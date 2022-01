Hoàng Thùy Linh cùng Đen Vâu 'gieo quẻ' đầu năm

Hoàng Thùy Linh xông đất bằng MV Gieo quẻ đầu năm. Ảnh: NVCC

Cùng với Hoàng Thùy Linh duyên dáng hóa thân thành "bà bói" gieo quẻ đầu năm, Đen cũng biến hóa thành anh chàng bán rau không đồng với câu rap hài hước: "Tương lai là thứ không bao giờ lường trước được/ Đi tìm điều tích cực để vui lên mà sống/ Thì hướng nào cũng tốt, đường nào cũng thông...".



Nam rapper cho biết, khi gửi demo (bản nháp), Đen liền nhận lời hợp tác vì thích chất nhạc và thông điệp ý nghĩa. Anh góp mặt trong MV với vai chủ gánh rau 0 đồng.

Đen và Hoàng Thùy Linh có màn kết hợp đặc sắc. Ảnh: NVCC

Còn vì sao lại là "gieo quẻ"? Hoàng Thùy Linh chia sẻ: Có lẽ chẳng ai trong chúng ta ngờ được rằng sẽ đến lúc cuộc sống trở nên xáo trộn một cách ngoài tầm kiểm soát như cách mà cả thế giới đang trải qua suốt 2 năm vừa rồi.

Không chỉ là những biến cố, mất mát mà kéo theo sau là cả những hệ thống đã và đang thay đổi. Rất nhiều thói quen của chúng ta bây giờ đã khác. Rất nhiều thứ tưởng như bất biến bây giờ đã không còn. Chỉ hai năm, quá ngắn để mọi thứ thay đổi nhưng lại quá dài cho những bất ổn cả bên trong lẫn bên ngoài của mỗi người.

Hoàng Thùy Linh có MV đậm màu dân gian đương đại. Ảnh: NVCC

"Hai năm qua, Linh cũng phải dừng lại và trải qua những khó khăn trong công việc lẫn sức khoẻ nhưng đồng thời cũng có nhiều thời gian hơn để lắng nghe và quan sát những ngóc ngách trong cuộc sống xung quanh mình.



Linh cảm thấy ngưỡng mộ những người đã vượt qua được khó khăn của chính họ, lẫn khó khăn chung của cộng đồng để tạo nên những năng lượng rất tích cực cho xã hội - điều mà ai cũng cần có trong giai đoạn này", nữ ca sĩ chia sẻ.

Hoàng Thùy Linh trong buổi ra mắt MV tại TP.HCM. Ảnh: NVCC

Lấy cảm hứng từ những người tiên phong vì cộng đồng, chuyện tình làng nghĩa xóm cho đến những đồng nghiệp làm nghề lao vào cuộc chiến chống Covid-19 đầy nhiệt huyết, Hoàng Thùy Linh ra mắt MV "Gieo quẻ" như một lời động viên và cảm ơn tất cả bằng âm nhạc.

Theo Hoàng Thùy Linh, xin quẻ cầu may, hái lộc đầu năm không chỉ là phong tục, mà còn là một nét văn hoá đã ngàn đời nay của người Việt. Quẻ cầu may đầu năm như một điềm lành khiến tâm con người an tĩnh, hướng thiện. Nhờ những dự báo mà người ta biết sửa rồi, tìm hướng đi đúng đắn cho tương lai, bởi vì vận mệnh là do chính mình nắm giữ.

Đen có mặt trong MV với hình ảnh Minh Râu - người bán rau 0 đồng nổi tiếng cộng đồng mạng. Ảnh: NVCC

"Là một người Việt Nam, Linh luôn muốn kể, muốn làm, muốn dùng âm nhạc để lan tỏa những điều thân quen nhất với mình, những nét văn hoá đã nuôi dưỡng tâm hồn mình lớn khôn", Hoàng Thùy Linh nhấn mạnh.

Với ca khúc "Gieo quẻ", nữ ca sĩ mong mình có thể góp được một chút sức mạnh tinh thần cho cộng đồng trong dịp năm mới, như một lời động viên đến tâm hồn của mọi người, nhất là khi cả nước đang từng bước giải quyết những khó khăn, hướng đến "bình thường mới".

Nhân vật trong MV "Gieo quẻ" đã cùng nhau chuyển chiếc đèn đỏ vô cực thành màu xanh sau hai năm tắc đường. Những quỹ đạo mới được thiết lập, cuộc sống tiếp tục vận hành và ai cũng tin vào một tương lai rực rỡ.



Cô gái trong bài hát có vô vàn những băn khoăn trước một năm mới như chuyện công danh, kinh tế và cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, chỉ riêng chuyện tình duyên là thứ mà cô ấy không cần biết trước. Cô gái ấy luôn tin rằng bản thân sẽ làm chủ vận mệnh và tình duyên của đời mình. Gặp khó khăn thì đối mặt, có thử thách thì vượt qua và chủ động nắm bắt hạnh phúc.

Ca khúc của Khắc Hưng, đạo diễn Khắc Nhu thực hiện. Đạo diễn Nhu Đặng cho biết, anh và Hoàng Thùy Linh muốn làm video phản ánh thời dịch nhưng vẫn mang màu sắc tích cực, lạc quan.

Một MV đáng xem ngày đầu năm.