Học trò Binz nói gì sau khi làm Trấn Thành bật khóc vì bài rap về lũ lụt miền Trung?

Trong đêm chung kết 1 Rap Việt vừa lên sóng, 8 thí sinh được tự do lựa chọn chủ đề để trình diễn trên sân khấu. Thí sinh Gonzo (đội Binz) đã trình diễn tiết mục mang tên "Hy vọng" lấy đi nước mắt của không ít khán giả. Đây là một bản rap nói về việc người dân miền Trung đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của bão lũ.

Trái ngược với sự bùng nổ ở vòng "Bứt phá", Gonzo lựa chọn làm một bản rap đơn giản nhưng mang đầy ý nghĩa. Thông qua "Hy vọng", nam thí sinh muốn gửi đến người nghe tinh thần lạc quan để vượt qua những khó khăn, thử thách. Gonzo cho rằng, trong những giờ phút muốn gục ngã nhất, mỗi người cần giữ vững niềm tin và hy vọng.

Gonzo sâu lắng với bản rap "Hy vọng".

Trên sân khấu, ngay từ những câu rap đầu tiên, Gonzo khiến người nghe bất ngờ khi đề cập đến tình hình bão lũ ở Quảng Trị: "Những mất mát không thể nào gánh nổi, Quảng Trị giản dị giờ xơ xác tan tác. Đồng bào Đông Hà bụng cồn cào không nhà, nhìn nước dâng trước sân lòng ngơ ngác, man mác".

Sau, nam thí sinh nói lên tình trạng khó khăn của người dân vùng lũ: "Ăn vội bữa cơm trưa lăn lộn giữa cơn mưa", "Tóc tai rũ xuống vì lũ cuốn"… Học trò Binz còn gửi tới người dân miền Trung lời động viên và hy vọng mọi chuyện sớm qua để họ sớm ổn định cuộc sống. Kết thúc phần trình diễn, Gonzo không giấu được những giọt nước mắt.

Gonzo bật khóc sau khi kết thúc phần thi, Trấn Thành cũng không giấu được sự xúc động.

Bản rap của Gonzo khiến Trấn Thành bật khóc bên dưới khán đài. Bước lên sân khấu, Trấn Thành nói: "Người ta kêu tôi là Thành Cry một lần nữa là do bạn đó!". Nam MC đánh giá cách nhìn nhận mọi thứ của Gonzo rất sâu sắc, giá trị. Cách thể hiện tình cảm của nam thí sinh đến người dân miền Trung rất văn minh, chạm đến trái tim của nhiều người.

Gonzo động viên người dân vùng lũ.

Sau khi đêm chung kết 1 Rap Việt lên sóng, Gonzo đăng tải hình ảnh của mình lên trang cá nhân kèm theo một trích đoạn trong bản rap: "Đanh thép chống lại kẻ ganh ghét. Trìu mến đón nhận điều gì đến và mọi thứ sẽ ổn thôi. In the end, everything will be ok. If it's not ok, it's not the end. Stay strong my beloved Midside". Hiện tại, tiết mục của Gonzo trong đêm chung kết 1 Rap Việt nhận về hơn 83.400 lượt xem trên kênh Youtube.