Concert của Hoàng Thùy Linh chưa bán hết bất kỳ hạng vé nào vì dính scandal?

Vé concert Hoàng Thùy Linh chưa sold-out sau 3 ngày mở bán

Sau 3 ngày phát hành, các hạng vé chương trình Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh đều chưa bán hết, hiện vẫn được hiển thị trên kệ hàng. Tại các diễn đàn, không khí trao đổi vé liveshow này cũng không hề nhộn nhịp so với các liveshow của những nghệ sĩ hàng đầu như Đen Vâu, Hà Anh Tuấn, Sơn Tùng M-TP. Không ít khán giả cho rằng, với tình trạng này, Hoàng Thùy Linh khó có thể bán hết vé.

Hoàng Thùy Linh tại buổi họp báo Vietnamese Concert. (Ảnh: NSX)

Trước đó, vào ngày 8/9, vé của concert Hoàng Thùy Linh đã được mở bán. Sơ đồ và giá vé Vietnamese Concert có thiết kế cực kỳ ấn tượng, mang đậm màu sắc văn hóa Việt giao thoa với chất liệu hiện đại; tên các hạng vé cũng được lấy từ tiêu đề các bản "hit" của cô. Theo đó, hạng vé cao nhất (SVIP) có tên See tình với mức giá 3.900.000 VNĐ, hạng VIP có tên Gieo Quẻ với giá 3.500.000 VNĐ, hai khu vực Kẻ cắp và Bà già có giá 2.700.000 VNĐ, hai khu vực Bắt vía và Duyên âm có giá 2.500.000 VNĐ. Khu vực đứng duy nhất có vị trí ngay sát sân khấu có tên Trưởng nữ chạy trốn với giá 1.500.000 VNĐ. 2 khu vực Tứ phủ và Đánh đố không mở bán, dành cho truyền thông và khách mời.

Giống với nhiều concert quốc tế, đi kèm với từng khu vực vé, khán giả cũng sẽ được tặng kèm các merchandise tương ứng: túi tote, áo, lightstick và cả... bánh Trung thu.

Các hạng vé tại concert Hoàng Thùy Linh đều vẫn đang được mở bán. (Ảnh: Chụp màn hình)

So sánh với một số concert lớn của các ngôi sao hạng A, concert của Hoàng Thùy Linh có mức giá vé hạng cao nhất cao hơn khá nhiều so với Show Của Đen được Đen Vâu tổ chức tại Hà Nội. (Liveshow của Đen Vâu từ 650.000 đồng đến 2.950.000 đồng). So với giá vé show Love Songs của Hồ Ngọc Hà tại Đà Nẵng (giá vé 2 triệu đến 6 triệu đồng) hay Chân Trời Rực Rỡ ( giá vé 1 triệu đến 5 triệu đồng) của Hà Anh Tuấn tại Ninh Bình, giá vé của show Hoàng Thùy Linh thấp hơn. Đáng nói, cả liveshow của Đen Vâu và Hà Anh Tuấn đều hết vé một cách nhanh chóng hoặc rất khó khăn khi vào mua do tắc nghẽn đường truyền.

Vì sao concert của Hoàng Thùy Linh không tạo nên cơn sốt?

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng, những lùm xùm trong buổi gặp gỡ truyền thông của Hoàng Thùy Linh trước concert đã khiến tình trạng bán vé diễn ra chậm chạp hơn. Nếu trước đó Hoàng Thùy Linh giành được sự yêu mến của đám đông đại chúng thì hiện tại, không ít người trở nên thiếu thiện cảm bởi những phát ngôn của cô. Cũng bởi vậy, đối tượng mua vé liveshow của Hoàng Thùy Linh phần nào thu hẹp, đa phần là những người hâm mộ trung thành, gắn bó với nữ ca sĩ.

Một thực tế khác là thông tin về concert của Hoàng Thùy Linh còn khá ít. Do hiếm hoi tổ chức show cũng như tham gia các chương trình âm nhạc lớn, khán giả khó có thể hình dung Hoàng Thùy Linh sẽ mang lại gì trong liveshow, khiến họ sẵn sàng móc "hầu bao" để tới xem cô trình diễn.

Hoàng Thùy Linh sở hữu nhiều bản "hit" có giai điệu bắt tai, hình ảnh bắt mắt, vũ đạo đẹp, trở thành xu hướng trên TikTok. Cô cũng luôn được đánh giá cao bởi con đường âm nhạc có nhiều nét riêng biệt, sáng tạo. Tuy vậy, dễ thấy cộng đồng fan của Hoàng Thùy Linh không thể đông đảo như Đen Vâu, Sơn Tùng M-TP, cũng không ở lứa tuổi ổn định, sẵn sàng chịu chi như fan Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà. Việc tổ chức show tại một không gian có sức chứa khoảng 7.000 vé cũng là thách thức không nhỏ, cho thấy tham vọng của Hoàng Thùy Linh trong bước đường nghệ thuật.

Liệu Hoàng Thùy Linh có thể tạo ra bước ngoặt trong những ngày tới? Những thông tin nào sẽ khiến khán giả kéo tới show diễn của Hoàng Thùy Linh? Vẫn còn tới 2 tuần trước khi concert diễn ra để cô tạo ra những sự thay đổi.