Học sinh lớp 9 được giải cứu thành công, BQL toà nhà Licogi 13 gửi Thư cảm ơn

Cụ thể, Thư cảm ơn của BQL tòa nhà Licogi 13 đã được gửi tới UBND quận Thanh Xuân, Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an quận Thanh Xuân.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường, giải cứu thành công nam sinh có ý định tự tử. Ảnh: CACC

Người gửi Thư cảm ơn là bà Nguyễn Kim Thanh, hiện đang công tác tại ban Quản lý tòa nhà Licogi 13 Tower số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thư của bà Thanh nêu, vào hỏi 18 giờ 40 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2022 tại tòa nhà Licogi 13 Tower số 164 Khuất Duy Tiền, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội có xảy ra sự việc như sau:

Một cháu bé đang học lớp 9 con của chủ căn hộ tại tòa nhà đã có hành động ngoài kiểm soát. Cụ thể, sau khi đi học về cháu đã đóng, khóa trái cửa cố thủ trong phòng mình, nói sẽ nhảy qua cửa sổ nêu gia đình cô tình phá cửa vào.

Mặc đù BQL cùng gia đình đã động viên, khuyên bảo, trấn an tỉnh thần nhưng cháu bé vẫn kiên quyết không mở cửa. Nên gia đình cháu bé cùng BQL tòa nhà đã liên hệ với lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH để trợ giúp giải cứu cháu bé.

Nhận được thông tin, đưới sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC & CNCH TP. Hà Nội, các cán bộ chiến sỹ PCCC & CNCH quận Thanh Xuân cùng Công an phường Nhân Chính đã rất nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý sự việc, giải cứu, trấn an giữ được an toàn cho cháu bé.

"Qua Thư này, tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo quận Thanh Xuân, Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân, cùng cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.Hà Nội, cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Thanh Xuân, cán bộ chiến sỹ Công an phường Nhân Chính đã giúp đỡ, đảm bảo an toàn cho cư dân của tòa nhà! Đây là minh chứng về những người chiến sỹ Công an Nhân dân bản lĩnh, vì dân phục vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân", thư của bà Thanh viết.

Trước đó, ngày 13/4, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, các đơn vị liên quan vừa cứu thành công một nam học sinh lớp 9 có ý định nhảy tự tử từ tầng cao tòa nhà Licogi 13 (Thanh Xuân, Hà Nội).

Về diễn biến vụ việc, khoảng 19 giờ 30 ngày 12/4, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Công an TP.Hà Nội tiếp nhận thông tin về việc một học sinh có ý định tự tử tại tòa nhà Licogi 13.

Trung tâm ngay sau đó đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 tới hiện trường.

Khi lực lượng tiếp cận hiện trường, tại 1 căn hộ tầng trung, nam học sinh lớp 9 nêu trên có dấu hiệu hoảng loạn, cầm dao cố thủ trong phòng, có ý định nhảy từ ban công xuống sảnh tòa nhà.

Trước tình hình cấp thiết, tổ công tác Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 đã triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ, tụt dây khẩn cấp từ tầng 20 xuống giữa cửa sổ để ngăn không cho nam sinh không nhảy xuống dưới từ ban công, đồng thời phá khoá phòng nơi học sinh này ở bên trong để kịp thời ứng cứu nạn nhân.

Sau khoảng thời gian, lực lượng chức năng đã giải cứu nạn nhân thành công, bàn giao và phối hợp với gia đình động viên tinh thần nam sinh.