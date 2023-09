Học trò Ngô Thanh Vân chuyển hướng sáng tác loạt ca khúc "chữa lành"

Chỉ với 20 giây, những hình ảnh đầu tiên của MV "Thương mình hơn - Love me more" đã khiến khán giả phải chú ý đến MV sắp ra mắt. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, mang đậm phong cách City Pop cùng giọng hát đặc trưng của nữ ca sĩ trẻ.



"Thương mình hơn - Love me more" là ca khúc truyền tải thông điệp tích cực và yêu đời như hàng loạt các ca khúc mà Avi Kim Anh sáng tác trước đó: Nợ cha (Soobin Hoàng Sơn), Anh say quá (Hồ Quang Hiếu), Tình yêu dài lâu (MLee), Liệu ta sẽ (Phạm Đình Thái Ngân ft Annie)…

Avi Kim Anh - học trò của Ngô Thanh Vân tách ra chuyên về sáng tác. Ảnh: NVCC

Avi Kim Anh đã từng là học trò của Ngô Thanh Vân và chính thức trở thành nhạc sĩ sau 10 năm hoạt động nghệ thuật. Avi từng là thực tập sinh của công ty VAA, cùng thời với nhóm 365, MiA, MLee... Nhưng sau khi kết thúc thời gian thực tập sinh ở công ty VAA, Avi chia sẻ: "Tôi nghĩ bản thân nên đi theo hướng khác, âm thầm và nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, suốt 10 năm qua, tôi dành thời gian sáng tác. Tôi thấy vui vì sản phẩm của mình được các anh chị em nghệ sĩ và nhiều khán giả đón nhận".

Hình ảnh trong MV được chau chuốt và đi theo hướng chi tiết, tinh tế truyền tải được cảm xúc cho người xem. Đường dây của MV cũng dễ hiểu với thông điệp khá rõ ràng về tình yêu đồng giới cũng như yêu thương chính mình.

MV thể hiện ksự đa năng của nữ nhạc sĩ trẻ

Ngoài ra, nữ ca sĩ Avi cũng chính là người đã chắp bút và tham gia hòa âm phối khí cho bài hát này, "Thương mình hơn" thể hiện đươc sự đầu tư và khả năng biến hóa đa dạng của nữ nhạc sĩ.

MV được thực hiện bởi đạo diễn Kiên Ứng - người đứng sau loạt MV hit như "Thật bất ngờ" (Trúc Nhân), "Có ai thương em như anh" (Tóc Tiên), bên cạnh sự góp mặt của những cái tên đình đám như stylist Kelbin Lei, model Bảo Ngọc.

MV đánh dấu sự trở lại của Avi Kim Anh sau một thời gian "ở ẩn" để tập trung vào âm nhạc. Được biết, ngoài MV "Thương mình hơn", Avi cũng sẽ phát hành EP đầu tiên với tên "3 từ".

MV "Thương mình hơn" và EP "3 từ" sẽ được phát hành chính thức vào 20 giờ, ngày 7/9 trên kênh YouTube Avi và các nền tảng nhạc số.