chừng sẽ được ăn sung mặc sướng, nhưng sự thực lại trái ngược hoàn toàn. Các phi tần trong hậu cung Trung Hoa xưa phải chịu sự ràng buộc từ vô số cung quy luật lệ. Thậm chí cả trong chuyện ân ái với nhà vua cũng buộc phải tuân thủ nhiều sự quản thúc nghiêm ngặt.

Không chỉ bị ràng buộc bởi vô số các luật lệ hà khắc khi tiến cung mà ngay cả chuyện được sủng hạnh, các Phi tần cũng chịu sự quản lý của thái giám để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho Hoàng đế.

Để bảo vệ sức khỏe của Hoàng đế, tránh những ảnh hưởng tới long thể hay các quyết sách quan trọng từ họ, hoàng cung thường đặt ra các quy định cụ thể về cả chuyện thầm kín của hoàng đế.

Hoàng đế nhà Minh từng suýt bị hãm hại bởi một số cung nữ khi thị tẩm, đồng thời dẫn đến sự sụp đổ của nhà Minh. Vì vậy, những người cai trị nhà Thanh đã rút kinh nghiệm và lập ra rất nhiều thủ tục trong chuyện thị tẩm của Hoàng đế.

Ví dụ như quy trình thị tẩm dưới thời nhà Thanh, phi tần để được Hoàng đế sủng ái thì buộc phải trải qua một quá trình hết sức nghiêm ngặt.

Quy trình này được bắt đầu bằng cách lật bảng. Mỗi tối khi hoàng đế ăn tối xong, các thái giám sẽ mang một chiếc đĩa đến để Hoàng đế chọn người thiếp yêu thích. Tiếp đó, thái giám sẽ thông báo cho phi tần đó chuẩn bị. Nếu phi tần nào sức khỏe không tốt thì sẽ có những dấu hiệu nhất định để thông báo.

Mỹ nhân may mắn được vua ân sủng sẽ phải tắm gội, cởi bỏ y phục và cuốn mình trong một tấm chăn lớn dệt bằng chỉ lụa vàng và khiêng đến bên long sàng của hoàng thượng. Sau đó phi tần phải tự mình bò lên long sàng và chui vào chăn. Sau khi lâm hạnh, họ sẽ bò giật lùi ra khỏi giường, tự cuốn mình vào chăn trước khi được thái giám đưa trở lại về cung.

Vào thời bấy giờ, việc thị tẩm của nhà vua sẽ bị quản thúc bởi Kính Sự phòng. Do đó mà việc Hoàng đế thân mật với phi tử cũng vì thế không có sự riêng tư tuyệt đối. Vì thiếu đi tính riêng tư này khiến việc thị tẩm của Thiên tử không có được sự tự nhiên, thoải mái.

Nhà vua vì tránh để bản thân mất mặt và cũng không muốn bị mang tiếng là túng dục quá độ đã buộc các phi tần không được phát ra bất kỳ âm thanh nào trong suốt quá trình sủng hạnh.

Trong Chân Hoàn Truyện, Kỳ quý nhân đã rất khéo léo lấy được ân sủng của Hoàng thượng. Mỹ nhân khiến khán giả xao xuyến với những hành động nhẹ nhàng, khuôn phép như chui vào trong chăn với vẻ mặt ngại ngùng, sau đó lại chủ động nép vào lòng Hoàng thượng. Vì phải tuân thủ quy tắc, nàng ta không dám phát ra bất kỳ âm thanh khác lạ nào trong quá trình thị tẩm. Sau này, Kỳ quý nhân đã bị lợi dụng và rơi vào cái kết buồn trong cuộc chiến cung đấu Tử Cấm Thành.

Hay trong Diên hi công lược, có thể nói là vua Càn Long cưỡng chế Ngụy Giai Thị thị tẩm, bởi nàng không hề nghe lời như những người phụ nữ khác mà vua từng sủng hạnh. Tuy nhiên, một phần vì quy tắc mà người phụ nữ này lại không hề kêu gào la hét.

Cứ như vậy, Ngụy Anh Lạc duy trì trạng thái "vừa buông vừa thả" trong đêm được sủng hạnh lần đầu đó và khiến vua Càn Long chết mê chết mệt. Thành công lấy được trái tim vua ngay từ đêm thị tẩm đầu tiên, Ngụy Giai Thị đã 1 bước trèo lên cao. Con đường thăng tiến trong hậu cung của nàng không ngừng tăng lên.

Luật ngầm kỳ lạ này còn quy định cả Thiên tử và các phi tần thời nhà Thanh về mặt thời gian. Cụ thể, Hoàng đế không được quan hệ với phi tần quá dài hoặc quá ngắn tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chu Tuyên đế Vũ Văn Vân (triều Bắc Chu, Trung Quốc, thế kỷ VI) là một trong số những vị vua tai tiếng ở Trung Quốc vì đời sống tình dục phóng đãng. Ông vua này đã chết yểu ở tuổi 21. Đồng thời còn làm sụp đổ cả triều Bắc Chu.

Do đó, nhiều hoàng đế không dám phá vỡ quy tắc nghiêm ngặt trong chuyện the phòng do tổ tiên đặt ra. Ngoài ra, Thái y thời bấy giờ cũng cho rằng, việc ái ân không điều độ sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của Hoàng đế. Theo đó, thời gian trung bình cho mỗi lần thị tẩm thường không được phép quá 30 phút.

Khi bước vào phòng riêng của Hoàng đế, thái giám bên ngoài sẽ lập tức thắp một nén hương, khi hương cháy đến 2/3 thì thái giám sẽ gõ nhẹ vào khung giường bên ngoài, đảm bảo âm thanh đủ lớn để cả hoàng đế và phi tần bên trong có thể nghe rõ.

Sau khi nghe thấy âm thanh này, hoàng đế biết rằng mình cần phải kết thúc “cuộc yêu” càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, các hoàng đế sẽ không lựa chọn kết thúc ngay sau khi nghe tiếng gõ đầu tiên, thái giám bên ngoài cũng biết rất rõ điều này, sau 10- 15 phút, thái giám sẽ gõ lần thứ hai - và hầu hết các cuộc ái ân đều kết thúc ở thời điểm này, nếu không, một tiếng gõ thứ 3 sẽ vang lên.

Nếu có thích khách hoặc chính vị phi tần đó có ý muốn sát hại hoàng đế, tiếng ồn sẽ khiến thái giám và quân lính đứng bên ngoài không thể nắm được tình hình để cứu giá. Chính vị vậy, phi tần phải tuân theo quy tắc không được phép phát ra bất kỳ một tiếng kêu nào lúc thị tẩm.

Sau khi phi tần thị tẩm xong, họ không được ở lại trong phòng cùng hoàng đế quá lâu. Chỉ có hoàng hậu mới có đặc quyền này.

Nếu vô tình hoặc cố vi phạm các quy tắc trên, phi tần sẽ bị xử lý ngay lập tức bằng nhiều hình thức như cấm túc, vả miệng, đánh gậy, hạ chức, giáng thành nô tỳ, đưa vào lãnh cung...