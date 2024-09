Học sinh Hà Nội bì bõm đến trường vì ngập sâu, có nơi nghỉ học hoặc chuyển sang học online

Sáng 10/9, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Bùi Ngọc Kính, Trưởng phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm cho hay: "Địa bàn quận không có trường nào phải nghỉ học vì ngập sâu. Tuy nhiên, có một số đoạn đường bị ngập khiến học sinh đi học vất vả. Có một trường ngập ít là Trường Mầm non Tây Mỗ B và sáng nay trường đã dùng máy bơm bơm nước ra".

Phụ huynh đưa con đi học bì bõm nước. Clip: NVCC

Một phụ huynh ở TDP Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm chia sẻ: "Ở đây thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi có mưa. Học sinh đi học rất vất vả, phải lội bì bõm trong nước đoạn dài mới đến được trường. Không ít em đi học vấp phải ổ gà ngã sõng soài ướt hết cặp sách, quần áo".



Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức thuộc địa phận TDP Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm lội nước đi học. Clip: NVCC



Trong khi đó, nhiều nơi cho học sinh chuyển sang online vì mưa ngập sâu.



Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GDĐT huyện Thanh Trì, Hà Nội cho hay: "Hiện nay trên địa bàn huyện Thanh Trì có nhiều tuyến đường dân sinh dẫn đến các trường học bị ngập sâu do ảnh hưởng của mưa bão đêm 9/9. Do tình hình không đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường nên sáng nay Phòng GDĐT đã xin UBND huyện cho học sinh một số trường nghỉ học trực tiếp và chuyển sang học online.

Đến thời điểm 7h ngày 10/9, cấp Mầm non có 9/33 trường cho học sinh nghỉ, cấp Tiểu học có 17/33 và cấp THCS có 17/17 trường cho học sinh nghỉ học chuyển sang học online".

Nhiều trường ở huyện Thanh Trì bị ngập sâu. Clip: NVCC

Ông Ngát thông tin thêm, khu vực ngập sâu nhất là từ trung tâm huyện xuống Thường Tín vì gần tuyến sông Nhuệ. "Chúng tôi hy vọng trong ngày hôm nay tình hình sẽ ổn để ngày mai học sinh đi học bình thường", ông Ngát cho hay.

Trường THCS Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội bị ngập từ tối 9/9 đến sáng nay khiến học sinh phải nghỉ học. Ảnh: NVCC

Nhiều trường nghỉ học hoặc chuyển sang học online. Ảnh: NVCC

Huyện Thanh Trì đang khắc phục mưa ngập để học sinh được đi học trở lại sớm. Ảnh: NVCC

Trường hỗ trợ học bù cho học sinh nghỉ học

Tại quận Hà Đông, chia sẻ với PV báo Dân Việt, bà Phạm Lệ Hằng, Trưởng phòng GDĐT quận Hà Đông, Hà Nội cho hay: "Sáng nay, Phòng GDĐT đã xin ý kiến lãnh đạo UBND quận và nhất trí với những trường học bị ngập sâu đoạn đường đến trường, trong sân trường, trong lớp được nghỉ.

Cụ thể, một số trường trên địa bàn quận ngập sâu đã cho học sinh nghỉ học như Trường Tiểu học Phú Lương 2 thuộc phường Phú Lương; Trường Mầm non Ánh Dương và Trường THCS Văn Yên thuộc phường Phúc La... Một số học sinh nằm trong khu vực bị ngập không thể đến trường sẽ được nhà trường hỗ trợ học bù sau".

Nhiều lớp học bị ngập đến sáng nay. Ảnh: NVCC

Hiệu trưởng Trường THCS Kiến Hưng, quận Hà Đông Nguyễn Thị Bạch Loan thông tin, sáng nay một số học sinh nhà bị ngập đã xin phép nghỉ học. Nhà trường sẽ hướng dẫn giáo viên hỗ trợ các em học tập. Một số học sinh đến muộn do trời mưa, tắc đường. Các lớp học tập bình thường.

Lớp học tại Trường THCS Kiến Hưng diễn ra bình thường. Một số học sinh phải nghỉ học vì ngập, một số đi học muộn do trời mưa. Ảnh: NVCC



Học sinh Trường Tiểu học Phú Lương 2 nghỉ học vì ngập. Ảnh: NVCC

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40-70mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 10-20cm; Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu 25-30cm bao gồm: