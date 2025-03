Hoàng Thùy Linh lên tiếng khi phim concert bị cho là "ế ẩm"

Theo thống kê của trang Box Office, bộ phim Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam của Hoàng Thùy Linh hiện thu về hơn 200 triệu đồng sau gần 6 ngày ra rạp. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến so sánh tác phẩm này với với phim concert Anh trai say hi đang công chiếu và một số bộ phim về concert phát hành trước đó của các nghệ sĩ Việt, nhận định phim của Hoàng Thùy Linh có sự "thua kém" rõ ràng về doanh số.

Theo đó, bộ phim Tri Âm The Movie: Người giữ thời gian của Mỹ Tâm thu về hơn 12 tỷ đồng, Sky Tour the movie mang lại cho Sơn Tùng M-TP 10 tỷ đồng. Phim Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người anh hùng hiện chưa rời rạp, doanh số đã thu về là 14,7 tỷ đồng (tính tới 12h chiều ngày 20/3/2025).

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh tại "Vietnamese Concert". (Ảnh: NSX)

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh chính thức lên tiếng sau những thông tin trái chiều xung quanh bộ phim. Cô viết: "Bộ phim tài liệu Chúng ta là người Việt Nam là hành trình ghi dấu thanh xuân của tôi và những người tôi thương yêu. Tôi không xem những kỷ niệm đẹp đẽ này như một bộ phim để so sánh hay đặt cạnh với các anh chị em nghệ sĩ và những bậc tiền bối đi trước. Đây đơn giản là nơi tôi chia sẻ câu chuyện của mình với tất cả mọi người.

Việc đưa Chúng ta là người Việt Nam lên màn ảnh rộng cũng là một trải nghiệm giúp tôi và ê-kíp học hỏi, rèn luyện sau những gì chúng tôi đã và đang làm. Ngay từ đầu, tôi chỉ có ý định trình chiếu bộ phim với số suất giới hạn tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tuy nhiên, nhờ sự ủng hộ của đối tác phát hành, bộ phim đã được mở rộng suất chiếu và tiếp cận khán giả tại năm thành phố lớn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng. Đây là cơ hội để những người yêu mến tôi và âm nhạc của tôi đến gần hơn với bộ phim.

Hoàng Thùy Linh cho biết thêm, chỉ một vài ngày nữa, Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam sẽ kết thúc hành trình tại các rạp chiếu thương mại để bước sang một giai đoạn mới. Cô và ê-kíp dự định mang bộ phim đến các trường đại học, cũng như bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, nhằm lan tỏa cảm hứng đến nhiều khán giả. Nữ ca sĩ khẳng định: Doanh thu phòng vé chưa bao giờ là áp lực, mà điều quan trọng nhất chính là đưa thông điệp của bộ phim đến với những nơi cần nó nhất.

Vietnamese Concert là sản phẩm sáng tạo của Hoàng Thùy Linh và nhiều tên tuổi trong ê-kíp của cô bao gồm: Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, nhóm DTAP, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, biên kịch Nic Huỳnh và hơn 1.000 người gồm vũ công, nghệ sĩ, kỹ thuật viên, nhà thiết kế ở các bộ phận. Ra mắt từ ngày 14/3, phim có những suất chiếu giới hạn sau 18h tại 5 thành phố là: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.