Ngô Thanh Vân nói gì về vai diễn trong phim giả tưởng Hollywood?

Ngô Thanh Vân đóng nhân vật nửa người nửa robot trong "The Creator", phim viễn tưởng về một thế giới bị thống trị và đe dọa bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Vai diễn của Ngô Thanh Vân là một vai phụ, nhân vật mang tên Kami.

Dù xuất hiện chỉ một giây trong trailer nhưng Ngô Thanh Vân gây ấn tượng với tạo hình cá tính cùng đôi mắt xanh ấn tượng.

Ngô Thanh Vân đóng vai nửa người, nửa robot trong phim Hollywood.

Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "The Creator ra mắt ngày 29/9/2023. Dự án này tôi tham gia quay hình vào năm ngoái. Tôi rất hân hạnh giới thiệu với mọi dự án tiếp theo cùng Hollywood. Lần này, tôi tham gia với vai Kami - một phiên bản nửa người nửa robot ở một thế giới tương lai".

Bên cạnh việc giới thiệu nhân vật, Ngô Thanh Vân nhắn nhủ một câu tiếng Anh: "Dream until your dreams come true" (tạm dịch: Hãy ước mơ cho đến khi ước mơ thành sự thật). Đây cũng chính là câu hát trong phần nhạc phim, được phát lên đúng cảnh Ngô Thanh Vân xuất hiện trong trailer.

"The Creator" (Kẻ kiến tạo) do Gareth Edwards - đạo diễn Godzilla (2014) thực hiện. Dự án được khởi quay từ năm ngoái song Ngô Thanh Vân giữ kín thông tin đến nay.

Phim lấy bối cảnh trong tương lai, thời điểm 10 năm sau khi một AI (trí tuệ nhân tạo) được tạo ra với mục đích ban đầu bảo vệ con người. Sau khi AI này cho nổ một đầu đạn hạt nhân tại Los Angeles, chính phủ Mỹ đưa những loại máy móc này vào diện đe dọa, thành lập lực lượng nhằm tiêu diệt chúng.

Càng ngày, lực lượng trí tuệ nhân tạo càng hùng mạnh, đe dọa sự tồn vong của loài người. Khi xâm nhập vào hang ổ chúng, người lính Joshua (John David Washington) phát hiện ra các AI đã có cho mình một hình hài mới - một sự pha trộn giữa máy móc và cơ thể con người sinh học. Anh và đồng đội giờ đây phải bảo vệ một đứa bé người máy tên Alfie (Madeleine Yuna Voyles).

Trailer phim "The Creator". Nguồn: NSXp

Trailer phim "The Creator" chiêu đãi người xem bối cảnh thế giới tương lai độc đáo với đủ loại trang thiết bị, công nghệ hiện đại, công trình kiến trúc khổng lồ, nơi máy móc không khác gì con người. Phần kỹ xảo phim vô cùng mãn nhãn với nhiều cảnh chiến đấu, cháy nổ hoành tráng. Đạo diễn Gareth Edwards cũng là người đứng sau "Godzilla" (2014) và "Rogue One: A Star Wars Story" (2016) nên không khó để xây dựng một thế giới viễn tưởng choáng ngợp.

Ngoài phần hình ảnh bắt mắt, "The Creator" sẽ còn là câu chuyện mang nhiều tính chiêm nghiệm về nhân sinh quan, ý nghĩa của cuộc sống và cảm xúc, sự tồn tại và những thứ làm nên điểm khác biệt giữa con người và máy móc.

Những hình ảnh đầu tiên của "The Creator" từng được chiếu tại CinemaCon vào ngày 26/4 vừa qua và nhận vô số lời khen ngợi. Anthony D'Alessandro của Deadline Hollywood ca ngợi thiết kế sản xuất, nói phim khiến "Blade Runner giống như trò chơi con nít". Jeff Sneider của TheInSneider nhận xét: "Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng hoành tráng với rất nhiều ý nghĩa nhân văn, gợi nhắc tôi đến District 9 (2009)".