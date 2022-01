Học trò Karik vừa đăng quang Quán quân Rap Việt mùa 2 là ai?

Học trò Karik đăng quang Quán quân Rap Việt mùa 2

Tối 26/1, đêm chung kết 2 Rap Việt chính thức diễn ra. Đây là vòng thi quan trọng của 8 thí sinh xuất sắc: Blacka, Lil' Wuyn, Kellie, Hoàng Anh, B-Wine, Dlow và Seachains. Top 8 Rap Việt mùa 2 cùng huấn luyện viên đã mang tới những phần trình diễn đặc sắc trên sân khấu.

Top 8 chung cuộc Rap Việt mùa 2. (Ảnh: Fanpage)

Mở đầu đêm chung kết Rap Việt, Blacka cùng huấn luyện viên Wowy mang lên sân khấu bản rap "Tâm trong tim". Màn trình diễn của cặp thầy trò này khiến cả sân khấu bùng nổ. Giám khảo LK dành tặng nhiều lời khen ngợi về sự sáng tạo, độc đáo của Wowy và Blacka.

Blacka và Wowy mở đầu đêm chung kết Rap Việt mùa 2 bằng tiết mục "Tâm trong tim". (Ảnh: BTC)

Giám khảo LK và Lil' Wuyn dành tặng khán giả bản rap "Hết nấc". Trên nền nhạc sôi động, cả hai dẫn dắt cảm xúc của người nghe đầy hứng khởi, sôi động. Huấn luyện viên Rhymastic nhận định: "Đây là một bản rap mang một màu hip hop đúng và truyền thống nhất".

Nữ thí sinh duy nhất có mặt trong đêm chung kết Rap Việt mùa 2 là Kellie. Đến với đêm thi quan trọng, cô cùng huấn luyện viên Binz trình diễn "Do it for fly team". Binz và Kellie "đốt cháy" sân khấu bằng loạt lời rap mang tính "cà khịa" dàn huấn luyện viên và giám khảo chương trình. Ban giám khảo nhận xét đây là màn trình diễn hoàn hảo.

Giám khảo LK và Lil' Wuyn khuấy động sân khấu chung kết Rap Việt mùa 2. (Ảnh: Vieon)

Thí sinh Hoàng Anh kết hợp với giám khảo Justatee mang đến một tiết mục bùng nổ, bắt kịp xu hướng trên mạng xã hội. Trong khi đó, B-Wine và Rhymastic cùng thể hiện giọng rap đặc trưng, khiến người xem hào hứng.

Seachains, Dlow và huấn luyện viên Karik khiến khán giả "đứng ngồi không yên" với bản rap "Khắc cốt ghi tâm". Phần trình diễn của họ như một lời cảm ơn tới người hâm mộ. "Khắc cốt ghi tâm" được đánh giá là một tác phẩm nghệ thuật khiến khán giả phải hưng phấn.

Phần trình diễn của bộ ba Karik - Seachains - Dlow. (Nguồn: VieOn)

Khoảnh khắc đăng quang Quán quân Rap Việt mùa 2 của Seachains. (Nguồn: VieZ)

Trải qua nhiều vòng thi gay cấn, Seachains (team Karik) gây ấn tượng mạnh mẽ bởi những tiết mục đặc sắc, kinh nghiệm và phong cách rap mang đậm cá tính riêng. Cuối đêm chung kết Rap Việt mùa 2, Seachains nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả. Điều này đồng nghĩa với việc anh là người giành được ngôi vị Quán quân Rap Việt mùa 2. Á quân Rap Việt mùa 2 là Blacka.

Seachains là ai?

Seachains (tên thật là Huỳnh Long Hải) là gương mặt quen thuộc với những người yêu rap, hip hop. Anh yêu thích dòng nhạc hip hop từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Seachains từng hoạt động trong nhóm Pb Nation của Phúc Bồ. Vài năm sau, Seachains quyết định rời nhóm, hoạt động solo với tư cách rapper tự do.

Seachains được đánh giá là thí sinh "nặng ký", ai cũng phải dè chừng tại Rap Việt mùa 2. (Ảnh: FBNV)

Những ca khúc do Seachains sáng tác và trình bày đa số mang phong cách rap/hip-hop có giai điệu chill hoặc trapsoul vui tươi. Sau nhiều năm chăm chỉ sáng tạo, Seachains đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, nổi bật nhất là hit "Simple love" với hơn 80 triệu lượt xem.

Hiện tại thì Seachains đang hoạt động trong nhóm nhạc rap OTD cùng Ricky Star và Lăng LD. Bên cạnh đó, chàng rapper 9x sở hữu kênh YouTube hơn 100.000 lượt đăng ký theo dõi. Được biết, kênh YouTube này được Seachains lập vào năm 2010.

Seachains trình diễn ở vòng đầu tiên của Rap Việt mùa 2. (Ảnh: Fanpage)

Ngay ở vòng thi đầu tiên của Rap Việt mùa 2, Seachains thể hiện bản rap "Cảm nhận". Đây là bản rap được viết trên bài hát gốc "Suy nghĩ trong anh". Với phần trình diễn này, Seachains khiến Karik, Binz và Rhymastic ra sức chiêu dụ về đội. Thậm chí, ba huấn luyện viên quyền lực phải tung nón vàng với mong muốn rapper 9x về đội mình. Cuối cùng, Seachains lựa chọn vào đội của huấn luyện viên Karik và được đánh giá là nhân tố "nặng ký" khiến nhiều thí sinh phải "dè chừng" trong Rap Việt mùa 2 này.