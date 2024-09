Thủ khoa Bác sĩ nội trú Trường ĐH Y Hà Nội 2024: Nể phục loạt thành tích "khủng"

Thủ khoa kỳ thi Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2024

Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú năm 2024 sau khi các thí sinh đã trải qua kỳ thi căng thẳng và khốc liệt. Cô gái Hải Phòng Trần Thị Minh Anh, sinh năm 2000, là người được đón chờ nhất khi trở thành thủ khoa kỳ thi năm nay.

Với điểm số 26,75/30, Minh Anh đỗ đầu kỳ thi này, cũng là người đầu tiên được quyền lựa chọn chuyên ngành trong ngành Y khoa. Cô đã quyết định lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa để theo đuổi con đường học tập tiếp theo.

Điều đáng nể là 6 năm trước, nữ sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú từng giành giải Nhất quốc gia môn Sinh học và là một trong 3 học sinh của Việt Nam giành Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế tại Iran. Minh Anh đã được tuyển thẳng vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội. Minh Anh cũng tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội với GPA 8,37, xếp loại Giỏi.

Khoảnh khắc Minh Anh đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú. Clip: Tào Nga

Chia sẻ với PV ngay sau khi đăng ký nguyện vọng, Minh Anh cho biết: "Đi thi về em không dám nghĩ mình sẽ là thủ khoa. Em cũng tính điểm và so bài với các bạn. Khi biết kết quả, em cảm thấy rất vui sướng và may mắn. Em biết các bạn xung quanh cũng rất giỏi. Em may mắn hơn các bạn một chút thôi".

Với thành tích này, Minh Anh cũng gửi lời cảm ơn tới bố mẹ vì 2 ngày thi đã lên Hà Nội chăm sóc con gái và với cô đây là kết quả được đền đáp xứng đáng.

Minh Anh trở thành thủ khoa kỳ thi năm nay. Ảnh: Tào Nga

"Bác sĩ nội trú là một kỳ thi khốc liệt, quá trình ôn thi của em bắt đầu từ năm thứ 4. Đây là khoảng thời gian không còn sớm nên em cho rằng chiến lược ôn thi rất quan trọng vì khối lượng kiến thức nhiều với thi bằng trắc nghiệm. Em phải phân bổ thời gian giữa làm thử đề thi và đọc lại lý thuyết, ôn đi ôn lại nhiều lần và học nhiều thứ một lúc.

Trong thời điểm hai tuần cuối em sẽ học cả 8 môn cùng một ngày. Lúc đó em thấy "rất loạn" nhưng giúp em quen với bài thi nên khi làm bài không quá lúng túng khi chuyển từ môn này sang môn khác. Kiến thức nền tảng trong quá trình 6 năm học ở Trường Đại học Y Hà Nội góp phần quan trọng trong việc ôn thi nội trú của em như môn Giải phẫu, Sinh học, Hóa Sinh, Sinh Lý học...

Khi làm bài, em chỉ quan tâm phần kiến thức này mình đã biết chưa, đã đọc chưa. Em may mắn vì từng tham gia thi học sinh giỏi nên là nền tảng tốt kể cả khi học Y hay khi ôn thi Bác sĩ nội trú", Minh Anh chia sẻ bí quyết.

Nữ sinh đăng ký chuyên ngành Sản phụ khoa. Ảnh: Tào Nga

Đam mê chuyên ngành Sản phụ khoa

Minh Anh tiết lộ, mặc dù gia đình không có ai làm bác sĩ nhưng mong muốn trở thành bác sĩ từ năm cấp 3. Vì vậy, Minh Anh đi thi học sinh giỏi vì mục tiêu được giải để tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Hiện tại Minh Anh đã chọn chuyên ngành Sản phụ khoa vì đây là chuyên ngành cô ấp ủ từ năm thứ 4. "Em đi lâm sàng ở viện có 4 môn chuyên ngành là Nội, Ngoại, Sản, Nhi thì em thấy thích nhất Sản phụ khoa. Em thích niềm vui của bộ môn này mang lại khi chăm sóc những sản phụ hay những đứa trẻ vừa ra đời. Em thấy rất vui và ý nghĩa. Năm thứ 5 em cũng phân vân một số chuyên ngành khác nhưng cuối cùng em vẫn quay về Sản. Những khoảnh khắc em nhìn thấy những bé sinh non, sinh đôi được đỡ đẻ ra, trong khi mẹ có nhiều bệnh lý, sau đó khỏe mạnh. Lúc đó em thấy rất hạnh phúc. Bên cạnh đó, Sản phụ khoa còn rất nhiều thứ cần khám phá, nghiên cứu", Minh Anh kể.

Minh Anh trong niềm vui chung với bạn bè, thầy cô. Ảnh: Tào Nga

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Minh Anh cho biết sẽ học tập thật tốt chuyên môn và ngoại ngữ. Sau đó sẽ học tập và tu nghiệp ở nước ngoài vài năm. "Nền y học ở nước ngoài rất tiến bộ nên em muốn được học hỏi thêm", Minh Anh nói.

Năm nay, có 444 chỉ tiêu Bác sĩ nội trú và có 989 sinh viên tốt nghiệp đăng ký dự kỳ thi Bác sĩ nội trú.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ: "Có thể nói, các em đã xuất sắc vượt qua kỳ thi khó khăn nhất sau 6 năm học. Đây là thành quả sau nhiều năm học tập của các em".