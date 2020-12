Học sinh ở Quảng Trị cười lộ răng sún khi nhận xe đạp từ đoàn thiện nguyện tỉnh Long An

Ngày 19/12, Hội Chữ thập đỏ và Chất độc da cam huyện Đức Hoà, tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Đức Hoà và Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) trao 33 chiếc xe đạp, 4 bộ máy tính cho Trường Tiểu học và THCS Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt.

Em Đào Như Mạnh (lớp 2, Trường Tiểu học và THCS Trung Sơn) cười lộ răng sún khoe rằng, từ nay cháu được đạp xe đi học.

Ngoài ra, đoàn thiện nguyện còn trao một số tiền mặt cho Hội Chữ thập đỏ và Chất độc da cam xã Trung Sơn, Công an huyện Gio Linh, Trường Tiểu học và THCS Trung Sơn.

Ông Võ Văn Vừa – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Chất độc da cam huyện Đức Hoà cho biết, trong đợt lũ lụt vừa qua, miền Trung nói chung và xã Trung Sơn nói riêng đã thiệt hại quá nặng nề.

"Nhìn nhà cửa, vườn tược của người dân, sách vở, máy móc trang thiết bị của các em học sinh và nhà trường bị ngâm trong nước lũ hư hỏng, chúng tôi xót xa vô cùng. Thông qua món quà này, chúng tôi mong rằng các em học sinh Trung Sơn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và học tập" – ông Vừa cho biết.

Ông Võ Đức Tình – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trung Sơn thay mặt toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường cảm ơn tấm lòng trân quý của Hội Chữ thập đỏ và Chất độc da cam huyện Đức Hoà cùng các thành viên trong đoàn thiện nguyện.

Dưới đây là hình ảnh PV Dân Việt ghi nhận tại buổi trao quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Trung Sơn:

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Gio Linh phụ giúp đưa xe đạp từ xe tải xuống.

Những chiếc xe đạp xinh xắn này là niềm mơ ước của các em học sinh nghèo ở Trung Sơn bấy lâu nay.

Ông Võ Đức Tình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trung Sơn (thứ 2 từ phải sang) vui mừng đón nhận tấm lòng của đoàn thiện nguyện.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Trung Sơn nhận quà từ đoàn thiện nguyện.

Đại diện đoàn thiện nguyện ân cần thăm hỏi, động viên học sinh cố gắng học tập.

Và còn phụ giúp đưa xe đạp từ trong hội trường ra ngoài cho các em học sinh.

Trưởng Công an huyện Gio Linh Đỗ Duy Hải đồng hành trong chương trình thiện nguyện này. Ông Hải là người rất có tâm, tích cực trong công tác thiện nguyện, đặc biệt là hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt.

Lê Thị Bảo Yến (lớp 3, Trường Tiểu học và THCS Trung Sơn) cùng bố của mình rất vui khi nhận được xe đạp từ đoàn thiện nguyện.

Cán bộ, chiến sĩ công an ân cần giúp đỡ, động viên các em học sinh.

Chiến sỹ Công an hỗ trợ các em nhỏ đưa xe xuống

Các em học sinh được đoàn thiện nguyện và cán bộ, chiến sĩ công an giúp tháo lớp bọc xe, chỉnh yên xe cho vừa để có thể đạp xe về nhà.