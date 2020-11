MC Hoàng Oanh bộc bạch: “Tell me what is love? Tình yêu cần có lòng tin! Không tin tưởng mọi thứ đều vô nghĩa. Nên mình luôn cố gắng giữ niềm tin trong sáng nhất của mình được sống, được đập trong trái tim nhỏ bé này. Dù có thế nào chúng ta phải biết trân trọng và thương lấy chính mình mọi người nhé!”.