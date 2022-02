Hội An, Đà Nẵng, Phú Quốc hút khách, chờ "bùng nổ" cao điểm hè

Du lịch nội địa hút khách sau Tết

Vừa trở về sau chuyến du lịch Hội An và Đà Nẵng kéo dài 4 ngày 3 đêm, gia đình chị Thúy An (ngụ quận 3, TP.HCM) cho biết, hầu hết các điểm đến, quán ăn tại Hội An và Đà Nẵng đã hoạt động trở lại nên tận hưởng được trọn vẹn chuyến đi.

"Gia đình chúng tôi đi đúng dịp Tết Nguyên tiêu, TP.Hội An đã kích hoạt lại việc tắt đèn ở phố cổ tối đêm rằm. Không khí tại phố cổ và đi thuyền trên sông Hoài rất nhộn nhịp. Khám phá hết Hội An, làng gốm Thanh Hà, rừng dừa Bảy Mẫu, chúng tôi về lại Đà Nẵng, thưởng thức vài nhà hàng, quán ăn có tiếng", chị Thúy An bày tỏ và đánh giá chuyến đi tốt ngoài mong đợi.

Phố cổ Hội An nhộn nhịp du khách tham quan sau Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Không chỉ Hội An (Quảng Nam), Đà Nẵng, nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác trong nước như Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Nha Trang (Khánh Hòa), TP.HCM, Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Phú Quốc (Kiên Giang)… vẫn tiếp tục nhộn nhịp sau Tết Nguyên đán.

Đây được xem là tín hiệu vui đối với ngành du lịch. Ngành du lịch đã tái khởi động từ vài tháng trước Tết nhưng phải từ Tết Nguyên đán, không khí du lịch tại các địa phương mới trở nên thực sự nhộn nhịp và có sức sống.

Vui hơn nữa là sức hút của các điểm đến vẫn được duy trì tốt sau Tết.

Thống kê của các công ty du lịch lữ hành cho thấy khách đang có nhu cầu rất cao với các tour du lịch Phú Quốc, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên (Đà Lạt, Buôn Ma Thuột), Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng…

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc Truyền thông - Marketing TST Tourist, cho biết lượng khách đoàn đặt tour ngay sau Tết trong tháng 2, 3/2022 đã có có dấu hiệu tăng mạnh. Các đoàn khách từ trên 100 khách đến 300 khách đã xuất hiện trong kế hoạch khởi hành của quý I/2022. Điều đó cho thấy mức độ an tâm và tin tưởng của du khách tăng cao, tạo đà tốt cho cao điểm hè đang đến.

Phú Quốc đang trở thành điểm du lịch "cực hot" sau Tết. Ảnh: Ngan Bella.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Phó giám đốc Ban tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, đánh giá sau thời gian dài giãn cách và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hiện nay khi tình hình đã ổn định, độ phủ tiêm vaccine mũi ba đang dần được hoàn tất thì lượng khách du xuân dịp Tết và sau Tết tại các điểm đến tham quan rất nhộn nhịp.

"Chúng tôi cho rằng đó là tín hiệu rất tích cực, lạc quan. Năm 2022, hy vọng ngành du lịch sẽ khởi sắc, tươi sáng trở lại sau hai năm qua. Tại Vietravel, sau Tết, du khách đặt tour nhộn nhịp hơn hẳn, so với tuần đầu sau Tết, từ 14/2 lượng khách đăng ký tour tăng trên 160% so với tuần trước đó", bà Khanh nói.

Tâm lý du khách thay đổi

Bên cạnh thị trường du lịch quốc tế thì du lịch nội địa được dự báo vẫn tiếp tục là động lực tăng trưởng cho du lịch Việt Nam trong năm 2022. So với trước đây, hành vi của khách du lịch trong nước đã thay đổi.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour cho rằng thị trường du lịch nội địa nhộn nhịp, song song đó, du khách có nhiều thay đổi về hành vi, chủ yếu tập trung cho mục tiêu nghỉ dưỡng, thư giãn, điểm đến và dịch vụ phải đảm bảo an toàn, phòng ngừa dịch bệnh.

Du khách đi thuyền, tham quan Hội An trên sông Hoài. Ảnh: Hồng Phúc

Lãnh đạo Công ty Du lịch Vietravel đánh giá nhìn chung so với trước dịch, xu hướng du khách hiện nay chọn các gói combo (dịch vụ vé máy bay, khách sạn) và gói du lịch tự chọn (khách sạn) nhiều hơn so với trước kia.

"Tỷ lệ khách chọn các gói combo và khách sạn chiếm khoảng 30% trên tổng số lượng khách du lịch trong nước", vị này cho biết.

Để tour trọn gói hấp dẫn, các công ty du lịch lữ hành sẽ thiết kế giá thành của những sản phẩm này cạnh tranh hơn so với việc du khách tự túc mua lẻ từng phần. Tour trọn gói cũng được giới thiệu giúp khách có trải nghiệm du lịch tốt hơn, được đặt trước nhiều dịch vụ trong bối cảnh các điểm du lịch đã có hiện tượng quá tải như vừa qua.

Hiện nhu cầu sử dụng các tour du lịch ghép đoàn được dự báo sẽ ít được ưa chuộng do các yếu tố rào cản tâm lý. Bên cạnh đó, việc đặt các tour du lịch ghép đoàn cũng thường đòi hỏi du khách phải lên kế hoạch khá xa so với thời điểm khởi hành dự kiến. Do đó, điều này cũng tác động đến việc lên kế hoạch cho các chuyến đi.

Để thích ứng, các công ty du lịch lữ hành cũng chọn những phân khúc phù hợp để tập trung phát triển các sản phẩm theo đúng mục tiêu và nhu cầu của du khách, trước mắt là dịp cao điểm hè 2022.