Học sinh mầm non ở miền núi và giáo viên gặp trở ngại về ngôn ngữ

Học sinh mầm non ở miền núi gặp trở ngại về ngôn ngữ

Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật Vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ (VVOB) chính thức giới thiệu dự án 5 năm "Giáo viên mầm non áp dụng các kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ" (viết tắt là TALK).

Dự án hướng đến nâng cao năng lực của cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên trong việc xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ tại các trường mầm non trên địa bàn 3 tỉnh có nhiều hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cùng sinh sống (Điện Biên, Quảng Trị, Gia Lai).

TALK nối tiếp thành công của dự án "Giảm thiểu rào cản đối với hoạt động học tập của trẻ mầm non tại các huyện khó khăn và có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống" (BAMI) vừa kết thúc vào cuối năm 2021.

Học sinh miền núi gặp trở ngại về ngôn ngữ. Ảnh: BTC

Ở các khu vực miền núi xa xôi, tiếng Việt không phải là tiếng mẹ đẻ của đa số trẻ em nên các em sẽ gặp nhiều trở ngại khi tiếp thu ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Việt tại trường. Điều này tạo ra một khoảng cách học tập giữa trẻ em người dân tộc thiểu số và trẻ em người dân tộc Kinh. Tuy nhiên, hệ thống trường mầm non hiện nay vẫn chưa được trang bị để giúp trẻ người dân tộc thiểu số vượt qua những thách thức này.

Tại các tỉnh dự án TALK, hầu hết các giáo viên tại các trường mầm non đều là người dân tộc Kinh, không thông thạo sử dụng các ngôn ngữ địa phương và gặp nhiều hạn chế trong việc nâng cao kỹ năng sư phạm để thay đổi phương pháp giảng dạy truyền thống lấy giáo viên làm trung tâm sang áp dụng phương pháp lấy trẻ làm trung tâm.

Dự án cải thiện chất lượng giáo dục mầm non tại Việt Nam

Nhận được sự tài trợ của chính phủ Bỉ, VVOB phối hợp cùng với Sở GDĐT các tỉnh Điện Biên, Quảng Trị, và Gia Lai thực hiện dự án TALK. Dự án được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi thực sự trong lớp học về tạo môi trường học tập giàu ngôn ngữ, đảm bảo trường mầm non chuẩn bị hành trang thật tốt cho trẻ ở các huyện khó khăn và có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống, để trẻ bước vào cấp tiểu học với những kĩ năng ngôn ngữ cần thiết, từ đó sẵn sàng học tập. Những thay đổi này sẽ đạt được và bền vững thông qua việc bồi dưỡng năng lực chuyên môn và thay đổi các thực hành của cán bộ quản lí nhà trường và giáo viên.

Dự án được kỳ vọng sẽ lan tỏa tới hàng nghìn giáo viên mầm non thuộc 15 huyện miền núi khó khăn tại 3 tỉnh Điện Biên, Quảng Trị, và Gia Lai, từ đó mang tới môi trường học tập chất lượng hơn cho trẻ em tại địa phương.



Dự án 5 năm "Giáo viên mầm non áp dụng các kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ" (viết tắt là TALK). Ảnh: BTC

Bà Hoàng Thị Dinh - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GDĐT) cho hay: "Chúng tôi tin tưởng rằng trong 5 năm sắp tới, dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa phương có trẻ dân tộc thiểu số, khó khăn, đồng thời góp phần triển khai chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và dự án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số, cũng như hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, là đội ngũ trực tiếp đưa chương trình tới trẻ, quyết định việc thực hiện chương trình mầm non. Tôi rất phấn khởi được thấy dự án TALK sẽ đi vào triển khai năm nay. Chúng tôi cũng trông chờ những đổi mới, cách tiếp cận mà dự án thí điểm sẽ mang lại hiệu quả tích cực và được chia sẻ, phối hợp cùng Bộ GDDT để nhân rộng nếu thí điểm tốt".



Đại diện các Sở GDĐT chia sẻ kỳ vọng về việc dự án sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cấp học mầm non trong việc thực hiện xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mẫu giáo người dân tộc thiểu số phù hợp với bối cảnh cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa các DTTS trong tỉnh. Đồng thời hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận những tiến bộ trong khoa học GDMN.

Bà Karolina Rutkowska, Giám đốc Chương trình Quốc gia VVOB Việt Nam khẳng định: "Với mục tiêu giải quyết các thách thức giáo dục phức tạp đã đề ra trong dự án TALK, việc đạt được các mục tiêu này yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ và chung tay cùng với Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GDĐT) cũng như các đối tác về mặt chuyên môn của dự án như là Viện Khoa học Giáo dục Việt nam, đại học KdG, tổ chức Mạng lưới trường học CEF, Trung tâm Giáo dục trải nghiệm CEGO. Cả quan hệ đối tác và sự hợp tác đều rất cần thiết trong cách tiếp cận của VVOB, và chúng tôi hy vọng rằng cùng nhau chúng ta có thể mang đến chất lượng giáo dục tốt hơn và công bằng giáo dục cho trẻ em ở các khu vực có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống".