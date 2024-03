Phố cổ Hội An. (Ảnh: SAKOS).

Vì sao Hội An là điểm du lịch rẻ nhất thế giới?

Đây là lần đầu tiên Hội An vươn lên vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng 40 điểm đến nổi tiếng khắp thế giới. Năm ngoái, thành phố bên sông Hoài đứng thứ 6.

Yếu tố để so sánh chi phí kỳ nghỉ tại các điểm đến là 8 khoản chi tiêu cơ bản của khách du lịch, gồm bữa ăn ba món cho hai người với rượu vang, một tách cà phê, một chai bia địa phương, một lon cola, một ly rượu vang, một chai nước lọc, một tuýp kem chống nắng và thuốc chống côn trùng.

Khách du lịch đến Hội An sẽ chi 51,18 bảng Anh (khoảng 1,6 triệu đồng) cho những khoản trên. Trong đó, một ly cà phê khoảng 40.000 đồng, một chai bia hơn 35.000 đồng, một bữa ăn nhà hàng với ba món kèm rượu vang cho hai người giá từ 1,2 triệu đồng. Chưa kể, khách du lịch Anh sẽ hưởng lợi về tỷ giá nhờ sức mạnh của đồng bảng Anh. Vậy vì sao Hội An là điểm đến du lịch rẻ nhất thế giới?

Ăn sáng tại một trong những quán vỉa hè ven sông Hoài hoặc ven phố cổ như quán phở Tùng đặc trưng Hội An. Bát phở loại khô nhỏ, ít bánh nhưng thịt ngon ngọt, các gia vị khác biệt với những vùng miền khác. Các món ăn khác du khách có thể lựa chọn gồm: bánh mì, mì Quảng, hoành thánh, bánh canh, bánh đập, xôi gà.

Hội An với nhiều món ăn, ẩm thực độc đáo. (Ảnh: MIA)

Ghé bãi biển An Bàng nghỉ ngơi và ăn trưa. Ở đây có một dãy các quán hải sản tươi sống cho du khách lựa chọn. Lưu ý nên tham khảo trước thực đơn và giá cả. Nếu du khách nào không ăn được hải sản có thể ghé những nhà hàng món Việt hoặc Âu cũng tại bãi An Bàng.

Bãi biển An Bàng được nhiều du khách yêu thích. (Ảnh: Dulichkhampha24.com)

Trở lại phố cổ, thưởng thức một trong những món ăn đặc trưng của ẩm thực phố Hội là bánh bao, bánh vạc Bông Hồng Trắng hoặc cơm gà. Các hàng cơm gà được nhiều du khách gợi ý ăn ở Hội An có: Bà Buội, Bà Nga, Cơm gà Xí, cơm gà Cô Mận…

Cơm gà Hội An đặc biệt nằm ở nguyên liệu. Gạo để nấu cơm gà là loại gạo của miền Trung, thơm, vị bùi, hạt tròn và không bị vỡ. Gà để làm cơm thường là loại chắc thịt, ngọt mềm và không bở. Một điểm nhấn nữa là da gà vàng tươi, làm nên màu sắc đặc trưng của món ăn. Cơm gà Hội An cũng là một trong những món ẩm thực đặc sản của người dân nơi đây và giá mỗi đĩa cơm chưa đến 100.000 đồng.

Cơm gà Hội An. (Ảnh :Bùi Thuỷ).

Ngắm toàn cảnh Hội An từ quán cà phê trên cao tại một trong những quán cà phê như Faifo Coffee, The Chef, The Hill Station Hoi An, 92 Station - Restaurant & Cafe. Các quán này cũng có đồ ăn, du khách có thể kết hợp cả ăn và uống tại đây để tiết kiệm thời gian.

Hội An là điểm đến vô cùng hấp dẫn tại miền Trung, nằm tại tỉnh Quảng Nam, nơi đây được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Trước đó Phố cổ Hội An (Quảng Nam, Việt Nam) đã vinh dự đứng đầu danh sách những điểm du lịch một mình an toàn nhất thế giới do website Smoky Mountains của Mỹ tổng hợp. Dịp lễ 30/4 sắp đến, hãy thử ghé đến nơi này để tham quan và trải nghiệm.